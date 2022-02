Lo que parecía un cuento político con final feliz, pasó ahora a los estrados judiciales. Ingrid Betancourt, aspirante del partido Verde Oxígeno, deberá responder ante “una denuncia penal” por “el delito de calumnia”, instaurada por el senador Miguel Ángel Pinto, aliado de Alejandro Gaviria, quien también busca llegar a la Casa de Nariño.



“Mi vida política la he hecho a pulso y con toda transparencia”, dijo el senador del Partido Liberal. “No permitiré que atenten contra mi honra con expresiones mentirosas y sin sustento. Nos veremos en los estrados judiciales como debe ser”, agregó.



Este un nuevo episodio que tuvo una imagen que dio para pensar que el final sería otro. La historia es esta: Alejandro Gaviria e Ingrid Betancourt se saludaron ayer con un amable gesto en la Universidad del Norte, en Barranquilla.



Fue su primer encuentro tras la pelea pública que provocó un cisma en la Coalición Centro Esperanza y que llevó al partido de ella a separarse de este bloque político. La escena se prestó para creer que habían hechos las paces. Sin embargo, en el debate volvieron a mostrar que el distanciamiento continúa.



Ambos se encontraron en la antesala del debate en el que también participaron Francia Márquez y Gustavo Petro (Pacto Histórico) y en el que brillo por su ausencia el exalcalde Barranquilla Álex Char, quien habría podido jugar de local.



Los cuatro aspirantes se reunieron ayer en las instalaciones de la Universidad del Norte, en el debate ‘Presidenciables 2022: desde el Caribe’.



Los precandidatos se manifestaron en torno a cuestiones como seguridad y paz, economía y competitividad, y educación y calidad con enfoque de región Caribe, juventud y género.



Breve reconciliación entre Ingrid y Gaviria



Sin embargo, una de los hechos más llamativos fue el saludo entre Gaviria y Betancourt. De hecho, por la calidez del trato se llegó a pensar que la relación volvería a ser cordial.



“Cuando estábamos en la antesala, Alejandro Gaviria tuvo la decencia de acercarse a pedirme excusas, a reconciliarnos, en torno a todos los debates que tuvimos en la Coalición Centro Esperanza, pero para mí, la decisión es una: ¡No podemos pactar con las maquinarias!”, dijo ella.



En línea con este argumento, en el debate Ingrid se mostró severa: “No hay posibilidad de que nos reconciliemos con las maquinarias o con políticos que son apoyados por ellas. La corrupción es blanco o negro, y Alejandro ya decidió de qué lado estar”, dijo.



“"Dime con quién andas y te diré quién eres”. Aquí desgraciadamente hay personas que han recibido apoyos del paramilitarismo, otros de maquinarias corruptas. Luchar contra la corrupción es blanco o negro, no hay grises”, agregó ella.



“Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay personas que han apoyado y recibido el apoyo del paramilitarismo que le han hecho daño a Colombia. Hay personas que han aceptado apoyos de personas vinculadas con el narcotráfico como Miguel Ángel Pinto”, dijo Betancourt.



En una primera reacción, el exrector de la Universidad de Los Andes, que tuvo una réplica minutos después, respondió: “Ingrid, yo no he aceptado apoyo de personas con -vínculos- en el narcotráfico. (...) Cuando era ministro de Salud, yo ni siquiera conocía el partido político de quienes iban. Yo no voy a hacer negociaciones con nadie y tengo más credenciales anticlientelistas que cualquiera”.



Gaviria, por su parte, insistió: “El debate democrático no excluye la cordialidad y el respeto. Debemos dar ejemplo”.



Y luego volvió a negar que él haya hecho acuerdos con corruptos y reiteró que la pulcritud es una norma que lo ha acompañado en toda su vida pública.



En el ambiente, sin embargo, quedó gravitando el nombre de Pinto, congresista del Partido Liberal, quien ya había anunciado su respaldo a Alejandro Gaviria con la explicación, además, de que él no representa a ninguna maquinaria.



En la mañana de este viernes, el caso tuvo un giro. “He dado poder al doctor Jorge Perdomo Torres para instaurar denuncia penal contra Ingrid Betancourt Palacios, por el delito de calumnia. Mi vida política la he hecho a pulso y con toda transparencia”, anunció.



Perdomo Torres es un reconocido jurista. De hecho, durante la administración del presidente Santos Calderón estuvo en condición de encargado como Fiscal General de la Nación.



POLÍTICA