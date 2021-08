Precandidatura de Gaviria a 2022 genera tensión entre Lozano y Petro

La llegada de Alejandro Gaviria a la contienda electoral del 2022 ya empezó a generar tensión entre sectores de centro y centroizquierda, que han tenido interés en que el exrector de la Universidad de los Andes se sume a una de estas coaliciones.



Así, tras la entrevista de Gaviria con EL TIEMPO, y las que ha dado en otros medios, el ajedrez político ha tenido sacudones.



De un lado, la representante a la Cámara de la Alianza Verde Juanita Goebertus le dio el apoyo público a Gaviria.



La parlamentaria puso una imagen en su cuenta de Twitter con el enunciado “#VerdesConAlejandro”, seguida de la frase “Colombia tiene futuro”, que es la frase que identifica al exrector de los Andes. “A mí Alejandro Gaviria me representa”, apuntó. Además, salió a los medios a reinvindicar su respaldo al nuevo candidato.



Esto molestó a un sector de la colectividad, quienes incluso la acusaron de “doble militancia”.



“Aún el partido Verde no ha definido candidatura propia o apoyo presidencial externo, hacer campaña fuera del verde podría ser doble militancia”, apuntó la representante Katherine Miranda.



Entre tanto, no solo ha generado controversia entre los 'verdes', sino con senadores de la coalición de izquierda. Esto pues el senador Gustavo Petro dijo que había “una gran diferencia” entre un Gaviria que se habría podido unir a él y el que se lanza de manera independiente.



“Hay una gran diferencia entre tratar de mover las personas hacia una agenda de cambio y moverlas bajo la lógica de conservar el régimen, y detener el cambio”, escribió Petro en sus redes sociales.



Tras ello, Lozano le preguntó: “Entonces, ¿Si Alejandro se hubiera aliado con ud. sería por una agenda de cambio… pero si se alía con distintos a ud., será para conservar al régimen y no para hacer cambios?”, preguntó la senadora.

Angélica Lozano y Gustavo Petro.

En otro trino, el senador de la Colombia Humana agregó que "la propuesta liberal de Alejandro Gaviria no logra superar el neoliberalismo y de ahí sus silencios en estos temas. La posibilidad de encuentro entre el progresismo y el liberalismo se centra en que el liberalismo pueda superar el neoliberalismo".



El representante del MAIS, César Pachón cuestionó que ni en las entrevistas dadas a los medios, ni el ideario de 60 puntos, Gaviria no se refiriera a su posición respecto al fracking.



"¿Qué extraño no? En el "ideario" de 60 puntos @agaviriau no se refiere a su posición respecto al #Fracking ¿O ese pedido no entró en esa laaaaarga servilleta?", trinó.



De este mismo partido, Martha Peralta Epieyú, advirtió que con él espera que se suba el "nivel de debate".



"Espero que realmente se suba el nivel del debate y se dejen atrás señalamientos vacíos como "los extremos se parecen". Discutamos el país profundamente y con argumentos, por ejemplo: ¿Colombia debe seguir con la ley 100?", trinó.



De otro lado, Gaviria ha sido cuestionado por ser el "candidato de Santos", por haber sido parte de su gabinete, y de ser "tibio", asuntos que ha negado tajantemente.



Eso sí, Martín Santos, uno de los hijos del expresidente Juan Manuel Santos, respaldó su aspiración y calificó como "chistoso" que los "extremos" lo estén "atacando".



"Es chistoso como los extremos políticos se ponen de acuerdo para atacar y difamar a @agaviriau. Demuestra la fortaleza y viabilidad del candidato. Vamos a ver que cuentos se inventan en los próximos meses para intentar atajarlo…", escribió en sus redes el hijo del exmandatario.



Entre tanto, sectores de derecha han guardado silencio ante esta aspiración y han preferido no responder a las menciones que Gaviria ha hecho en referencia al Centro Democrático o de María Fernanda Cabal, de quien dijo que "No votaría por María Fernanda Cabal", pues "el modelo Bolsonaro sería un desastre para Colombia".



