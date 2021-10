Abrazo entre rivales: Fajardo, Gaviria y Federico Gutiérrez posaron juntos

Este viernes 01 de octubre los tres precandidatos presidenciales Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo se encontraron en el Congreso Nacional de Comerciantes 2021 que organizó la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en la ciudad de Cartagena.



El encuentro dejó la foto del momento. Los rivales políticos, que en los últimos días han dejado en evidencia sus diferencias, se abrazaron y posaron a pesar de las tensiones que han surgido.

'Fico', quien ha sonado como fuerte representante de la derecha en las próximas elecciones de 2022, dijo en broma que era la primera vez que lo dejaban en el centro, en alusión a la posición en la que aparece en la foto.



La instantánea se produjo en medio de un fuerte cruce de mensajes entre Gaviria y Gutiérrez. Recientemente, el exalcalde de Medellín llamó "incoherente" al exrector de la Universidad de los Andes.



En un video, Gutiérrez recordó que cuando Gaviria lanzó su candidatura afirmó que él podría estar en la coalición de centro, pero ahora su postura es distinta e incluso lo tilda de “facho”.



“No me gusta hacer énfasis en la seguridad, como si la seguridad fuera el único tema de la sociedad, eso sí me parece facho si se quiere”, dice Gaviria a propósito de uno de los temas bandera de Gutiérrez.



También lo cuestionó porque Alejandro Gaviria dice que no ha conversado recientemente con Gutiérrez y no ha tenido acercamientos políticos con él.



"¿Cómo así que no hemos hablado, Alejandro? Te recuerdo que hablamos por teléfono el 16 de julio pasado, una conversación corta, pero donde hablamos un poco del futuro del país”, sostuvo el político paisa.



Gutiérrez añadió: “Que el tiempo no castigue la lengua, para mí estos no son proyectos individuales, lo más importante es el país y hay que pensar en Colombia, sobre todo cuando hay riesgos grandes para la democracia (...) Te convertiste en una especie de juez ideológico donde encasillas a las personas en ideologías de acuerdo a tu conveniencia, eso no está bien y mucho menos cuando tratas de creerte el dueño del centro".



Ante esto, Gaviria se pronunció y mediante un video que publicó en Twitter, le envío "un abrazo" y le dijo que "las formas importan en la política y debemos respetarnos en medio de esta contienda electoral. Los adversario no debemos ser enemigos".



"Tengo la convicción de que solamente un presidente de centro puede unir a Colombia y puede poner en práctica la agenda reformista de equidad que necesita el país y que responde a las necesidades más sentidas de la gente”, añadió.



Además, agregó que en las últimas 3 semanas ha notado que Gutiérrez se ha movido a la derecha. “Ahí estás. Y yo creo que también tenemos la responsabilidad de ser claros con los ciudadanos. De decir claramente lo que representamos en este momento en la política colombiana”, sostuvo.



Por su parte, Gaviria y Sergio Fajardo también se han distanciado a pesar de que figuras identificadas con el centro político han intentado crear puentes entre ambos.



El político de la Coalición de la Esperanza y excandidato presidencial, rechazó públicamente el apoyo que el liberalismo le da al exrector de Los Andes, criticando sus vínculos con el sector del Partido Liberal que es afín a César Gaviria, su jefe.



“Alejandro Gaviria y yo tenemos orígenes y maneras distintas en la política. Yo no vengo de un partido político tradicional, él ha tenido el apoyo de César Gaviria y el partido Liberal. Estamos recorriendo caminos diferentes”, aseguró Fajardo.



Si queremos cambiar, rechazar una alianza con el Partido Liberal de César Gaviria jamás será un error. Léase bien, el Partido Liberal de César Gaviria. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) September 29, 2021

