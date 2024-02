'El Gobierno del 'cambio' resultó ser un simulacro': Alejandro Gaviria

El exministro Alejandro Gaviria se refiere a la recién conjurada crisis presupuestal, en la que el Gobierno pretendió apropiarse de 13 billones de pesos. Pero asegura que el peligro no pasa: “El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo se está gastando la plata de la salud en ‘mermelada’, elefantes blancos y burocracia”.

¿Usted cree que el fracasado intento del gobierno Petro de apoderarse de 13 billones de pesos del presupuesto para invertir como él quisiera es un indicativo de que el Gobierno pasó hace rato sobre el objetivo de la ejecución? ¿Y que ahora prioriza la campaña política que viene?



Todos los presidentes se frustran con las inflexibilidades del presupuesto, y cuando el ministro de Hacienda les dice: “mire, yo giro tres cheques, uno para las pensiones, otro para el sistema general de participaciones y otro para pagar la deuda”, y ahí ya se fue el 80 % de la plata, y además hay unas vigencias futuras, todos se exasperan. Pero han tenido un respeto por las reglas de este proceso presupuestal. Es la primera vez en la que yo veo un esfuerzo deliberado de un Presidente por ir más allá de esa exasperación normal y decir: “voy a operar por fuera del estatuto orgánico de presupuesto”.

¿Cree que lo que estuvo a punto de pasar, y que pararon con un decreto de yerros, fue una equivocación? ¿O fue intencional?



Hubo de las dos cosas. Un mal cálculo; yo creo que, incluso, mirando el decreto de yerros, uno se da cuenta de que hay todavía problemas de desconocimiento o incompetencia. En el decreto de yerros, por ejemplo, no se revive el anexo; todo está en el cuerpo del decreto, no en el anexo, como debe ser el detalle de proyectos, lo que implica que más adelante, si quieren hacer un cambio de partida, van a tener que hacerlo por decreto, no lo puede hacer la dirección de Presupuesto. Entonces, hay algo que no funciona bien, que parece ser incompetencia…

Le falta responderme parte de la pregunta…



Para contestarla directamente, más allá de la incompetencia, yo creo que el Gobierno está en un momento donde parece haber dos únicas prioridades: una, la política que pasa por seguir consolidando la lealtad de sus tradicionales y quizá conseguir otros y para ello el presupuesto es fundamental. La segunda, las reformas en el Congreso. A eso se va a dedicar.

¿Y, entonces, lo del presupuesto era para ‘mermeladita’ y burocracia? ¿Alguna vez había visto niveles iguales?



Nunca, aunque este país ha sufrido históricamente de esos males. Cuando uno tiene más autonomía o más discrecionalidad, puede utilizar mejor el presupuesto para cumplir fines u objetivos políticos. El Presidente lleva repitiendo desde hace mucho tiempo que a él no le gusta la forma como el presupuesto está regionalizado, que lo quiere hacer de una manera diferente. Esto que se intentó tuvo una intención política; quizá no solo política, pero claramente tenía que hacerlo cumpliendo las reglas.

¿Supongo que cuando habla de política está hablando de las elecciones del 26?



Pues la política y lo electoral es casi lo mismo. Increíblemente, María Isabel, ya en la discusión política del país y del Gobierno las elecciones del 2026 están muy presentes. Como que se adelantó más que siempre esa discusión.

Las adelantó el propio Presidente…



Es lo más extraño. En las últimas semanas ha puesto ese tema sobre la mesa, desde que planteó que el Pacto Histórico debería ser un partido político y que tienen que ganar las elecciones en el 2026.

Un partido progresista, que tome sus banderas porque a él no le va a alcanzar el tiempo para hacer todo. ¿Pero qué le va a alcanzar, si se la pasa viajando para ver si logra que lo consideren un líder ‘intergaláctico’?



Detrás de eso hay el elemento más inquietante y es que parece que el Presidente está anticipando que su gobierno se va a quedar corto en muchos de los planes. Yo hice una lista hace poco, medio en serio y medio en broma, que la llamé el ‘antiplan de desarrollo’ de diez grandes proyectos que no se van a cumplir.

Debate presidencial con Francia Márquez, Alejandro Gaviria, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro en la Universidad del Norte en Barranquilla el 10 de febrero de 2022. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

¿Fue la reacción de los diarios económicos como Portafolio y La República, más la férrea reacción de los ministros de Hacienda y de importantes expertos, lo que pudo parar esta debacle?



El primero que llamó la atención de manera vehemente fue el exministro Juan Camilo Restrepo, que lo dijo de manera ilustrativa: “El presupuesto no es una economía de tienda, esto no es una caja menor”. Yo creo que están pasando dos cosas detrás del decreto de yerros, María Isabel. El Gobierno se dio cuenta de que esto había generado mucha oposición pero, al mismo tiempo, que había caído en una trampa. Como no tenía en el anexo del presupuesto los proyectos, no podían subir al Sistema Integrado de Información Financiera (Siif) y nadie podía ejecutarlos. Ya sabemos que la economía creció menos del 1 % en el último trimestre del año pasado, el 06% no más, y el Gobierno, en lugar de dedicarse a ejecutar, estaba paralizado. Lo mismo las inversiones en vías, se iban a incumplir los pagos a concesionarios. Entonces, el ministro Hacienda seguramente le dijo al Presidente: “Mire, la economía se frenó y nosotros estamos paralizados, precisamente cuando tenemos que invertir en lo que llamamos los economistas políticas anticíclicas”.

Pues el periódico Portafolio dice que toda la situación se originó por cambios que se hicieron al decreto de liquidación presupuestal, y recalca que fue desde la Presidencia, pese a las alertas que se emitieron, entre otros, por expertos de Planeación Nacional, como el señor González, que terminó yéndose del Gobierno por no estar de acuerdo con eso…



Este incidente costó dos de los funcionarios más importantes del Gobierno. El director de Planeación, Jorge Iván González, y la directora de Presupuesto. Esto era claramente antitécnico, estos funcionarios se lo dijeron al Presidente y terminaron saliendo.

El diario La República añade que es un viejo modus operandi: que el Gobierno de turno identifique, dentro del presupuesto general de la Nación, obras precisas de inversión. Pero que con el paso del tiempo, de borrador en borrador y de comisión en comisión, se convierten en acciones generalísimas, etéreas, sin nombre, con el objetivo de desviar compromisos y desequilibrar elecciones generales legislativas o presidenciales…



Lo que se está diciendo ahí es que las partidas agregadas siempre han existido, que le dan discrecionalidad, pero yo creo que aquí está ocurriendo algo más. El Congreso aprueba unas partidas por programa, pero el Estatuto Orgánico de Presupuesto dice que se deben hacer por proyecto y deben estar consignadas en un anexo. Lo que pasó diferente, esta vez, es que esa orden del Presidente de priorizar de manera distinta, debió haber ocurrido no en enero de este año sino en julio del año pasado, cuando se hace el Programa Operativo Anual de Inversiones, el POAI. Se aprobó la ley de presupuesto y fue después, cuando se estaba haciendo el decreto, que él trató de cambiar las cosas, seis meses después...

Pero, perdón, el ministro Bonilla reconoce que todo fue parte de un “ejercicio de priorización” que les ordenó el presidente Petro…



¡Eso ocurrió seis meses después! ¿Por qué el Presidente, cuando estaban haciendo la programación de inversiones, no dice quiero esto? Él quería más discrecionalidad, más autonomía, pero lo hizo a destiempo, vulnerando el Estatuto Orgánico de Presupuesto y todas las normas fiscales.

¿Será que el ministro de Hacienda es capaz de decirle no al presidente Petro?



Es la labor de un ministro de Hacienda. Si no le dice que no, estaría faltando a sus funciones.

Incluso, el ministro de Hacienda habló de renegociar la financiación de la Nación del metro de Bogotá, después de darse un paseo en helicóptero por su ruta. Conceptuó que eso estaba atrasado, y que incluso no pagaría los 776.000 millones que se le deben girar este año...



Ahí es donde se revela la intención. Lo que pasó es que esta intención no se pudo materializar. Colombia, país con instituciones fuertes, hizo que el Gobierno reversara ese decreto mal hecho y que tal vez esas intenciones de, en un sentido casi literal, apropiarse de esos recursos, se vieron frustradas, afortunadamente para el país.

También subsisten en el país unas voces valientes que se levantan y opinan, como las de ustedes, los exministros. Hicieron ver el tema tan grave, que ya no le fue ajeno a la opinión, que a veces parece anestesiada…



El país empezó estas últimas dos semanas a discutir aspectos puntuales de nuestras reglas presupuestales, que nunca había discutido, y eso está bien. Pero mis preocupaciones siguen. Tengo una puntual, por ejemplo, con el tema de la salud. Ahí sí se aprobó una gran partida presupuestal que, agregada, le está permitiendo al ministro de Salud gastarse la plata. En la práctica, está desfinanciando los recursos que tienen que ser invertidos sobre todo en medicamentos y tratamientos.

En noviembre del 2023, el Ministerio de Salud se llevó a cabo un plantón en contra de la reforma a la salud, donde asistieron opositores del Gobierno Nacional. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Entonces, ¿qué nos espera este año en materia de salud?



Que probablemente no va a haber recursos para pagar lo que se llama presupuestos máximos, porque el ministro ya se gastó esa plata en ‘mermelada’, en burocracia y elefantes blancos que está prometiendo en cada lugar del país.

Pero eso lo había anunciado el Presidente. Que nuestro sistema de salud actual se iba a derrumbar como un castillo de naipes, una carta encima de otra…



Hay una partida presupuestal de cinco billones de pesos que debería utilizarse mayoritariamente, creo yo, para que funcione el sistema, para pagar por los tratamientos de la gente, que el Gobierno está manejando como plata de bolsillo. Esta intención, que se vio reducida, de alguna manera, todavía existe y todavía se está ejecutando en algunos sectores.

¿Y qué más está viendo hacia el futuro de este Gobierno? Parecería cómo si le estuviera yendo mejor por fuera que por dentro. Esa presión que ejercieron la OEA, la ONU y el Comité Interamericano de Derechos Humanos contra la Corte, es inaudita…



Tiene una diplomacia eficaz, eso hay que reconocerlo. Pero es una estrategia para buscar validaciones externas para algunos de los desafueros que están ocurriendo en Colombia. Pero tengo otra preocupación más puntual, que compartimos: las reformas en general y la reforma de la salud, en particular. Es que hay tanto en juego políticamente. Y este cuadrilátero político de la salud es tan determinante para el futuro del Gobierno, que está haciendo todo lo posible para que se apruebe. Preocupa que para una reforma del Estado, como es la de la salud, haya que destruir al Estado, entregar todas las entidades y priorizar como no toca. Ese es un lado destructivo de la política.

Lo que trataron de hacer con el presupuesto tenía también como objetivo la salud… Pretendían que hubiera más plata a discreción del Presidente para empoderar a las juntas de acción comunal…

No solamente a las juntas de acción comunal; a alcaldes, a congresistas, a gobernadores. Y eso me preocupa. Me parece que se está revelando algo que ya sabíamos, pero que al revelarse de manera tan drástica, lo hace aún más trágico o más problemático, y es la inoperancia del sistema político colombiano. No hay una discusión de fondo sobre estos temas en el Congreso.

¿Dónde están los partidos políticos?



No sé dónde están. Yo hice un comentario sobre el Partido Liberal, cuando el expresidente y director del partido, César Gaviria, dijo de manera muy vehemente que le preocupaban mucho las declaraciones del presidente Petro, desde una perspectiva institucional. La pregunta obvia es: ¿qué hace entonces el Partido Liberal como partido de Gobierno? ¿Qué hace el Partido Conservador? ¿Qué hacen los ‘verdes’? ¿Qué hace ‘la U’? Incluso, me parece un poco paradójico que en el Partido Verde coexistan las defensas más férreas y las oposiciones más duras a la reforma de la salud. Esa falta de coherencia ideológica, de cualquier hilo conductor político, es una tragedia para el país. Esto está revelando que si bien Colombia tiene instituciones fuertes, y cuenta con unas reglas de juego consolidadas, tiene una política muy maltrecha.

Al Presidente le quedan dos años largos de gobierno. En lo que le resta, está claro que le va a invertir mucho tiempo a que lo reconozcan como un ídolo internacional. Pero en lo local, lo que es en economía, en seguridad, y en cuanto a las zozobras de las reformas, nos sentimos abandonados….



Describo la situación con una frase que utilicé en un librito que escribí sobre esto, y es: inacción destructiva. Eso es lo que veo en estos dos años que faltan. Y utilizando otra frase de un estudioso del populismo latinoamericano, veo una práctica permanente de la polarización. O sea, la polarización, no como algo marginal, sino como un objetivo deliberado del Presidente.

Como un sistema de Gobierno… ¿Y con eso qué logra?



Afianzar unas lealtades, invisibilizar algunos de estos problemas y lograr tal vez un relato, una narrativa eficaz para ocultar lo que está ocurriendo. Y es que el cambio ha resultado ser un simulacro.

Fuerte frase. Finalmente, ¿qué impresión le produjo la toma de la Corte?



La impresión que tuve, más vívida, irónicamente por su simbolismo, fueron las banderas del M19 rodeando el Palacio. Eso me causó mucho rechazo. Es por eso que resalto la polarización, cuando en el fondo la idea del Presidente, que repitió mucho cuando entró al Gobierno pero que no la ha vuelto a mencionar, era construir un acuerdo nacional. Desapareció totalmente de sus discursos, porque su gobierno va por una ruta totalmente contraria.

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO