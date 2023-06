El exministro de Educación Alejandro Gaviria predijo, cuando era precandidato presidencial, que a los seis u ocho meses de un eventual gobierno de Gustavo Petro meses habría una crisis y el mandatario empezaría a "twittear como loco".



"Yo le puedo describir cómo va ser el Gobierno de Petro. El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan 6 u 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el Gobierno y Petro empieza a twittear como loco y básicamente ese es el conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando en torno al Twitter de Petro y no se hace nada", aseguró en una entrevista con Juanpis González, personaje del comediante Alejandro Riaño.



Y, podría decirse, acertó. En abril, se vivió un remezón ministerial y siete altos funcionarios dejaron su cargo luego de que el mandatario le pidió la renuncia a todo su gabinete. Además, el mandatario ha radicalizado su discurso y Twitter sigue siendo uno de los principales canales de comunicación en el que, por ejemplo, ha lanzado duros señalamientos a la prensa.



Acuerdo Nacional, Petro Foto: EL TIEMPO

En los últimos días el exministro Gaviria, quien fue "echado" del Gobierno -dice él- por no estar de acuerdo con la reforma de la salud, volvió a hacer algunas predicciones de lo que viene para el gobierno Petro durante unas entrevistas.



La más reciente fue con RCN Televisión donde dijo que las reformas, "como quiere el Gobierno, no van a pasar".



"La reforma de la salud, la idea original de Carolina Corcho, no tenía apoyo político. La reforma laboral la veo más difícil y la de pensiones me parece que hay un acuerdo más profundo y la discusión va a ser sobre el pilar, si son tres salarios mínimos, si son dos. Entonces, de pronto, hacia el segundo semestre sí podemos tener una reforma pensional", aseguró Gaviria.