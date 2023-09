El Centro Nacional de Consultoría (CNC), en alianza con EL TIEMPO y CM&, indagó cómo va la disputa por la alcaldía en Cúcuta a 42 días de las elecciones regionales.

Según los resultados de este sondeo realizado a 372 personas residentes en la capital del Norte de Santander, los candidatos con mayor favorabilidad son los exconcejales Leonardo Jácome (17 por ciento) y Jorge Enrique Acevedo (14 por ciento).



Jácome se lanzó a la alcaldía por el movimiento ‘Cúcuta Avanza’ más los coavales de los partidos Conservador, Liberal y de ‘La U’ y según informes del diario La Opinión, de Cúcuta, tendría el apoyo de los principales alfiles políticos de la región, incluida la bendición del exgobernador William Villamizar y el respaldo de allegados a Ramiro Suárez, exalcalde que paga una condena de 27 años de prisión por homicidio.



De acuerdo a Mario Zambrano, docente de la Universidad Libre de Cúcuta, estos señalamientos han generado resistencia en algunos sectores de la ciudad: “Lo que ha sucedido en las últimas semanas creo que ha golpeado fuertemente la campaña”, señala.



Por su parte, esta es la tercera vez que Jorge Enrique Acevedo aspira a la alcaldía de Cúcuta y espera ganar bajo el movimiento ‘Todos por Cúcuta’. Acevedo fue secretario de Desarrollo Social en la administración de María Eugenia Riascos (2008-2011) y perdió, sorpresivamente, las pasadas elecciones ante el actual alcalde Jairo Tomás Yáñez.

Cúcuta. Foto: Fundación Bethany Colombia

Ahora bien, la opción “no sabe o no responde” fue la más escogida entre las personas entrevistadas (22 por ciento), resultado que para Zambrano refleja el escepticismo presente en la ciudad. “Es coherente con lo que uno percibe en las calles, ningún candidato logra realmente llenar las expectativas de la gente. No sólo a través de sus figuras sino de sus propuestas”, asegura.



Para el analista, hay una cosa de la que carecen casi todos los candidatos: “No hay una mirada fronteriza de los temas de seguridad más allá de la tecnología. Estamos en una zona de frontera donde hay una delgada línea entre la seguridad ciudadana y la seguridad nacional; la necesidad de cooperación con el país vecino (Venezuela)”.

El escalafón de la encuesta coloca al candidato del Centro Democrático Juan Carlos García Herreros con un 9 por ciento. García se ha desempeñado en diversas actividades gremiales y fue diputado por el estatuto de oposición.



Luego aparece el exconcejal Emerson Meneses González (Nueva Fuerza Democrática) con 5 por ciento de intención de voto. En 2018 aspiró a la Cámara de Representantes, pero no alcanzó una curul. La Procuraduría lo investiga por posibles anomalías en la suscripción de un contrato cuando se desempeñaba como jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Cúcuta.



El empresario y exconcejal Mario Vicente Figueroa Fernández (Fuerza Ciudadana) es quien ocupa el quinto lugar con 4 por ciento, seguido por José Luis Mora Castro (Nuevas ideas) y David Eduardo Fajardo (Movimiento Independientes) quienes obtuvieron 3 por ciento.



Más abajo con 2 por ciento quedó Sergio Maldonado (Alianza Verde y Dignidad y Compromiso), hijo del empresario Jorge Maldonado, quien junto a los excandidatos presidenciales Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo acompañaron la candidatura de Jairo Yáñez en 2019.



En los últimos lugares aparecen el odontólogo Carlos Martin Rojas Carvajal (Partido Ecologista Colombiano) y Carlos Alberto Jaimes (Partido Demócrata Colombiano), cada uno con 2 por ciento. Les siguen Blanca Cruz González (Esperanza Democrática), Jonathan Isaac García (Pacto Histórico), Felix Adolfo Muñoz (Verde Oxígeno) y Carlos Humberto Cote (AICO), todos un 1 por ciento.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:

Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:

CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN:

CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO:

Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Cúcuta.



DISEÑO DE MUESTREO:

Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO:

El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA:

372 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA:

Margen de error de 5.1% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:

Intención de voto a la alcaldía de Cúcuta



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:

1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO:

14 y 15 de septiembre de 2023



TECNICA DE RECOLECCIÓN:

Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)

REDACCIÓN POLÍTICA