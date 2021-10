Las cartas sobre la mesa del cara a cara Gaviria-Coalición de la Esperanza

La próxima semana está previsto que comience el diálogo entre el exministro Alejandro Gaviria y la Coalición de la Esperanza, el cual busca coincidencias programáticas e ideológicas que les permitan a estos sectores llegar unidos a la competencia presidencial del 2022.



Así se lo dijo a EL TIEMPO el propio precandidato Gaviria. “La idea es hacerles una pregunta sobre la condición que ellos dicen haber puesto y es que me reciben a mí, pero no al Partido Liberal. Quiero saber eso qué significa en términos concretos”, afirmó el exministro.



Gaviria explicó que la primera parte del diálogo con esta coalición es determinar qué alcances tiene esa posición. “¿Significa que yo debo insultar a los liberales simplemente para que salgan corriendo? Quiero saber cuáles son las reglas de juego”, agregó el aspirante presidencial.



El pasado martes, en entrevista con María Isabel Rueda, el precandidato Juan Fernando Cristo, quien se alejó del Partido Liberal hace varios meses y ahora es uno de los aspirantes de la Coalición de la Esperanza, reiteró la posición de varios de los integrantes de esta convergencia.

Berenice Bedoya, Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“El liberalismo cabe en la Coalición de la Esperanza. El partido gavirista no. Son proyectos políticos distintos. Tenemos consolidada una coalición con la que queremos representar algo distinto a lo que ha venido sucediendo en Colombia. Por eso en la Coalición cabe un Gaviria, que es Alejandro”, afirmó Cristo.



El precandidato se refería a la simpatía que ha manifestado el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, a la candidatura de Alejandro Gaviria y que no parece ser bien recibida por otros sectores de la alianza.

Fajardo, el otro integrante de la Coalición de la Esperanza con dudas

El exgobernador Sergio Fajardo, otro de los integrantes de la Coalición de la Esperanza, también ha manifestado dudas frente a este respaldo.



Fajardo dijo en una reciente conversaciones con jóvenes que publicó en sus redes sociales que “el Partido Liberal de César Gaviria”, al que señaló de estar apoyando al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y estar “destruyendo una construcción de sociedad” en la capital antioqueña, “no puede ser un partido con el que nosotros construimos”.



“Vamos a cambiar y ese Partido Liberal con esas características no puede ser parte de nuestra construcción”, ha dicho Fajardo.

Sobre estas posiciones en la Coalición de la Esperanza, Alejandro Gaviria afirmó que no tiene ningún compromiso con el Partido Liberal, “más allá de no insultarlos”, y reiteró su intención de llegar a acuerdos con esa convergencia de centroizquierda, “eso sí, bajo unas bases programáticas y éticas”.



“Yo no voy a hacer compromisos clientelistas, ministerios ni vainas de esas, pero no puedo decirle a un representante a la Cámara liberal con el que tenga coincidencias que no me apoye porque estos señores no quieren”, afirmó el exministro.



En el diálogo con este diario, Alejandro Gaviria también dijo que ha tenido dos conversaciones con el expresidente Juan Manuel Santos, otro de los líderes políticos del país con el que el exministro es relacionado constantemente.



“Tuve una reunión antes de lanzarme y en estas siete semanas he tenido otra, las cuales han sido en términos muy generales. La posición de él es que no está con un solo candidato, sino con los que apoyen la implementación del acuerdo de paz. Ese es su interés fundamental”, afirmó Gaviria.

