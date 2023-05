Yina Marelvy Moreno Mosquera es la alcaldesa de San José del Palmar (Chocó) pero no sabe cuándo podrá volver allí. Desde hace dos meses ejerce su mandato desde Pereira, a donde tuvo que escapar por miedo a perder la vida, pues un grupo armado –que prefiere evitar nombrarlo- le hizo entender mediante varios mensajes que a menos que se sentara a negociar, eso le pasaría a ella y su familia.



(Le puede interesar: 'Las mesas de diálogo deben ayudar a que los alcaldes podamos volver': alcalde de Tibú)

También, dos atentados que sufrió contra su casa en Quibdó apresuraron su decisión. En medio del desconsuelo que significa gobernar desde lejos, Yina Moreno atiende a EL TIEMPO para profundizar en las razones que la obligaron a abandonar su municipio, explicar cómo gestiona desde la distancia y las acciones que espera del Gobierno para solucionar esta problemática que también afecta a las autoridades de Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Guzmán (Putumayo), La Playa de Belén y Tibú (Norte de Santander).

¿Cuáles fueron esas seguidillas de eventos que la llevaron a irse?

He sido víctima de dos atentados en mi casa, en mi hogar. Fuera de eso comencé a recibir unos mensajes donde un grupo puntual me solicita dialogar con ellos o de lo contrario mi familia corre peligro. Mensajes a los que yo no di respuesta, sino que documenté el caso para estar resguardada. Eso me generó cierto temor por todos los accidentes que han ocurrido.

Facebook Twitter Linkedin

Yina Moreno gobierna desde hace dos meses en Pereira. Foto: Alcaldia San José del Palmar

¿Ha podido ir al municipio en todo este tiempo?

Ya voy para dos meses y prácticamente no he podido estar en territorio. El ingreso a San José del Palmar es muy álgido, uno es totalmente vulnerable en la vía y no se sabe quién pueda salir, quién le pueda hacer un daño a uno.

"Las condiciones no son las mejores para entrar de manera segura y garantizarme la vida" FACEBOOK

TWITTER

¿Con qué esquema de seguridad cuenta usted?

Tengo un esquema de la UNP, dos unidades de la policía y sin embargo las condiciones no son las mejores para entrar de manera segura y garantizarme la vida. En San José del Palmar hay antecedentes de una alcaldesa que asesinaron (Blanca Inés Marín Osorio, 2007) y se inició con el mismo rumor, se cumplió y la asesinaron. Yo no quiero correr con el mismo riesgo.



(Lea también: 'No son bienvenidos': amenaza de 'Mordisco' a políticos tras ruptura de cese del fuego)

¿Cómo ha sido gobernar desde lejos?

Hemos estado despachando administrativamente desde la ciudad de Pereira y Quibdó, manejando todo el tema administrativo, el cual no se ha parado. Hemos estado con la modalidad de teletrabajo, consejos de gobiernos virtuales y muy pendiente a todo lo que pueda pasar con la comunidad. Afortunadamente todo el equipo de trabajo está en la administración municipal y vivimos en constante comunicación con los secretarios de despacho y jefes de oficina. Tengo un grupo Whatsapp donde público a diario todos los movimientos y las acciones que vengo haciendo. El viernes vamos a recibir el primer carro recolector de basura que se tiene un municipio bajo convenio con el plan departamental de aguas.

Facebook Twitter Linkedin

Grupos armados ilegales asustan en el suroccidente colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué informes de seguridad le llegan desde el municipio?

Hemos hecho diferentes consejos de seguridad y hasta ahora la situación en el sitio está normal.

¿Qué siente en medio de todo esto?

Desconsuelo. No sé qué hice mal, llenar las expectativas de toda una comunidad en un territorio no es fácil. Todos los alcaldes estamos a merced de lo que le guste o no le guste a un grupo armado, bien sea por política, porque le caigo o no le caigo mal, entonces todo esto resulta en que uno no puede estar en un territorio porque cualquiera teme por su vida. Es muy difícil no poder estar en territorio porque te eligen para eso, para estar con la comunidad, pero desafortunadamente el tema de orden público y la seguridad me lo impide.

"Todos los alcaldes estamos a merced de lo que le guste o no le guste a un grupo armado". FACEBOOK

TWITTER

¿El Gobierno les ha dicho cuando podrían regresar?

Desde el ministerio se hizo solicitudes de apoyo, pero, así como está la situación de orden público en lo personal no me arriesgo.

¿Algún mensaje para el Gobierno?

Quisiera aprovechar para hacer un llamado al Gobierno Nacional, para que por favor se agilicen los diálogos de paz, no solamente con un grupo puntual armado sino con todos los grupos armados que se puedan sentar en la mesa. La paz total la necesitamos urgente, hemos llegado hasta estas instancias donde los gobernantes no puedan estar de manera tranquila en sus territorios lo cual es muy triste y deprimente.



(Además: Elecciones en Colombia: ¿cuáles son los riesgos de seguridad que encienden las alertas?)

¿Qué otras problemáticas de orden público tienen en el municipio de San José del Palmar?

Más que un tema de orden público, tenemos un problema de violencia estructural encaminada al abandono estatal. Nosotros somos un municipio de categoría sexta, donde tenemos un sin número de necesidades básicas insatisfechas. No tenemos conexión con nuestro departamento del Chocó; nos toca pasar por dos departamentos. Tenemos una alerta temprana de seguridad que es la 029 de 2021, un informe de riesgo que invita a todas las instituciones a nivel parlamentario y nacional para que se ejerzan acciones positivas en el territorio. Estamos a la expectativa de qué podemos seguir adelantando en temas de educación en estos 6 meses que quedan y esperar que los mandatarios que lleguen sigan responsablemente la gestión para quedarle desarrollo al territorio.

¿Cree que habrán garantías de seguridad en las elecciones regionales?

Hemos hecho adelantado tres comités electorales, donde tenemos en estos momentos 14 puestos de votación. Esperemos que el proceso electoral sea lo mejor posible y que yo pueda entrar el territorio una vez tenga las condiciones.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO