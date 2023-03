Las empresas Toro y Guarumo realizaron una medición digital la cual es una radiografía sobre el nivel de interacción en las redes sociales de la ciudadanía con los posibles aspirantes a la Alcaldía de Bogotá.



La medición digital partió del análisis de más de 310.900 publicaciones en las distintas redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Youtube) donde se mencionan los problemas que más aquejan a los bogotanos y la percepción de cada uno de los posibles candidatos.

De esta manera, se detalló la cercanía y empatía de cada uno de ellos al interior del ecosistema online con la ciudadanía, permitiendo además construir un índice digital, el cual determina el impacto de las redes propias y la conversación espontánea en el periodo de tiempo evaluado.



Según los realizadores de la medición, mediante el uso de herramientas digitales y basados en la metodología del Big Data, que permite el procesamiento de datos a gran escala, se hizo el seguimiento para el mes de febrero de 2023, y de esta manera tener información más oportuna y cercana.



De acuerdo con ese estudio, Juan Manuel Oviedo, exdirector del Dane, es el que logra un mayor índice de impacto en redes sociales y se ubica en el primer puesto con el 16,7 %.



En el segundo lugar está el exsenador Carlos Fernando Galán, con un 15,2 % de índice de impacto en redes sociales. Las dos empresas destacan de él que genera una conversación Online frente a los temas de la ciudad.

Cercanos al Gobierno

Luego viene, con un 12,3 % el exsenador Gustavo Bolívar, muy cercano al presidente Gustavo Petro. No en vano se destaca de él que hay un asocio directo con el actual Gobierno Nacional.



El cuarto lugar es para el periodista y exconcejal Holman Morris, que tiene un índice de impacto en redes sociales del 11,9 % . Se destaca un asocio directo con la ciudad y con el actual presidente.



Enseguida está el exministro de Defensa Diego Molano Aponte, con el 11,6 %. Toro y Guarumo del destacan como sus temas relevantes la seguridad y la infraestructura y le abonan el hecho de ser un líder visible de los sectores de la derecha.



Posteriormente está el exministro de Salud del gobierno de Iván Duque, Fernando Ruiz, con el 11,5 %. Ruiz fue precisamente quien estuvo al frente del manejo de la pandemia durante la pasada administración.

En el séptimo puesto de esta medición digital está la representante a la cámara Katherine Miranda, de Alianza Verde, con el 10,1 %. Aunque hoy ella no puede ser candidata a la alcaldía por su cargo en el Legislativo, hay quienes no descartan que una eventual reforma política la pueda habilitar.



Posteriormente viene el exgobernador de Boyacá Carlos Amaya, con el 9,9 %. De él, quien hace parte de la directiva de Alianza Verde, se ha planteado que es cercano a la alcaldesa Claudia López. Con el 9,5 está Luis Ernesto Gómez, quien fue funcionario de la actual administración de Bogotá.



En el décimo lugar aparece el exsenador Rodrigo Lara, con el 9,1 %, y quien acaba de oficializar que quiere ser candidato a la alcaldía.



Enseguida está la concejal Bogotá Ana Lucia Bastidas con el 8,5 %.



Es la medición también se destacan el ex ministro José Manuel Restrepo, con el 7,9 %, María Mercedes Madonado, cercana a Petro, con el 7,3 % , y el director del Dapre en la administración Duque, Víctor Muñoz, con el 7 %.



En el puesto número 15 del ranking aparece el ex congresista y exjefe de Planeación Simón Gaviria, con el 3,7 %.



"Durante el mes de febrero, la conversación online en la ciudad de Bogotá con los posibles candidatizables a la Alcaldía, se asocia principalmente a temas relacionados con seguridad, economía e infraestructura", destaca el estudio.



Es importante mencionar que este índice no mide popularidad, ni intención de voto, su único fin es ser un pulso social de opinión digital de cara a las elecciones 2023, tendrá variaciones debido al movimiento de cada campaña.



REDACCIÓN POLÍTICA