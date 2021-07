Gaviria: ‘La erosión del debate público tiene que parar’

Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes y a quien varias colectividades buscan seducir para que sea su carta en las elecciones presidenciales de 2022, se convirtió en las últimas horas en blanco de una avalancha de ataques provenientes desde sectores afines a Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana.

(Le puede interesar: Educación y defensa, los rubros que tendrán más recursos para el 2022)



Incluso, el propio Petro, le dio retuit a una serie de mensajes que atacan a Gaviria. Se trata de una decisión sorprendente. ¿Por qué? Hace solo un par de semanas, el senador de izquierda lo buscó para que ingresara al Pacto Histórico. Y ya en el pasado le había ofrecido su apoyo para que se lanzara a la alcaldía mayor de Bogotá, que al final obtuvo Claudia López.



Ante la ofensiva, Gaviria reaccionó: “La erosión del debate público tiene que parar”, le dijo a EL TIEMPO. “No puede ser que las calumnias y los insultos sean la norma del debate. Es una responsabilidad de todos”, argumentó.



(Puede leer: Habla alemana tras ser expulsada de Colombia)



El punto de partida de los ataques, en la red social Twitter, los inició Petro cuando multiplicó el comentario del usuario que se identifica como @DanielRMed, y que con 12.600 seguidores suele publicar contenido político afín a las ideas del dirigente de izquierda.



En uno de sus comentarios afirma que Gaviria “no fue un funcionario cualquiera en el gobierno de Álvaro Uribe, tuvo un rol estratégico como subdirector de Planeación Nacional en el diseño y puesta en marcha del plan de desarrollo que marcó el inicio de una era oscura en Colombia”.



En otro dice que detrás de una posible candidatura de Gaviria están las congresistas Angélica Lozano y Juanita Goebertus, por lo que esto “revela la traición” de la alcaldesa Claudia López.



(Además: En fotos: el paso a paso de la expulsión de la alemana de primera línea)



El retuit de Petro no es un asunto marginal, en general, y menos en una campaña política, en particular. Es la ratificación de un pensamiento a través de las redes sociales. En este caso, se trata de uno de los aspirantes que marca bien en la intención de voto y que, además, tiene 4,3 millones de seguidores.



Desde ese momento, Gaviria ha sido tendencia con descalificaciones a su carrera académica y su vida en el servicio público. Daniel Mendoza, por ejemplo, quien tiene gran visibilidad por su creación de una serie web contra Álvaro Uribe, concluyó después de insultarlo: “Siempre lo he dicho, cualquier otra opción diferente a @petrogustavo es la opción del Matarife”.



La analista política Stefanía Gaviria considera que esta situación refleja “un distanciamiento total en la misma oposición”, pone en evidencia “las enormes divisiones en el centro y en la izquierda”.



Para ella, sin embargo, aumenta la expectativa por un posible lanzamiento de Gaviria. “Si asume este reto con compromiso y responsabilidad, puede llegar lejos y opacar a algunos candidatos que llevan muchísimo haciendo política”.



(Le sugerimos: Disputa marítima entre Colombia y Nicaragua volverá en septiembre)



Por su parte, el politólogo Guillermo Henao considera que estos movimientos en redes sociales podrían denominarse "el primer movimiento en el ajedrez de las alianzas, esperando que Alejandro Gaviria tome posición y defina de una vez su participación o exprese hacia dónde será su apoyo, esto, en un ambiente altamente polarizado donde cualquier expresión es leída por el bando contrario como una jugada en contra de su equipo".



De hecho, un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes le pidió lanzarse: “Queremos invitarlo a que se presente como candidato en las elecciones de 2022, pues vemos en usted a la persona idónea para liderar al país en años tan inciertos y desafiantes como los venideros”, dicen.



POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET