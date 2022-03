El precandidato a la presidencia, Alejandro Gaviria, nuevamente deja notar sus diferencias con su compañero de coalición Sergio Fajardo.



A pocos días de las consultas, se conoció de una cuña radial en la que se recrea la narración de un partido de fútbol con la se da a entender que dentro de la coalición Centro Esperanza habrá un cambio.



(Lea: 'Nos ha hecho daño las discusiones de mecánicas': Carlos Amaya)



“Juez, cambio, cambio. Hay un cambio, cambio, se va Sergio en medio de los aplausos y entra señores y señoras Alejandro”, se escucha en la cuña radial.

Como miembro de la Centro Esperanza, Gaviria ha dejado en claro que él está compitiendo. A su vez, en medio de la campaña y en debate ha realizado pullas en contra de Sergio Fajardo, que según la reciente encuesta de EcoAnalítica y Guarumo se muestra como el favorito para ganar la consulta.



En esa competencia interna por la candidatura del centro político, Sergio Fajardo aparece en el primer lugar de las preferencias con un 37,5 %, mientras que el exministro de salud registra un 21,5% en la intención de voto.



(Lea también: Encuesta Guarumo-EcoAnalítica: qué pasaría en la coalición Centro Esperanza)



Los roces en la coalición se han hecho evidentes desde la salida de Ingrid Betancourt, luego con los reclamos de Jorge Robledo sobre el incumplimiento de acuerdos por parte de Alejandro Gaviria, y ahora, las rivalidades parecen ser insignia en la contienda electoral.



En su momento, el exalcalde de Medellín, se pronunció sobre las discordias dentro de la coalición y aseguró que "lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imaginé que eso fuera a ser".



Y agregó: “He sido muy juicioso en cuidar la coalición. Ustedes no me han visto a mí, protagonista de una discusión que pasa al terreno público y esa ha sido mi posición”.



Por lo pronto, se conoce que los cinco candidatos de la coalición Centro Esperanza participarán en el mismo tarjetón de consulta, y que en el hipotético caso de que Gaviria resulte ganador, su candidatura a la presidencia sería respaldada por sus compañeros con excepción del candidato de Alianza Verde Jorge Robledo.

