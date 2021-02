Con vallas le piden a Alejandro Gaviria que sea candidato presidencial

A inicios de febrero se conoció que un grupo de estudiantes empezó a promover, sobre todo en redes sociales, una iniciativa para que Alejandro Gaviria, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de Los Andes, sea candidato presidencial para 2022.



“Queremos que Alejandro Gaviria sea el presidente de Colombia. Es un académico que brinda garantías de preparación, de experiencia; de honestidad, de humanismo, de grandes soluciones para esta crisis de desigualdad e inequidad por la que atraviesa Colombia”, manifestó Marla Gutiérrez, codirectora de juventudes liberales y quien lidera este movimiento.



(En contexto: Grupo de jóvenes pide que Alejandro Gaviria sea candidato presidencial)

Y aunque el propio Gaviria ha dicho que no está en sus planes una aspiración a la Presidencia, el grupo de jóvenes no deja de insistir en su propósito.



Esta semana en vías públicas de Cauca y Antioquia aparecieron unas vallas en las cuales se le pide al exministro que le diga que sí a una candidatura. "Gaviria, di que sí", se lee en las vallas, que tienen una fotografía de Gaviria.



Marla Gutiérrez explicó que el partido Liberal no instaló las vallas, aunque miembros de esa colectividad han compartido las fotografías en sus redes sociales, sino que estas fueron donadas por voluntarios.



(Le recomendamos: ‘No me gusta esta presión’: Alejandro Gaviria)



Eso sí, aseguró que el movimiento de jóvenes espera recolectar fondos para instalar piezas similares en las principales ciudades del país.



El actual rector de la Universidad de Los Andes no se ha pronunciado al respecto.

Estas son las vallas con las cuales le insisten a Alejandro Gaviria. Foto: Archivo Particular

Esta es una nueva forma de llamar la atención de Gaviria, quien, sin embargo, ya ha dicho que no quiere ser candidato, entre otras razones, porque esto le traería problemas con Los Andes. Y por otro lado, porque teme que todo lo que implica una campaña de este tipo pueda repercutir en su salud ahora que superó el cáncer.



(Además: Luis Pérez habla del nuevo bloque regional y su apuesta para el 2022)



De hecho, el exministro le dijo a EL TIEMPO que, por el momento, planea concentrarse en la universidad y que está “un poco cansado del tema político”.



Pero varios, desde el mismo partido Liberal, en cabeza del expresidente César Gaviria, hasta sectores de centro, mantienen su interés en esa aspiración.

