Expertos prevén que mitad de alcaldes serán de coaliciones de partidos

A un poco más de tres meses de las elecciones regionales de octubre, expertos en temas electorales y en opinión pública coincidieron en que la mitad de los alcaldes elegidos ese día serían de coaliciones o alianzas entre los partidos políticos.



Los comicios regionales se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre y en ellos, aparte de los alcaldes, serán elegidos gobernadores, concejales y diputados a las asambleas departamentales, al igual que ediles para las juntas administradoras locales. Esto último en algunas partes del país.

Para Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral y consultor de la firma T & SE Encuestas, la cantidad de mandatarios locales elegidos mediante uniones de partidos políticos podría duplicarse con relación a los comicios de 2015.



“Las estadísticas nos dicen que alcaldes elegidos en coalición fueron un poco más de 200 en 2015. Creería que, como está el panorama político sumado al Estatuto de la Oposición y otras variables, esta cifra puede llegar más o menos a 500 alcaldes elegidos por coalición”, aseguró Portela.

El gerente de Cifras y Conceptos, César Caballero, coincidió en que los candidatos a las alcaldías a nombre de un solo partido político serán muy reducidos.



“El grueso (de los alcaldes) van a ser electos por coaliciones, razón por la cual determinar qué partido gana o pierde va a ser muy difícil, porque sucederá que varias gobernaciones y alcaldías las van a reclamar varias colectividades”, afirmó Caballero.



La figura de los candidatos por coaliciones se está viendo en varias regiones del país. Uno de los casos más protuberantes es el de la exministra Elsa Noguera, aspirante a la Gobernación del Atlántico, a quien varias colectividades le han manifestado su apoyo, entre ellas Cambio Radical, el Partido Liberal, el Conservador y el Centro Democrático.

En estos casos se está imponiendo la figura del coaval, la cual no existe jurídicamente, pero políticamente refleja el apoyo de varias colectividades a un mismo candidato.



Entre las razones que dan estos dos expertos para este fenómeno están que en materia local los ciudadanos votan más por personas que por partidos y que ya no hay tanta cercanía con las colectividades. “A nosotros en las encuestas nos está dando que cerca del 60 por ciento de la gente no tiene afinidad con ningún partido político”, reveló Caballero.



En cuanto al número de candidatos que habrá para la jornada de octubre mientras que para Portela pueden estar en los 130.000, para Caballero podrían llegar a los 95.000 inscritos



Elevada participación

Otro hecho protuberante que se espera en las elecciones de octubre, según los expertos, es el alto volumen de participación ciudadana en la jornada del 27 de octubre.

Según Portela, el aumento del Censo Electoral o potencial de votantes es uno de los factores que usualmente impulsa este incremento.



“Si en las elecciones de 2015 se superaron los 20 millones de electores, con un Censo Electoral cercano a los 34 o 35 millones, para las de este año, en que ese registro puede estar en 38 o 39 millones, la participación podría estar entre veintiuno y medio y veintidós millones de personas”, afirmó Portela.



Agregó que otro factor que motiva a los electores a participar en las elecciones regionales es que está demostrado que al ciudadano “le interesa su alcalde” porque “son sus problemas y sus soluciones de manera inmediata”.



“Un candidato a la alcaldía es una persona que mínimo es conocida en su cuadra, en su barrio, entonces no necesita de esas herramientas que suelen utilizarse en las campañas nacionales, como las redes sociales, las encuestas o la televisión, sino que es un contacto directo y eso invita a las personas a participar”, dijo Portela.

#FelizMiércoles ¡La semana próxima se abrirán los puestos de votación para inscripción de cédulas de #Elecciones2019! Ayúdanos a compartir la información oficial y así más colombianos podrán inscribirse para sufragar el 27 de octubre pic.twitter.com/JKh85FawTz — Registraduría (@Registraduria) 3 de julio de 2019

Caballero prevé que el número de electores podría llegar a los 18 millones, una cifra “similar a la que hubo en la pasada contienda presidencial”.



“Hay más personas buscando votos. Mientras que para Congreso creo que el total de candidatos no superaba los 5.000 aquí estamos hablando de 95.000 personas buscando votos. Normalmente las elecciones locales movilizan mucha más gente. Para los ciudadanos el alcalde es un cargo muy importante”, afirmó Caballero.



Y en materia de candidatos por firmas hay división de opiniones ya que Portela afirmó que se podrían estar inscribiendo “entre 500 o 600” y para Caballero serán “bastante menos de los que se preveían”.



Quienes aspiren a competir en las elecciones regionales de octubre tienen plazo hasta el próximo 27 de julio para registrar su nombre y los ciudadanos que deseen cambiar su lugar de votación tendrán hasta el 27 de agosto para hacerlo.



