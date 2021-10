Una de mis responsabilidades es unir el centro político: Alejandro Gaviria

La campaña presidencial del exministro Alejandro Gaviria parece seguir tomando forma. Luego de dar por terminadas las conversaciones con la Coalición de la Esperanza, el precandidato propuso la conformación de una nueva convergencia que reúna fuerzas políticas de origen liberal y esté basada en cinco principios ideológicos claves.



Gaviria le contó a EL TIEMPO detalles de su diálogo con la Coalición de la Esperanza y cómo son los primeros pasos de esta nueva alianza, con la cual espera seguir caminando hacia la Presidencia en el 2022.

¿Por qué decidió dar por terminadas sus conversaciones con la Coalición de la Esperanza?

Tuvimos una reunión cordial el día lunes, pero en medio de ella Jorge Enrique Robledo dijo claramente que nosotros teníamos proyectos políticos distintos, diferentes e incompatibles. Y algunos de los otros miembros de la Coalición de la Esperanza reiteraron los vetos y las restricciones que ya habían expresado. Mi impresión, a la salida de la reunión, fue que no había voluntad de llegar a acuerdos.

Usted habló de la buena disposición de Humberto de la Calle y Juan Manuel Galán. ¿Cuál fue la posición de ellos en esa reunión?

Juan Manuel Galán llegó tarde porque estaba en Cali y se unió al diálogo media hora después. Recuerdo que en medio de la reunión miró a Humberto de la Calle al otro lado de la mesa y dijo: “Ese señor negoció con las Farc. Nosotros deberíamos ser capaces de llegar a un acuerdo”. Me pareció un buen comentario en medio de la reunión. Desafortunadamente, nadie lo recogió. A Humberto de la Calle lo vi en una actitud buena, pero con ese silencio que, tal vez, da la sabiduría.

¿Le manifestaron directamente que siguen los vetos hacia las directivas del Partido Liberal?

Sí, lo expresaron. Dijeron que las directivas del Partido Liberal no tenían, en este momento, ningún espacio en esa coalición. Eso fue reiterado una y otra vez, que es lo que habían dicho antes. Traté de preguntarles eso qué significaba en la práctica, si yo en un eventual escenario tendría que apoyar las listas al Congreso de la Coalición de la Esperanza, y nunca hubo una respuesta. Fue un veto que interpreté como algo definitivo a un partido político, aunque ellos dicen retóricamente que no tienen nada en contra de los liberales y sus ideas.



Alejandro Gaviria comiendo sancocho en la plaza de Mercado. Foto: Archivo particular

¿En ese momento usted les manifestó que abandonaría esos diálogos?

Hubo un pronunciamiento genérico de volver a hablar, pero cuando me levanté de la reunión lo que pensé fue que era muy difícil que nos encontráramos.

¿Qué quiso decir cuando habló de una “pretendida superioridad moral” al referirse a la Coalición de la Esperanza?

Siempre he compartido una idea en la vida y en la política y es lo que significan esos jueces absolutos, ese narcisismo moral, subirse en un trono moral y hacer señalamientos. Detrás de eso, en mi opinión, siempre hay un poco de hipocresía, y creo que moralizar la política es importante, pero se debe hacer no con señalamientos oportunistas, sino con el ejemplo, que es lo que he tratado de hacer en mi vida pública. Uno ve que a veces esos juicios morales también esconden un interés electoral.

Los cinco líderes de la Coalición de la Esperanza Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Qué quiere decir la construcción de un centro político, como lo ha mencionado en los últimos días?

Desde el comienzo he dicho que una de mis responsabilidades es unir el centro político. Ahora esa responsabilidad se convierte en una tarea que es trabajar en una nueva consulta, que me gusta concebir como una gran consulta liberal, en la que ojalá esté el Nuevo Liberalismo, parte de Alianza Verde y otros partidos de origen liberal.

¿Cuáles serían los principios ideológicos para construir esa nueva coalición que está proponiendo?

Esa responsabilidad se convierte en una tarea que es trabajar en una nueva consulta, que me gusta concebir como una gran consulta liberal: Gaviria FACEBOOK

Menciono cinco temas que me parecen cruciales: ideas liberales como, por ejemplo, un nuevo enfoque en la política antidrogas que sea coherente con lo que presentó el Gobierno de Estados Unidos hace unos días, es decir, no fumigaciones con glifosato ni esta locura del prohibicionismo; la implementación de los acuerdos de paz; lo que yo llamo ‘reformismo democrático’, que es una política social activa, una reforma tributaria progresiva; sostenibilidad; un sentido de urgencia para atender la crisis ambiental, y generación de oportunidades para los jóvenes, que es el tema que he trabajado toda mi vida. Y moralizar la política con el ejemplo, no politizar la moral como pretenden algunos.



Y aparte del Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, ¿qué otra fuerza política le gustaría que estuviera en esta nueva coalición?

Esta es una conversación que apenas comienza. Podrían estar partidos de origen liberal. En cuanto a nombres, un tipo como Rodrigo Lara, por ejemplo, cabe perfectamente. Incluso, Enrique Peñalosa también. En el pasado tuve conversaciones con algunos sectores, específicamente con Rodrigo Lara y Juan Manuel Galán, pero los diálogos tendrán que volver y tendrán que ver con cómo tener una consulta incluyente, sin vetos, abarcadora y con coherencia programática.

¿Y con Cambio Radical?

No hemos tenido conversaciones, pero creo que si ellos creen en esta agenda programática liberal, podrían tener cabida.

¿Qué opina del intento de Ingrid Betancourt por regresar a la política?

También me gustaría que estuviera aquí. Ella hizo una entrevista en la que me pareció que hay una apertura y una idea que es muy similar a la que empecé esta semana de un centro amplio e incluyente.

El exministro Alejandro Gaviria en la inscripción de su comité de firmas, este miércoles. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Para mucha gente es clara la existencia de la derecha y la izquierda en la competencia por la presidencia en el 2022, pero se ven muchos precandidatos en el centro. ¿Cómo analiza esto?

Es un problema, pero creo que esta semana eso empezó a cambiar porque nosotros movimos el tablero y ya generamos una dinámica que va a terminar, ojalá pronto, en una consolidación del centro político y se tiene que cerrar. Comparto la opinión de Humberto de la Calle, entre otros, de un sentido de urgencia para armar estas consultas y lograr una convergencia en el centro político cuanto antes, este año si es posible.

¿Cómo ve el expresidente César Gaviria la idea de esta nueva coalición?

Creo que la ve con buenos ojos, como la ven otros líderes políticos.



¿Con esta propuesta suya de esta nueva convergencia de origen liberal queda descartada su participación en la Coalición de la Experiencia a la que lo invitó el exministro Juan Carlos Echeverry?

No veo que Federico Gutiérrez o Juan Carlos Echeverry estén en esta coalición de ideas liberales. Juan Carlos es un buen economista y una persona con la que he trabajado, pero está más del lado conservador. Y Federico Gutiérrez, en mi opinión, representa este gobierno, las ideas del Ejecutivo actual. Él representa el continuismo en Colombia. No creo que en esta nueva concepción que tenemos de un centro de verdad, afincado en las ideas liberales, quepan dos personas como ellos dos.

Desde hace algunas semanas usted ha venido diciendo que Colombia no tiene por qué escoger entre dos miedos. ¿Cuáles son?

Uno es el miedo que le tienen a Gustavo Petro como alguien que puede poner en riesgo no solo la economía, sino también las instituciones. Y el miedo a Álvaro Uribe y al candidato que represente el Centro Democrático, es el miedo a que se siga profundizando la crisis actual, la crisis de confianza, la social, la económica, la política, que ha sido, quizás, el legado del Gobierno de Iván Duque.

¿Percibe una intención de algunas fuerzas de derecha y centroderecha de querer alejarse del uribismo para las próximas elecciones?

No solo lo percibo yo, sino que creo que casi todos los observadores de la política. Es una estrategia hábil, pero que está siendo evidente. Creo que la figura para esconder ese radicalismo y tener una apuesta más atractiva electoralmente, en medio de un cambio muy grande en las preferencias políticas, podría ser Federico Gutiérrez.

Federico Gutiérrez. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Algunos sectores temen un gobierno de Gustavo Petro, pero él está liderando todas las encuestas de intención de voto. ¿Cómo entender esto?

Está liderando todas las encuestas porque todavía las coaliciones de centro y de derecha no se han consolidado. Esta va a ser una elección de coaliciones, de eso no me queda duda. Una vez se consoliden esas alianzas, algo que ocurrirá probablemente en enero y febrero, el panorama en las encuestas seguramente va a cambiar y esta va a ser una elección reñida. A Petro hay que reconocerle su habilidad política, su capacidad de articular el descontento de mucha gente, la coherencia en su discurso, que es efectista y que diagnostica algunos aspectos de nuestra realidad de manera certera, tal vez sobresimplificando los problemas.

Pero...

Gobernar es otra cosa y el Petro gobernante, no el político ni el que llena las plazas, sino el que tiene que sentarse en un consejo de ministros a tomar decisiones, yo lo podría describir como la máxima grandilocuencia y la mínima eficiencia. El miedo que yo le tengo a Petro no es el de la acción, sino el de la inacción. Un gobierno sin legitimidad ni que tenga claro cuáles son las reformas que necesita el país, sino solamente diagnosticar cuáles son los problemas, no va a ser eficaz en cuanto a las reformas, que es lo que yo quiero ser: un reformista democrático de verdad. Para eso se necesitan disciplina y método, y las sobresimplificaciones, que llaman tanto la atención por ahora, no sirven para gobernar.

¿Qué opinión le merece el cierre de la observación preliminar a Colombia por parte de la Corte Penal Internacional?

Creo que es un triunfo del proceso que llevó a los acuerdos de paz, un reconocimiento a los esquemas de justicia transicional que Colombia diseñó; son procesos serios que merecerían el respaldo de todas las fuerzas políticas. Como precandidato presidencial tengo que celebrar mi felicidad y expresar mi voluntad de proteger esas instituciones de la justicia transicional y ver en ellas una posibilidad de reconciliación.

(En contexto: Este es el acuerdo que saca a Colombia de la lista de observación de la CPI)

El presidente Iván Duque y el fiscal de la CPI, Karim Khan, en la firma del acuerdo. Foto: Presidencia

Si usted llega a ser presidente y algunos sectores políticos insisten en reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ¿qué les diría?

No acompañaría esos esfuerzos. Creo que serían no solamente perjudiciales, sino también una distracción. Colombia tiene que concentrarse en otros asuntos y en responder a las necesidades básicas de la gente. Esta semana salió una noticia y es que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Ahí es donde tenemos que centrarnos, y eso parece ser invisible para el uribismo.

¿Cuál es el siguiente paso en esta convergencia que usted está proponiendo?

El siguiente paso son conversaciones todas las próximas dos semanas, y yo quisiera nombrar de mi parte también un grupo de compromisarios, de gente que me ayude a hacer estas negociaciones.

JUAN FRANCISCO VALBUENA

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter @PoliticaET

