‘No me gusta esta presión’: Alejandro Gaviria

El exministro Alejandro Gaviria descartó este miércoles nuevamente estar pensando en meterse en la carrera por la presidencia en 2022, como lo han venido impulsando varios sectores del Partido Liberal.



El nombre de Gaviria, también rector de la Universidad de los Andes, ha sonado con fuerza en el liberalismo, en el que algunos de sus miembros, como el senador Iván Darío Agudelo, han promovido la posibilidad de que sea candidato a la jefatura del Estado.



Agudelo le dijo a EL TIEMPO hace algunos días que “la trayectoria pública” de Gaviria “evidencia ecuanimidad y un manejo razonado de los asuntos del Estado” y que “se trata de un hombre cuyas ideas interpretan de manera actual el pensamiento liberal”.

Sin embargo, exministro le dijo a EL TIEMPO que, por el momento, planea concentrarse en la universidad y que está “un poco cansado del tema político”.



“Quiero estar tranquilo en mis temas (...). No me gusta esta presión. Yo nunca he tenido aspiraciones políticas”, afirmó Gaviria, quien agregó que, en todo caso, está en plan de “hablar” con su familia.



A pesar de la negativa del exministro, EL TIEMPO supo que algunos integrantes del Partido Liberal están explorando las posibilidades que Gaviria tendría en una eventual consulta popular o votación con candidatos de la centroizquierda, en la cual vienen trabajando líderes como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Alianza Verde.

Precisamente, dentro de los ‘verdes’ también hay quienes están pensando en que sea su apuesta para la campaña del próximo año.



Y hace unos días, esta posibilidad tuvo otro empujón con la creación de la cuenta de Twitter @JovenesGaviria o también llamada Alejandro Gaviria Presidente.



Marla Gutiérrez, codirectora de juventudes liberales y quien está detrás de este movimiento, afirmó que Gaviria “es un académico que brinda garantías de preparación, de experiencia, de honestidad, de humanismo, de grandes soluciones para esta crisis de desigualdad e inequidad” por la que pasa el país.

