Alejandro Gaviria dice que Presidente Petro 'inventa acusaciones al calor de la demagogia'

Durante una intervención en la mañana de este jueves 21 de marzo, el presidente Gustavo Petro arremetió en contra de su exministro de Educación, Alejandro Gaviria, asegurando que el exjefe de esa cartera tenía el mayor presupuesto para hacer universidades y que lo "dejó perder".

"Ponen a Alejandro Gaviria, que lo encargue del Ministerio Educación con el mayor presupuesto de nuestro Gobierno a hacer las universidades. En el primer año dejó perder $1 billón y medio que iba a las universidades y lo dejó trasladar al Fomag, donde hay una olla de corrupción, donde la politiquería se come la plata por estar cuidándole el negocio a las EPS, que no era su competencia. Por eso se fue de mi Gobierno, pero no lo dicen”, comentó el mandatario desde Sucre.

Minutos después de las declaraciones del presidente, el exministro Gaviria comentó en su cuenta de X que no quiere entrar en "controversias inútiles con el presidente Petro" por su salida del gobierno y la supuesta pérdida de un billón de pesos.

"Creo que el presidente no entiende o no ha estudiado los presupuestos. Está completamente confundido. Fui ministro de agosto de 2022 a febrero de 2023. La ejecución del presupuesto de educación de 2022 fue de más de 99%. Los mayores recursos destinados al Fomag (Fondo de Prestaciones del Magisterio) se dieron en la adición presupuestal de julio de 2023", comentó el exjefe de la cartera de Educación.

Así mismo, aseguró que "tener la intención de desviar recursos de las pensiones y la salud de los maestros a la infraestructura. Un prevaricato. Los primeros tienen destinación específica".

Gaviria terminó su comunicado manifestado que las acusaciones del presidente Petro son "temerarias" y que están "inventadas al calor de la demagogia".

