De acuerdo con la encuesta recientemente revelada por Invamer, el alcalde Daniel Quintero Calle llegó a su nivel más bajo de aprobación desde que inició su gobierno, con un 43 por ciento.

Segpun se conoció en febrero pasado, el 48 por ciento de las personas desaprueban su gestión.



El resultado dice que las cifras del mandatario cayeron 13 puntos porcentuales desde la última medición en diciembre de 2021, en la que registró el 56 por ciento de aprobación.



"Yo no creo mucho en las encuestas, menos en periodos electorales, estamos a 20, 30 días de elecciones y menos las de Invamer, que son las del exgerente de Empresas Públicas de Medellín, del gobierno anterior", dijo Quintero en aquella ocasión.



Y agregó "Sin embargo, es cierto que hay un descontento, hay un pesimismo sobre las instituciones, los precios están por las nubes, el empleo no se ha recuperado lo suficiente desde la pandemia".



Pues bien, Quintero sigue en el ojo del huracán, más cuando se conoció que viajó a Bogotá a reunirse con César Gaviria, líder del partido Liberal.

César Gaviria, jefe Partido Liberal. Foto: Mauricio Moreno

La verdad es que poco se sabe qué fue lo que pasó, pero sí se han filtrado algunas cosas, como que el encuentro fue a las 6:30 de la tarde del domingo, dos horas y media de haberse terminado el tiempo para las votaciones.



Gaviria y Quintero hablaron, mientras se iban conociendo los resultados de las consultas de los partidos, que generó polémica al finalizar el día electoral.



Causó curiosidad el encuentro, pues se sabe que Quintero es muy afín con la idelología de Gustavo Petro, qjuien fue el que sacó la mayoría de votos en el Pacto Histórico.



