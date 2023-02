La reforma de la salud se convirtió en los últimos días en uno de los principales temas de la agenda del país, aunque no se está discutiendo el articulado, pues este no se conoce.



La más reciente polémica alrededor de esta iniciativa, que es una de las banderas del presidente Gustavo Petro, se dio por la filtración de un documento en el que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, hace unos cuestionamientos al proyecto que está en cabeza de la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Gaviria, quien fue ministro de Salud durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aseguró, por ejemplo, que "la reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de tratar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña".



De igual forma, cuestionó que la iniciativa en construcción pueda incluir la desaparición de las EPS. "Las EPS tienen decenas de miles de personas empleadas para estas tareas. Con la reforma no se sabe quién va a asumirlas. ¿Pasarán los 110.000 empleados de las EPS a ser funcionarios públicos? ¿Quedarán los pacientes a la deriva? No hay respuestas para esas preguntas".



Alejandro, es más importante cuidar tu puesto que cuidar a Colombia ?

Te conocí como Ministro de Salud, cuando yo era Alcalde de Medellín. Trabajamos juntos en muchos retos del sistema. Fuiste Ministro de salud 7 años. Es Hora de ser coherente. Debes ser leal a Petro o a tu país? https://t.co/3JLQ03E1iP — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 2, 2023

Esos planteamientos fueron presentados por el ministro, quien fue precandidato presidencial en 2022, durante una reunión del Gobierno Nacional que se llevó a cabo el fin de semana en Villa de Leyva, Boyacá, en la cual se esperaba discutir la reforma de la salud y buscar consensos en el gabinete.



"Creo en la deliberación y en la posibilidad de lograr consensos para construir las reformas que el país necesita. Seguiré aportando con responsabilidad y buen juicio en las discusiones internas de gabinete. Mi compromiso con el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue firme", afirmó el ministro este jueves luego de confirmar que ese texto lo expuso a sus compañeros de Gobierno y no es nuevo.



Pero el jefe de la cartera de Educación ha recibido duras críticas por su postura. Por ejemplo, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien se volvió uno de los principales opositores al gobierno Petro, le preguntó a Gaviria, vía Twitter, que si es más importante cuidar su cargo que a los colombianos.

Se acostumbraron a funcionarios y políticos sin criterio, que hoy se asombran cuando alguno se atreve a pensar en voz alta.



El cambio es con deliberación y argumentación.



Bienvenidos todos los aportes, en la diferencia hay que construir. — Katherine Miranda (@MirandaBogota) February 2, 2023

"Alejandro, ¿es más importante cuidar tu puesto que cuidar a Colombia ?

Te conocí como ministro de Salud, cuando yo era alcalde de Medellín. Trabajamos juntos en muchos retos del sistema. Fuiste Ministro de salud siete años. Es hora de ser coherente. ¿Debes ser leal a Petro o a tu país?, trinó el exalcalde.



Quien también opinó alrededor de esta polémica fue el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Comentó que Alejandro Gaviria todavía puede salvar su carrera política y, por ahí derecho, ayudar al país.



Pero esto lo hará "desmarcándose abiertamente de esa reforma a la salud que le haría tanto daño a los colombianos y saliéndose de ese gabinete cómplice de tantos daños que se le están haciendo al país".



Por ahora se desconoce cómo será el texto de la reforma de la salud, pues solo se conocen sus ejes principales. Se espera que después del 15 de febrero llegue el proyecto al Congreso de la República para comenzar sus primeros debates.



