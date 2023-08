Alejandro Eder, quien aspira a la alcaldía de Cali, asegura en entrevista con este diario que no tiene ningún jefe político. “Recibo apoyos de cualquier organización que esté dispuesta a trabajar honestamente”, sostiene.



Califica de “nefasta” la actual administración, de Jorge Iván Ospina, habla de su plan de seguridad y dice que será “un alcalde proempresa”.



Esta semana se publicó una nueva encuesta en la cual usted está en segundo lugar. ¿Cómo recibe los resultados?



Muy bien. Creo que es un reflejo del trabajo que venimos haciendo en Cali desde hace cuatro años. Recordarán que me lancé la vez pasada, cuando logré el tercer lugar con 135.000 votos.

Alejandro Eder, candidato alcaldía de Cali Foto: Milton Díaz. El Tiempo

¿Qué está haciendo en esta nueva campaña a diferencia de la anterior?



Diría que la última vez fue un gran triunfo en las urnas porque fue mi primer ejercicio como candidato. En esta ocasión, son los mismos principios. Sigue siendo una candidatura única pero, como siempre he dicho, aquí cabe cualquier persona, grupo u organización que cumpla con tres principios: cuidar la plata –no vamos a permitir que sigan robando a Cali–, todo será para el bienestar de los ciudadanos y no vamos a alimentar la polarización que viene afectando al país y a nuestra ciudad.

¿Cuál es la realidad de Cali por estos días?



Venimos pasando por años difíciles. Hemos tenido una alcaldía nefasta en los últimos años con numerosos escándalos, incluyendo escándalos de corrupción. Es una ciudad que está con unas tasas de violencia y homicidios demasiado altas. Somos una ciudad que encuentra serios retos frente al empleo y, en general, el orden. Entonces, todos estos son problemas pero creo que hay una gran oportunidad para organizarnos. Cali tiene todo el potencial para sacudirse, para pararse.



¿Cómo ve los movimientos de Roberto Ortiz, el Chontico, quien encabeza las encuestas que se han publicado?



No es la primera vez que vemos a Roberto Ortiz en una elección. Sin embargo, estoy muy bien posicionado para continuar ese trabajo. Lo que trae Alejandro Eder es experiencia, que son 17 años en temas públicos, en seguridad, resolución de conflictos. Voy a ser un alcalde proempresa. Y lo que veo en las calles de Cali, que eso es lo que piden los caleños, es que haya más seguridad, que podamos ir al parque, que podamos caminar tranquilos por las calles. Pero, sobre todo, necesitamos oportunidades para nuestros jóvenes.

Usted ha sido señalado por otros candidatos, como Diana Rojas, de ser el candidato de los sectores tradicionales de Cali, de los partidos tradicionales. ¿Qué responde ante estos señalamientos? ¿Alejandro Eder de quién es candidato?



La ciudadanía, no solo en Cali sino en el resto el país, conoce bien a Alejandro Eder. Son ya 17 años de trabajo público serio y todo el mundo sabe que Alejandro Eder no tiene jefe. El único jefe mío es el pueblo caleño y es la ciudadanía. Estoy trabajando una campaña cívica, me inscribí por firmas y recibo apoyos de cualquier sector, cualquier organización, que esté dispuesta a trabajar honestamente por nuestra ciudad y el que va a garantizar que sí ocurra soy yo. Todo lo hago al frente de los ciudadanos y estoy seguro que estamos logrando unir a Cali para revivir a Cali.



¿Y tiene el presidente Gustavo Petro un candidato en Cali?



Pareciera que no, creo que el Pacto Histórico no logró ponerse de acuerdo para tener un solo candidato para estas elecciones. Pero la situación en Cali está tan compleja que creo que los caleños estamos muy enfocados es en elegir al mejor alcalde para la ciudad. Y ese alcalde tiene que ser capaz de unir amplios sectores, no solo sectores que estén a favor del Gobierno, también sectores que nunca han estado de acuerdo con el Gobierno Nacional. Vamos a trabajar, de manera honesta, para que todo lo que hagamos sea para el bienestar de los caleños y nos vamos a alejar de la polarización y de la pelea que tiene de patas arriba a Cali y el país. Estoy seguro que vamos a lograr un trabajo constructivo para revivir a Cali.

¿Cuál es la clave para quedarse con esa Alcaldía en octubre?



Seguir estando en la calle, seguir escuchando a los ciudadanos y convenciendo a los ciudadanos que tenemos que elegir con criterio. Tenemos que elegir analizando a los candidatos, conociendo su experiencia, sus valores. Estoy seguro que mi nombre es el que le va a sonar a la mayoría de los caleños.



