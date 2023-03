Alejandro Eder, filósofo y especialista en resolución de conflictos, busca, en su segundo intento, llegar a la Alcaldía de Cali. En 2019 se lanzó y aspira lograrlo en las elecciones de octubre de este año.



Asegura que la ciudad está atravesando uno de los peores momentos de su historia y entre sus propuestas está recuperar el liderazgo. También conseguir que Cali sea declarada una ciudad Zomac. EL TIEMPO habló con él sobre su candidatura.

¿Qué lo motivó a lanzarse de nuevo a la Alcaldía de Cali?



Cali está en su peor momento. Somos la ciudad más insegura de Colombia. Estamos poniendo uno de cada 10 homicidios. Se han acabado las oportunidades. La tasa de desempleo es del 11,5 por ciento, que es dos puntos más que el promedio nacional. Somos una ciudad dividida. Nos han tratado de convencer que hay unos buenos y unos malos. Todos estamos peleando por razones políticas, de clase, o inclusive por la región de la ciudad en donde vivimos. Cali necesita recuperar su sendero. Yo le vuelvo a ofrecer mi nombre a la ciudadanía caleña para que puedan escoger un alcalde capaz de darle un giro a Cali y recuperar el rumbo.

Alejandro Eder es filósofo y especialista en resolución de conflictos. Foto: Milton Díaz. El Tiempo

¿Qué propone para eso?



Se tiene que recuperar la autoridad, eso significa que desde la Alcaldía misma se tiene que trabajar con la fuerza pública, con la justicia. Vamos a sacar con el Consejo una política pública de seguridad que en Cali no existe y con eso empezamos a coordinar las fuerzas del orden para recuperar la autoridad. Eso es algo que yo tuve chance de hacer cuando trabajé en el Gobierno Nacional donde estuve 8 años trabajando temas de seguridad nacional.



El segundo elemento que vamos a aplicar es la inversión social. Durante muchos años reintegré personas que salían de grupos armados ilegales. Hoy necesitamos invertir en los jóvenes y en distintos sectores de la sociedad para que salgan adelante.



Lo tercero es el liderazgo que nos permita ir a Bogotá a acceder recursos para poder implementar una política de seguridad seria. Liderazgo para poder ir a los capitales de los países amigos de Colombia para que nos ayuden de nuevo con recursos financieros y no financieros. Esto es algo que conozco cómo hacerlo porque me tocó hacer cosas similares en el Gobierno Nacional durante cerca de ocho años.



Usted conoció muy de cerca el conflicto armado. ¿Qué papel jugaría Cali en el proyecto de ‘paz total’ del presidente Petro?



Cali juega un rol crítico en la paz de Colombia. Tan solo a 40 minutos al sur de la ciudad comienzan la ilegalidad, las siembras de coca, la minería ilegal. Entre Cali y el Ecuador está el 60% de las siembras de coca que hay en el país y operan casi todas las disidencias y grupos ilegales armados.



La paz de Colombia pasa por Cali. Uno de los temas críticos que tenemos que sacar adelante es que Colombia vuelva a empoderar a Cali para que juegue su rol en el país y hay una herramienta fundamental que es declarar a Cali como una zona Zomac. Estas son las zonas más afectadas por el conflicto que se designaron luego del acuerdo con la guerrilla de las Farc. Hay 340 municipios que tienen la designación en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca hay 11, pero Cali no está y cumple con todos los requisitos.



Es una ciudad que fue golpeada por los secuestros masivos, por el secuestro de los diputados, por el del kilómetro 18, por el secuestro de la María, una ciudad golpeada por el terrorismo. Pero Cali también es una ciudad receptora de desplazados. Tenemos casi 300.000 y víctimas del conflicto. Tenemos además una población importante de personas que dejaron las armas, entonces Cali cumple con esas condiciones.

Para las elecciones de 2019, Alejandro Éder ocupó la tercera posición con 133.570 votos. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Y eso en qué los beneficiaría?



Nos va a permitir adelantar obras por impuestos. Eso es muy importante porque Cali está desbaratada. Después de 20 o 30 años de peleadera, de estos últimos tres años de una muy mala administración y una pandemia, de los bloqueos, Cali está en su peor momento. Las calles están desbaratadas, las plazas de mercado están desbaratadas, los colegios, los hospitales…entonces al tener obras por impuestos vamos a tener la posibilidad de que empresas caleñas - muchas de las cuales están asentadas en Cali o en el Valle - puedan invertir en recuperar la ciudad.



El segundo beneficio tiene que ver con que se les dan beneficios tributarios a las Mipymes. En una Zomac una MiPyme puede pagar hasta 0 por ciento del impuesto de la renta, 0 por ciento durante 10 años y otros montos también bajos por debajo de la totalidad. Al generar ese beneficio, vamos a permitir que se empiecen a multiplicar las microempresas y eso va generar más empleo, que es lo que más necesitamos. Si hay más empleo, hay más movimiento de la economía y si hay más movimiento de la economía, podemos soñar con una recuperación de Cali.



Si esto pasa se va a empezar a proyectar ese desarrollo hacia los municipios vecinos hacia Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Puerto Tejada y Buenaventura. Cali empezaría a jugar su rol de verdadera capital regional para que haya paz.

Dice usted que todo está destruido, eso suena como a que toca empezar desde ceros. ¿Hay algo que se pueda rescatar de la administración de Ospina?



Es mucho lo que se tiene que hacer para revivir a Cali, pero no todo es malo. Hay algunas cosas que se pueden rescatar, como por ejemplo un programa de la Alcaldía actual que se llama ‘Todos y todas a estudiar’ donde se apoya a jóvenes para que puedan acceder a la educación superior.



¿Se lanzará con algún partido o va por firmas? ¿Quiénes lo respaldan?



Tal como la vez pasada: la candidatura de Alejandro es una candidatura ciudadana y cívica por firmas donde cabe todo el mundo. Rechazo esa visión que nos han sembrado de que en Cali hay unos sectores buenos y malos. Estamos en un momento muy malo, pero para poder salirnos de ahí no podemos seguirnos dividiendo. Hay una forma de hacer las cosas por el bien o por el camino del mal. Yo invito a todos a hacer las cosas por el camino del bien. Como alcalde de Cali, me comprometo a liderar ese camino. Aquí cabe todos los que quieran trabajar por el progreso de Cali y su bienestar.



Va a ser un camino que lo tenemos que adelantar entre todos. Les digo que es posible. Durante cerca de una década dirigí y trabajé la política para la reintegración. Recibimos del monte a cerca 60.000 personas que se desmovilizaron. Trabajamos para darles una oportunidad para empezar a hacer las cosas por el camino del bien. Los apoyamos con políticas públicas serias manejando bien los recursos para educarlos para estabilizarlos emocionalmente y para conseguir su vinculación al sector laboral. Tuvimos una tasa de éxito: 7 de cada 10 personas que salieron de esos grupos permanecen en la legalidad, es decir que es posible que los colombianos empecemos a transitar de otra manera.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, obtuvo 298.020 votos en 2019. Foto: Alcaldía de Cali

Usted trabajó en el gobierno del expresidente Uribe y Santos. ¿Es una cuota del santismo o uribismo en estas elecciones?



Alejandro Eder es una persona que ha dedicado los últimos 17 años de su vida a trabajar por nuestro país, por nuestra ciudad Cali desde lo público y desde lo social. Durante todo este tiempo he demostrado una coherencia de trabajar cuidando los recursos y pensando siempre en el bienestar de los ciudadanos, en que seamos felices y sobre todo en que los menos privilegiados puedan salir adelante. Mi compromiso es que seguiré trabajando de esa manera, para la ciudadanía. Por eso presento una candidatura independiente para que los caleños, sin importar la bandera política, puedan encontrar espacio aquí en la propuesta de Alejandro. Quiero advertir que esa es la única forma que vamos a salir adelante, si trabajamos unidos y no permitimos que nos sigan dividiendo por razones ideológicas o por razones de clase o inclusive por razones raciales, aquí todos somos caleños y vamos a trabajar juntos para revivir a Cali.



Si todos caben, ¿eso quiere decir que será sencillo hacer alianzas con usted?



Cualquier persona u organización que comparta el sueño de revivir a Cali, de que volvamos a ser una ciudad pujante donde no haya hambre y podamos caminar tranquilos por las calles, donde los jóvenes tengan oportunidades de empleo, donde vuelva la inversión privada y la inversión pública, donde cuidemos la plata de los caleños, cualquiera que se identifique con eso, es bienvenido. No me importa el partido político, no me importa su historial, importa es que nos portemos bien de aquí para adelante. Eso sí, cero tolerancia con la corrupción y cero tolerancia con sembrar el odio. Cali no aguanta más que nos estén tratando de dividir en bandos diciéndonos que hay unos buenos y que hay unos malos. Aquí todos somos caleños y la obligación que tenemos para que revivamos nuestra ciudad es que transitemos por el camino del bien. Como alcalde de Cali cuenten conmigo para liderar a la ciudad en ese proceso.

Usted es un hombre cercano a la paz. ¿Cómo ve el proyecto de paz de Petro?



Cualquier iniciativa para buscar ponerle fin a la violencia en Colombia siempre será bienvenida, pero el llamado que he hecho desde que se anunció la paz total es que aprovechemos los 40 años de experiencia y aprendizajes que tenemos negociando con todo tipo de grupos ilegales. En estos 40 años el Estado colombiano ha negociado con las FARC, con el Eln, con las AUC, con el M-19, con el EPL, hasta con Pablo Escobar se llegó a negociar y todos esos procesos dejaron lecciones. Hay una que es fundamental y es que la voluntad de paz por sí sola no es suficiente, debe ir acompañada también de una política clara de seguridad y de defensa para garantizar los derechos de la ciudadanía. La paz también tiene que venir desde los territorios y la paz no puede sólo venir desde la 26 con séptima en Bogotá. Para que haya una paz real y sostenible tiene que haber desarrollo, se tiene que generar desarrollo en el suroccidente y en el litoral pacífico y ahí es donde el gobierno nacional tiene que saber aliarse con líderes regionales para que impulsemos ese desarrollo, de ahí viene la importancia de declarar a Cali como una zona Zomac porque eso va a contribuir al desarrollo de Cali y si el Cali se empieza a desarrollar, en vez de estar abrumada y apachurrada por la violencia y por la ilegalidad, una Cali que se vuelva a desarrollar va a irradiar ese desarrollo y ese progreso a los municipios vecinos.



¿Por qué cree que esta vez el panorama para usted será distinto?



Cali está en su peor momento. La ciudad no se puede poner a jugar con quién es el próximo alcalde. No podemos elegir la improvisación, tenemos que elegir la preparación. No podemos elegir la inexperiencia, tenemos que elegir la experticia. No podemos volver a elegir el odio y la división, tenemos que elegir el amor y la unión y en ese sentido la propuesta de Alejandro Eder es la correcta. Es lo que yo he mostrado con coherencia durante 17 años de carrera en temas públicos y sociales. Uno trabaja mirando a la gente, cuidando los recursos, pensando en el bienestar de todos los ciudadanos desde la madre comunitaria que viene del oriente de Cali y está soñando con las mejores oportunidades para sus hijos hasta el pequeño mediano empresario que lo que quiere es formar empresa y generar riqueza para nuestra ciudad. Para eso necesitamos un alcalde que arranque a trabajar desde el primer día no para aprender y no para hacer nada distinto sino servir a los caleños y Alejandro Eder llega a trabajar desde el día uno para Cali y para nuestra región.

AURA SAAVEDRA

REDACCIÓN POLÍTICA

