La encuesta realizada por la firma GAD3 Colombia SAS, para RCN Televisión, midió el nivel de aprobación que tienen los actuales alcaldes y gobernadores que dejarán sus cargos a partir del próximo año.



La mayoría de los mandatarios de las principales ciudades y departamentos del país no obtuvieron resultados positivos.



Por ejemplo, a la pregunta: ¿Aprueba o desaprueba la gestión que ha llevado a cabo a lo largo de los últimos 4 años el gobierno de Claudia López? 63,4% manifestó que la desaprueba; 24,8 % por el contrario sí la aprueba; 8,8 % ni aprueba ni desaprueba y 3 % no respondió.



Para el alcalde de Medellín Daniel Quintero los números son similares a los de la alcaldesa de Bogotá. Según los resultados de la encuesta, 63,7% desaprueba su gestión mientras que 22,2 % sí la aprueba. 10, 6 % ni aprueba ni desaprueba y 3,5 % no respondió.

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, y Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria, por su lado, tiene un nivel de desaprobación, de acuerdo con la encuesta, de 59,2% y de aprobación de 24,2%. 12,3% ni aprueba ni desaprueba y 4,4 % no respondió.



El alcalde que registra el nivel de desaprobación más alto es Jorge Iván Ospina, en Cali. Los resultados muestran que 72,1% aseguró que desaprueba su administración; 18,8% sí la aprueba; 6,2% ni aprueba ni desaprueba y 2,9 % no respondió.



Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, por su parte, obtuvo 66,2% de desaprobación y 20,5% de aprobación.



Jaime Alberto Pumarejo Heins, alcalde de Barranquilla, registra la desaprobación más baja de los mandatarios de las principales ciudades. A la pregunta: ¿Aprueba o desaprueba la gestión que ha llevado a cabo a lo largo de los últimos 4 años el gobierno de Jaime Pumarejo? 50,4% aseguró que la desaprueba; 42,1% la aprueba; 5,1% ni aprueba ni desaprueba y 2,4% no respondió.



Los resultados son similares para Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. La encuesta señala que 52,0% desaprueba su gobierno y 37,2% sí lo aprueba.

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

Finalmente, en lo que tiene que ver con Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, su nivel de desaprobación está en 61,1% y la aprobación, por el contrario, 24,4%.



Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander, obtuvo 61,6% de desaprobación y 21,7% de aprobación.



REDACCIÓN POLÍTICA

FICHA TÉCNICA

Persona jurídica que la realizó: GAD3 Colombia SAS Persona jurídica que la encomendó: RCN Televisión S.A. Fuente de financiación: RCN Televisión S.A.

Tipo de muestra y procedimiento utilizado para seleccionar las unidades muestrales: Selección aleatoria de entrevistados con cumplimiento de cuotas por sexo y edad y cuotas geográficas. Afijación proporcional dentro de cada uno de los cinco municipios objeto de estudio.

Tamaño de la muestra: ≈400 entrevistas por municipio: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Total: 2.021 entrevistas. Tema de estudio: Estudio preelectoral en cinco municipios de Colombia.

Preguntas concretas que se formularon: 20 en el caso de Bogotá y 17 en el resto de los municipios. Se adjunta el cuestionario.

Área (universo geográfico y universo de la población): Ámbito municipal. Residentes con derecho a voto en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y

Bucaramanga

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) a teléfonos celulares en Colombia.

Fecha de recolección: 1 al 7 de septiembre de 2023, a.i.

Margen de error: ± 5,0% (n=400) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto

de muestreo aleatorio simple.

Estadístico que diseñó la investigación: Doctor Narciso Michavila Núñez