En 2019, Yina Marelvy Moreno Mosquera fue elegida con el 49,5 por ciento de los votos como alcaldesa de San José del Palmar (Chocó) por el Partido Conservador. Hoy, a pocos meses de terminar su administración, gobierna a 62 kilómetros de distancia de su municipio.



Lo hace desde Pereira, donde se vio obligada a huir luego de que un grupo armado ilegal —del cual prefiere omitir su nombre— amenazara su vida y la de su familia a menos de que se sentara a negociar.



(Le puede interesar: 'Las mesas de diálogo deben ayudar a que los alcaldes podamos volver': alcalde de Tibú)

Desde hace dos meses gobierna por teletrabajo: en consejos virtuales, manteniendo constante comunicación con sus secretarios de despacho y publicando diariamente en un grupo de WhatsApp las labores que hace su alcaldía. “Es muy difícil no poder estar en territorio porque te eligen para estar en con una comunidad”, expresa.



Moreno no quiere que la historia se repita con ella. Lo dice porque en el 2007 un grupo de guerrilleros acribilló en carretera a la exalcaldesa Blanca Inés Marín Osorio. “Se inició con el mismo rumor, se cumplió y la asesinaron. Yo no quiero correr con el mismo riesgo”, expone.



Lo cierto es que, a pesar de contar con un esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y dos unidades de la policía, según cuenta, entrar en las álgidas y vulnerables vías de San José del Palmar representa un peligro para ella.

Facebook Twitter Linkedin

Grupos armados ilegales amedrentan a las autoridades municipales, quienes temen por su vida. Foto: Archivo EL TIEMPO

Por su parte, Nelson Leal López dejó Tibú el pasado 10 de marzo. La violencia en su municipio, donde el Eln detonó explosivos que terminaron con la vida de dos uniformados de la policía y una civil el 24 de mayo, forzó el desplazamiento del alcalde hacia Cúcuta.



Pero ni eso fue sencillo: durante su traslado fue interceptado por unos hombres que hurtaron el vehículo de su esquema de seguridad, luego lo agredieron verbalmente y finalmente lo dejaron tirado en plena carretera.



Actualmente es informado y entrega instrucciones a través de Zoom, pero asegura que es complejo, pues no se llega a estar al tanto de todo lo que pasa en el municipio. “Nuestros campesinos quieren ver al alcalde y contarle sus necesidades, entonces algunos vienen a Cúcuta, otros pueden entrar al despacho allá o hablo con ellos a través de reuniones virtuales”, explica.



(También: Ley de sometimiento: qué ofrece Gobierno a ‘Oficina de Envigado’, clan y ‘Pachencas’)

Facebook Twitter Linkedin

Nelson Leal, alcalde de Tibú. Foto: Cortesía

A pesar de lo difícil que pueda sonar hoy, Leal López guarda la esperanza de volver a Tibú. Todo dependerá de los estudios de seguridad y de las garantías que el Gobierno les pueda dar. “Hemos tenido comunicación con el ministro de Defensa, quien estuvo en Cúcuta visitando a los heridos del atentado terrorista”, agrega.



Una situación similar vive Ider Álvarez, alcalde de La Playa del Belén (Norte de Santander), cuyas amenazas arrancaron durante su campaña, momento en el que fue obligado a salir del municipio. Luego de su elección, tras obtener más de 2.700 votos, regresó al municipio; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que empezará a recibir amenazas por parte del Frente 33 de las disidencias.



Su salida de La Playa ocurrió tras un atentado ocurrido el 24 de marzo del 2022, ataque en el que resultó herido uno de sus escoltas y que fue la copa de rebasó el vaso. Desde ese momento gobernó desde Cúcuta durante tres meses, y luego desde Ocaña. “Gobernar desde otro municipio es dejar huérfanos a todos los líderes sociales, a los concejales, a las juntas de acción comunal”, dice.

"Gobernar desde otro municipio es dejar huérfanos a todos los líderes sociales, a los concejales, a las juntas de acción comunal”. FACEBOOK

TWITTER

El drama también lo viven a diario los alcaldes de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina Hernández, quien se negó a ir a los citatorios que le enviaban las disidencias para que fuera a sus campamentos y ahora gobierno desde Florencia, y Edison Mora, mandatario de Puerto Guzmán, Putumayo, quien ha hecho varios denuncias sobre el riesgo electoral en su municipio.



Frente a situación, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, apuntó que por parte del Gobierno están realizando “reuniones de seguridad con el ejército, la policía y la UNP, quienes preparan una estrategia especial para reforzar la seguridad de aquellos alcaldes que han tenido que abandonar las zonas”.



(Siga leyendo: Presidente Petro abre de nuevo el debate sobre facultades de la Procuraduría)



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias en EL TIEMPO