'La Coalición de la Esperanza nunca aceptará a César Gaviria'

El temor a la imposibilidad de unión del centro político de cara a las elecciones de 2022 gravita en el ambiente. El protagonista ahora es Alejandro Gaviria, quien entró a competirles en este ideario a los miembros de la Coalición de la Esperanza, quienes desde hace varios meses vienen recorriendo el país presentado su programa. La pregunta es: ¿por qué no se unen?



La respuesta pasa por el rechazo de esta colectividad a la presencia del expresidente César Gaviria. Para ellos, el jefe del Partido Liberal está detrás de la campaña del exrector de los Andes. ¿Entonces? ¿No hay opciones de un acercamiento? Juan Fernando Cristo, en entrevista con EL TIEMPO, da las respuestas.

En los últimos días ha habido declaraciones a favor de la unidad del centro para llegar con un solo candidato a la primera vuelta. ¿Cómo va ese proceso?



En la Coalición de la Esperanza hemos venido trabajando sobre la idea de participar en una consulta de centro en marzo del año entrante de la que saldrá el candidato único de la coalición que participará en la primera y, con seguridad, estará en la segunda vuelta presidencial. Además de las fuerzas que ya vienen haciendo parte de la coalición (Compromiso Ciudadano, Dignidad, el Nuevo Liberalismo y En Marcha) están líderes de la Alianza Verde y partidos como ASI y Colombia Renaciente.



¿Para qué?

​

Todas esas fuerzas comparten unos principios éticos y programáticos que hacen que esta coalición sea de oposición al gobierno Duque, promueva una verdadera alternativa de cambio, crea en el liderazgo colectivo y esté lejos del mesianismo, los extremos y los partidos tradicionales.



Dicen algunos líderes, como por ejemplo Juanita Goebertus, que les rompe el corazón que no lleguen unidos. ¿Qué le dicen a ella?



Juanita Goebertus y la Alianza Verde han sido parte de la consolidación de la Coalición de la Esperanza y su tarea ha sido muy valiosa. Tanto así que Juanita y Angélica Lozano participaron en la redacción de los principios éticos y programáticos de la coalición. Estamos convencidos de la unidad de la centroizquierda, pero esa unidad no puede ser a costa de nuestros principios, ni de cálculos electoreros y mucho menos de terminar unidos con partidos que han apoyado el mal gobierno uribista de Duque. En el caso del Partido Liberal, con Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán nos alejamos cuando vimos que, bajo la dirección de César Gaviria, entregó sus principios al gobierno.



Muchos sectores hablan de que la unidad pase por que a la Coalición de la Esperanza llegue Alejandro Gaviria. ¿Es así?



Hace unas semanas, desde la coalición invitamos a Alejandro Gaviria a conversar sobre esa idea de unidad y sobre la base de lo que como coalición representamos y hemos construido desde hace más de un año. Esa conversación no se ha dado y esperamos que se dé pronto. Bienvenido Alejandro, pero sin el partido gavirista que ya ni siquiera es el Partido Liberal que conocíamos.



¿Qué le exigen a Alejandro Gaviria para aceptarlo en la Coalición de la Esperanza?



No se trata de exigir condiciones, sino de defender unas posturas claras frente a lo que somos en esta coalición. Compartimos con él la lejanía de los extremos, una visión liberal del país, el respaldo a la paz y el rechazo al mesianismo, pero creemos que en el intento de sacar adelante esas banderas de centro no todo vale.



Si César Gaviria propone una unidad de la Coalición de la Esperanza y el Partido Liberal, ¿no la aceptan?



Que la Coalición de la Esperanza y César Gaviria se unan no es una posibilidad. Esta es una coalición de oposición, una alternativa al gobierno Duque que el Partido Liberal ha acompañado. En la coalición cabe un Gaviria, no dos ni mucho menos tres.



¿En la Coalición de la Esperanza creen que en asuntos locales, como es el caso de Medellín, César Gaviria influye de manera negativa en Daniel Quintero?



Nuestra posición sobre el futuro del país y la forma de superar la grave crisis que vivimos va mucho más allá de los temas locales. En el nivel nacional, le recuerdo que, sin consultarlo con las bases liberales, desde la segunda vuelta presidencial del 2018 Gaviria le entregó el partido al gobierno.



En el caso de un liberal de trapo rojo como Juan Fernando Cristo, personalmente, ¿cómo se siente marcando esta distancia con César Gaviria?



Participé activamente en la construcción de un acuerdo de paz que abrió las puertas a una profundización de la democracia y el fortalecimiento de una nueva política. Y consecuente con esos nuevos vientos renuncié al Partido Liberal en el 2018 para contribuir desde la independencia en una necesaria transformación política del país. Eso incluyó no acompañar la decisión de sumarse con total incoherencia en segunda vuelta al entonces candidato Iván Duque, vocero del partido que se opuso en forma rabiosa y de mala fe a la paz.



¿Ese fue el punto de quiebre para la ruptura total?

​

Es que el presidente Duque y su partido representan todo lo contrario a las ideas liberales. ¿O alguien puede decir que este gobierno garantiza derechos de las minorías?, ¿o que defienda las libertades individuales o proteja los derechos humanos?, ¿o que implemente en forma integral el acuerdo de paz o haya garantizado la vida de líderes sociales y excombatientes que dejaron las armas? En la coalición convocamos al pueblo liberal. Aquí defendemos las ideas liberales que el partido gavirista abandonó.



El expresidente César Gaviria dijo en una clara referencia a Sergio Fajardo: “Primero resuelva sus gravísimos problemas con la justicia y luego hablamos de sus otros entuertos”. ¿Qué le responden?



Confiamos en la integridad de Sergio Fajardo y en que demostrará la transparencia en sus actuaciones. Nuestro trabajo en equipo no se dejará afectar por ataques histéricos. Seguimos concentrados en construir colectivamente una propuesta transformadora del país.



