‘Una coalición política no puede ser un tribunal de la inquisición’, afirma el precandidato presidencial por la Coalición de la Esperanza, exministro de Salud y exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria.



‘Dividir la política entre buenos y malos es una locura oportunista e hipócrita’, agrega. Y señala a Sergio Fajardo de favorecer ese fundamentalismo moral, además de calificarlo de tibio.



¿Qué opinó de las publicaciones de Álex Char sobre las declaraciones de Aída Merlano de la compra de votos en la Costa?

Muy preocupantes para la democracia colombiana. Y las aclaraciones de Char, insuficientes. La carga de la prueba es de él y el silencio del Equipo por Colombia es inquietante. Deberían hacer un comunicado explicando qué está pasando de cara al país.



Entremos a su campaña. A estas alturas uno sí se pregunta: ¿por qué lanzarse por firmas, cuando de todas maneras iba a empezar a recibir apoyos “graneaditos” de los integrantes del Partido Liberal, que fue la disculpa de Ingrid Betancourt para irse?

Si no me hubiera lanzado por firmas no podría ser precandidato o candidato por la coalición. He recibido apoyos que no hacen parte de ninguna negociación política. Desde que hicimos el acuerdo con Centro Esperanza en noviembre dejé claro que estaban bienvenidos apoyos de cualquier corriente ideológica que compartan mi visión del mundo y del cambio social.

A usted le exigieron, para entrar a la coalición, que no llegara con el aval de César Gaviria. Pero no escuché que el apoyo que le dio a usted un exministro liberal de los quilates de Rudolf Hommes incluyera un repudio contra César Gaviria, de quien fuera su ministro de Hacienda. ¿Hay gaviristas de gaviristas?

El tema es más institucional. Lo que acordamos es que los apoyos personales están bienvenidos, los institucionales no. Ruddy Hommes pertenece hoy más a la sociedad civil que a la política, es un intelectual público, tenemos ciertas ideas similares. Esos apoyos los voy a seguir recibiendo y no de manera vergonzante.

¿Eso significa que recibirá no solo apoyos de gente de Gaviria, sino hasta de Uribe y de Duque, siempre y cuando sean individuales?

Individuales, pero tiene que haber una visión compartida, coherencia ideológica, cierta homogeneidad en nuestra forma de entender sobre qué hacer en este momento del país. Por eso comienzo mi campaña con un ideario claro. Soy un liberal progresista. Quien comparta este ideario, será bienvenido, sin ningún compromiso.

Pero un comunicado colectivo de su coalición, a raíz del caso Ingrid, dice que no serán recibidas ni siquiera personas que hayan apoyado ideas o iniciativas del gobierno Duque… ¿Eso no es el extremo de la exclusión polarizante?

Eso se condicionaba a que esos apoyos hubieran estado amarrados a relacionamientos clientelistas. Esa parte del comunicado en todo caso tiene que tomarse con flexibilidad, y le voy a dar un ejemplo. Horacio José Serpa, que va a adherir a la campaña, acompañó al presidente Duque en unas iniciativas, en otras no. Esa adhesión es completamente razonable, porque él cree en lo que yo represento y tiene una visión similar sobre el futuro de Colombia.



Otro ejemplo. Rafael Pardo. Fue promotor y ponente de la reelección de Uribe y se hizo elegir parlamentario bajo ese nuevo segundo gobierno de Uribe. ¿Son motivo para vetarlo las convicciones del doctor Pardo de esa época?

No. Con Rafael comparto su visión de la paz, y su visión liberal de la sociedad. Pero si uno para recibir una adhesión política tiene que hacer una radiografía de cuáles fueron sus actuaciones políticas en los últimos 25 o 30 años, y básicamente sobre la base de 50 coincidencias absolutas se puede aceptar una adhesión, estamos muertos. Ningún partido político o ningún político del mundo haría esto. No voy a caer en ese absurdo. Si una persona como Rafael Pardo no me puede apoyar, cerremos esto. Porque no sería una campaña política, sino un tribunal. Es discriminante y agresivo. Como dijo Patricia Lara, quienes dividen al mundo de esta manera tan categórica, entre buenos y malos, están practicando una forma de violencia.



¿Pero ustedes en el Centro Esperanza no están cayendo en lo mismo? Son buenos los que pueden entrar acá y malos los que no…

No voy a caer en eso. Recuerdo esa frase de la Revolución francesa de los puros buscando a los menos puros para depurarlos. Eso termina siempre siendo contradictorio. Pero hay quienes se quieren parar en ese tono moral. En las discusiones que tuvimos a raíz de lo de Ingrid noté a Sergio Fajardo asumiendo esa labor de fundamentalismo moral. Pero mire que hoy, el partido ASI, que lo alaba, está haciendo alianzas con Cambio Radical y con otras organizaciones que lo quieren apoyar. Ese tipo de fundamentalismo siempre termina siendo contradictorio.

De esa pelea con Ingrid quedó esa sensación. Que ella se iba porque ustedes se querían meter con los malos y ella solo quiere hacer política con los buenos…

Por eso comienzo

mi campaña

Convertir a una coalición política en un tribunal de inquisición es una locura, es la negación de la política y es faltar a la ética de la responsabilidad, que incluye unir fuerzas para transformar a Colombia. Si el próximo presidente no tiene un gabinete amplio con gente que tenga coincidencias pero también diferencias, no va a poder gobernar. Mi idea es ser un presidente reformista, que haga la reforma tributaria, la reforma de la justicia, la reforma de las pensiones, y para eso se necesita unir a Colombia y no dividirla, y menos dividirla entre buenos y malos, que termina siendo una locura oportunista e hipócrita. Llevé al interior de la coalición esta visión y en algún momento les hice la pregunta, a quienes tenían esa posición más fundamentalista: ¿ será que ustedes quieren perder? Por que, en el fondo, estamos renunciando a la posibilidad de ganar para reformar este país… Y recuerdo que alguno de ellos dijo: ‘yo ya he perdido muchas elecciones. Perder una más, no importa”. Y a mí no me parece que eso sea así.

Pues por lo menos hay uno que ya ha perdido dos elecciones… ¿ Será que el que lo dijo es el que estoy pensando?

Dejemos así…

¿Por qué votar por usted y no por Sergio Fajardo?

Le voy a dar cuatro razones. La primera, yo no soy tibio. Siempre he tenido posiciones. Mi país conoce muy bien lo que yo pienso, y lo que creo se debe hacer. A Sergio le ha faltado tomar posiciones claras sobre algunos temas claves de este país. La segunda, tengo un conocimiento del Estado colombiano y de nuestras instituciones que él no tiene en los temas de infraestructura, educación, salud, desarrollo sostenible, seguridad y economía. Fajardo tiene una visión regional, pero no conoce de manera exhaustiva las instituciones colombianas. La tercera, tengo la capacidad de unir y congregar las diferentes fuerzas políticas. Él no la tiene. Y la cuarta, tampoco tendría el liderazgo en el Congreso para hacer las reformas que el país requiere.

¿Por qué cree que no?

Porque Fajardo tiene la idea equivocada de que Colombia se puede transformar sin política, y eso es imposible en cualquier país, incluido este.

El Gobierno sostuvo el pago de un ingreso solidario de 7 billones de pesos para 4 millones de personas que se acaba el 31 de diciembre. No hay plata para seguir. ¿Lo acaba, lo continúa, y cómo?

En este contexto inflacionario y de una tasa de pobreza por encima del 40 %, hay que extenderlo por lo menos por un año más. Para ello se necesita necesariamente una reforma tributaria.

¿Reforma tributaria que hará en el primer semestre de su gobierno?

Sí. Es un imperativo. Los que dicen que no se necesita y que hay que empezar por disminuir la corrupción están haciendo demagogia. Hay que hacerla. Y ojalá sea estructural, con los elementos esenciales que debe tener un impuesto más alto en las personas, el 1 o el 2 % de los que tienen ingresos más altos; una disminución de las exenciones, para que la tasa efectiva de tributación sea mucho más equitativa. Y quizás por un tiempo, tendremos que seguir con un impuesto a la riqueza o al patrimonio. Colombia debería intentar el modelo chileno de unos impuestos a los dividendos; y tener una reforma tributaria progresiva que resuelva uno de los temas más complejos, el déficit fiscal. La tasa de interés que está teniendo que pagar el Estado colombiano por los bonos de largo plazo está creciendo aceleradamente, lo que indica que los inversionistas están perdiendo la confianza en el país. De manera que la reforma tributaria es un imperativo.

¿Sería una reforma parecida a la fallida del exministro Alberto Carrasquilla?

Esa reforma nunca se le explicó bien al país. Se la trató de imponer en un momento de disminución de ingresos de la clase media, pero ahí hay algunos elementos rescatables. Aunque no sería esa reforma tal cual. Sería una que primero se les explique bien al país, a la clase política, con la que se logre un consenso y sería una reforma progresiva, como manda nuestra Constitución. Una reforma tributaria, para tener éxito, tiene que ser legítima, y la de Alberto Carrasquilla no lo fue.

El petróleo va derechito para los US$ 100. Llegaríamos a extraer 5.000 millones de barriles haciendo ‘fracking’. ¿Los va a sacar? ¿Y qué va a hacer por la minería?

Lo de la minería requiere un enfoque territorial. Hay que hacerla, pero bien y con una visión de protección en los ecosistemas y de manera concertada con las comunidades. A mí no me gusta el fracking. He dicho que esperemos los resultados de la prueba piloto para tomar una decisión fundamental. Pero se puede seguir haciendo exploración y explotación sin fracking.

¿Sigue adelante en su política de despenalizar la droga? Algunos le recuerdan, con base en unas cifras, que los cultivos se dispararon desde que logró la prohibición de la aspersión. Sé que usted es partidario de otras cifras que dicen que asperjar no servía para nada…

Voy a explicar mi posición casi de manera telegráfica. Los cuatro elementos de la política antidrogas que defiendo son: primero, la descriminalización del consumo. No castigar a un joven que se está fumando un porro en la calle. Segundo, no creo que las fumigaciones resuelvan el problema de los cultivos ilícitos. Esa conclusión está basada en estudios, algunos liderados por mí, otros que yo conozco. Incluso dicen que para erradicar de manera definitiva una hectárea había que asperjar 30 veces. El glifosato no resuelve el problema. Tercero, creo en los temas de una visión distinta de la regulación, pero por ahora eso está en el ámbito del cannabis. Nunca he propuesto una legalización de la cocaína, que Colombia no puede adelantar unilateralmente. Pero la lucha no puede ser atacando los eslabones más débiles, que son los campesinos, sino siguiéndole el rastro al dinero con inteligencia, con ayuda internacional y con desarrollo económico en la periferia de Colombia. Enfocarnos en lo que toca. En la interdicción, en la economía del crimen, en las organizaciones criminales, en el control de los insumos y brindándoles oportunidades a 130 mil familias cocaleras que existen en el país de las cuales solo 5% tiene proyectos productivos.

Nuestros niveles de pobreza se aceleraron drásticamente con la pandemia y expertos aseguran que disminuimos diez años en esa lucha, algo muy doloroso. ¿Usted tiene un plan de choque?

Lo primero que hay que hacer y lo que más me preocupa sobre que esa pobreza siga subiendo es la inflación en el precio de los alimentos. Tengo pensado: primero, resolver el problema de déficit fiscal del Gobierno. Segundo, enviar un mensaje de autonomía y de respeto al Banco de la República, cosa que no han mandado todos los candidatos. Tercero, quiero llamar la atención sobre que uno no puede hacer locuras, como proponer aranceles a los alimentos en este momento de esta carestía. Cuarto y quinto, he planteado que uno puede hacer un control de los precios de algunos de los insumos agrícolas que tienen concentración de mercado, como yo lo hice con los precios de los medicamentos. Y tener, ya lo vimos, el programa de Ingreso Solidario de forma permanente, para proteger a los más pobres. Eso estaría acompañado de un plan de empleo, en el que he hecho énfasis, sobre todo en el tema de capacitación para el trabajo. El precio de los alimentos es lo que más está generando pobreza en este momento.

Usted fue el único de los candidatos, que yo recuerde, el único, que salió a refutar puntualmente a Petro con su propuesta de los aranceles. Es muy claro que subirles los aranceles a unos productos importados, que sirven en la cadena de producción colombiana, lo que produce al final es que a nosotros nos va a salir más caro lo que compremos o comamos… ¿O no?

Voy a decirlo de esta manera dramática. Lo que importa el país, sobre todo, es maíz, es soya y es trigo. Usted les sube los aranceles a estos alimentos de manera sustancial, y lo que hace es, por ejemplo si se los sube al maíz, que es el alimento para los pollos, le aumentaría el precio de la proteína de los más pobres. Eso incluso tiene efectos sobre la capacidad cognitiva de los niños. O sea, esto es una cosa que podría tener unos efectos sociales devastadores, por una política que no se ha pensado bien y que es improvisada. Por eso yo estoy en esta contienda presidencial. Para combatir ese tipo de ideas, que solamente le van a traer a nuestro país problemas sociales más grandes. Ese es mi papel.

¿Qué va a hacer con el déficit pensional?

Lo primero que quiero hacer es una pensión ciudadana que le garantizaría mitad de pensión, $400.000 a todos los adultos mayores que no la tengan. Eso cuesta aproximadamente 7 billones de pesos, y hemos identificado unas fuentes de financiamiento. Planteamos también que todas las cotizaciones de 1,5 salarios hacia abajo pueden ir a Colpensiones y las otras a un sistema de pensiones más voluntario. Y tercero, a las pensiones muy altas, exorbitantes, donde hay grandes subsidios del Estado, se les debe poner un impuesto para de alguna manera tener algo de equidad en nuestro sistema pensional.

¿El Banco de la República debe seguir siendo guardián de la inflación, como dice la Constitución, o le podríamos añadir la vigilancia del desempleo también?

La Constitución es muy clara y no la vamos a cambiar para responder a esta coyuntura. El Banco de la República tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Los efectos devastadores de la inflación en esta coyuntura, María Isabel, están siendo más notorios que siempre. Hay que proteger la independencia del Banco de la República. Quienes la están tratando de menoscabar le están haciendo un daño a nuestro país desde la campaña presidencial, le están haciendo desde ya un daño al país.

¿Quienes la están tratando de menoscabar?

Gustavo Petro ha hecho propuestas, por ejemplo, de emitir billetes.

¿De prender la maquinita?

Eso no tiene sentido. No ha sido claro en lo que quiere decir con esa propuesta. El marco institucional para tomar decisiones de créditos directos del Banco de la República al Gobierno ya está definido, y eso se hace en momentos de crisis profundas, coyunturales, no pensando en el largo plazo, y necesita el consenso de todos los miembros del Banco de la República.

Sí o no. ¿Usted le quitaría la protección al azúcar?

Sí.

¿Negociaría los TLC?

No. Negociar los TLC no es la vía más expedita para construir historias exportadoras de éxito.

Y, finalmente, Alejandro, pues me toca terminar con Ingrid. Llegó al Centro Esperanza como una amable componedora neutral, pero terminó de candidata independiente. Hoy las encuestas la tienen en tercer lugar, muy por encima incluso de usted. ¿Qué piensa hoy de Ingrid?

Tiene derecho a seguir en la contienda presidencial. Pero no creo mucho en el resultado de esa encuesta. El universo con el que tienen que trabajar los encuestadores todavía no es claro, y las encuestas en este momento son muy difícil de hacer. Los resultados son parciales. Esta encuesta recogió una especie de notoriedad que había por ahí. Conozco tres o cuatro encuestas que no lo muestran así. Ingrid todavía no le ha hecho una sola propuesta al país, más allá de repetir esta letanía, un poco superficial, de la lucha contra la corrupción. Veremos qué pasa en el debate presidencial, pero no creo que vaya a ser una de las contendoras fuertes hacia la primera vuelta. Yo lo que noto por todo el país, en estas últimas dos semanas, es que he venido ganando apoyos. Con convicción, creo que voy a ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza el 13 de marzo. De ahí para adelante ya es otra historia. Pero, por ahora, concentrado en ganar la consulta.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO​