Alberto Santofimio Botero, una de las fichas políticas del capo Pablo Escobar y determinador de la muerte del caudillo Luis Carlos Galán, volvió a la actividad política. Lo hizo este lunes en Le Petit Café, en el corazón de Ibagué, en un acto público en el que mostró su apoyo a la candidatura a la Gobernación del Tolima de Adriana Magali Matiz Vargas, aspirante por el Partido Conservador.



(Puede leer: Reforma salud de Petro: Liberales, conservadores y 'la U' entregan su propuesta)

En su defensa, la aspirante Matiz Vargas dice que no fue un acto público organizado por su campaña sino una casualidad. Afirma que ella llegó al local a tomarse un café y se encontró allí con varias figuras políticas, entre ellas Santofimio.



"Me senté a su lado, él habló y dio unas declaraciones a título individual y yo lo escuché con respeto, como hago con todas las personas. Yo no soy quién para juzgar el pasado de una persona, no puedo responder por las acciones que él haya cometido en años anteriores y si él ahora quiere apoyar mis propuestas está en todo su derecho; pero reitero que el doctor Santofimio no forma parte oficial de mi campaña", le dijo ella a EL TIEMPO.

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Sanfofimio y Adriana Magali Matiz. Foto: Archivo particular

Santofimio es uno de los protagonistas de la convulsionada vida política de Colombia de los últimos tiempos. Dueño de una oratoria sin igual, considerado como un sólido aspirante a la presidencia de la República por el partido Liberal, terminó siendo condenado por la justicia como uno de los responsables del asesinato que conmocionó a Colombia.



El crimen de Galán, el 16 de agosto de 1989, cambió para siempre la historia del país. El cartel de Medellín truncó la segura llegada a la Casa de Nariño del hombre que encarnaba la esperanza de acabar la corrupción y de construir una sociedad distinta.

Facebook Twitter Linkedin

El asesinato de Luis Carlos Galán fue uno de los hechos que marcó para el país el año horrible de 1989. La foto fue tomada en Pereira en un homenaje hace 10 años. Foto: Ricardo Vejarano. Archivo/ EL TIEMPO

El doctor Santofimio no forma parte oficial de mi campaña FACEBOOK

TWITTER

Nacido en Ibagué el 17 de junio de 1942, graduado en Derecho en la Universidad del Rosario, Santofimio ingresó muy joven al Partido Liberal en donde emprendió un camino de éxitos.



En 1974 fue nombrado ministro de Justicia por el expresidente Alfonso López Michelsen, llegó al Congreso en 1978 en donde fue unos de los parlamentarios más visibles.



En paralelo, sin embargo, empezaron a gravitar a su alrededor cuestionadas figuras como Jairo Ortega y el mismísimo Pablo Escobar, el capo que dirigía el Cartel de Medellín.



Santofimio quería ser presidente y estaba dispuesto a todo. En su camino se le atravesó Galán. Fue una época turbulenta. El entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, empezó a señalarlo a él y sus cómplices. La respuesta fue violenta. Dos sicarios asesinaron en el norte de Bogotá al joven ministro Lara, en abril 30 de 1984.



Luego se produjo el asesinato de Galán, un hecho que pese a las múltiples evidencias parecía ir camino de la impunidad. En 2007, los testimonios de la expresentadora de televisión Virginia Vallejo, amante de Pablo Escobar, y del sicario Jhon Jairo Velásquez —alias Popeye— produjeron un giro en el proceso y Santofimio fue declarado culpable y condenado a 24 años de prisión.



(En otras noticias: Cuba será la sede del tercer ciclo de diálogos con el Eln)

Facebook Twitter Linkedin

Luis Carlos Galán. Foto: Suministrada

"Yo estaba en Alemania cuando ocurrió el asesinato de Galán, pero había oído cuando Santofimio instigaba a Pablo para que este lo mandara matar", narró ella.



"Pablo, mátalo. Si él es presidente te extradita", le dijo, entonces, Velásquez Vasquez a Escobar.



En 2020, Santofimio salió en libertad al cumplir las tres quintas partes de su condena y volvió a su tierra. Durante un tiempo guardó silencio. Luego empezó a asomarse esporádicamente. El 31 de marzo del año pasado, sorprendió al asistir a la inauguración del Panóptico de Ibagué, un complejo cultural impulsado por la alcaldía.



Allí llegó con vestido oscuro, camisa blanca y corbata roja. Fue una sorpresa general. "Muchos de los presentes, al ver al exsenador tolimense, decidieron retirarse del panóptico antes de que se culminara el evento, ya que no querían que los relacionaran con él", relató en su momento el periódico El Nuevo Día.



Hay evidencias de que también estuvo en reuniones más cerradas, pero siempre con personas que deciden los destinos de la administración pública del departamento y de su capital. Así, por ejemplo, fue a un encuentro con el exalcalde de Ibagué, Rubén Darío Rodríguez, Magali Matiz y el senador conservador Óscar Barreto Quiroga.

Facebook Twitter Linkedin

De izquierda a derecha: el exalcalde de Ibagué, Ruben Darío Rodríguez; Alberto Santofimio; Adriana Magali Matiz, y el senador Óscar Barreto. Foto: Cortesía

También estuvo en reunión con el general (r) Fernando Murillo, exdirector de la Dijin y hoy precandidato por firmas a la Alcaldía de Ibagué.

Facebook Twitter Linkedin

Reunión con el general (r) Fernando Murillo, exdirector de la Dijin y hoy precandidato a la Alcaldía de Ibagué. Foto: Cortesía

Ahora, entonces, ha vuelto en público con la mirada puesta en las elecciones de octubre. Llegó a Le Petit Café, diagonal a la Asamblea Departamental, a plena luz del día, y para mostrar su respaldo a la candidata Adriana Magaly Matiz.



No se trata de una candidata marginal. Ella tiene el respaldo del líder conservador Óscar Barreto, cuya fuerza llamada el barretismo es la más importante en el departamento. El actual gobernador, Ricardo Orozco Valero, y varios alcaldes pertenecen a esta franja política. Bajo su custodia, hoy tienen en el Congreso a tres representantes a la Cámara y su curul en el Senado.



Santofimio alabó en su reaparición pública a la candidata: "Su experiencia, su honradez, su intachable vida. No está complicada con ninguna clase de antecedentes que la puedan cuestionar. Todo en ella ha sido transparencia. En el ejercicio del poder fiscal, ejecutivo. El brillo que le dio al Tolima que volvió a vivir la resonancia nacional por su actuación en la Cámara de Representantes. Ella está haciendo un pacto con el pueblo mientras otros en la oscuridad hacen pactos de 'Manzanillos', de politiqueros y de 'titiriteros'", dijo.Legalmente Santofimio puede hacerlo. No tiene ningún impedimento para mostrar sus preferencias políticas. La pregunta es: ¿hay algún impedimento, por ejemplo, ético?

Facebook Twitter Linkedin

El excongresista fue condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Luis Carlos Galán. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

"Si bien ya saldó su deuda con la sociedad al pagar condena, para las víctimas del narcotráfico, el paramilitarismo y el Estado, que confluyen en el asesinato de Luis Carlos Galán, se constituye en una afrenta", dice Juan Diego Restrepo, de Verdad Abierta, un portal que hace un seguimiento al conflicto armado y sus consecuencias.



"Queda claro que no hay una sanción social ni política por esos hechos. Está en total libertad de hacerlo, pero es cuestionable esa relevancia que le dan. Esa ausencia de sanción social y política revela a mi juicio un desprecio por la memoria no solo por la gente sino por los movimientos políticos que lo rodean", dice Restrepo.

Para Fabio Zambrano, historiador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, "es una noticia lamentable, que hace notar la fragilidad de las consideraciones éticas, pues fue juzgado y apresado".



Zambrano asegura que "más allá de esto, que tiene sus límites legales, pues él no pierde sus derechos políticos por el hecho de haber estado preso, hay limitaciones morales derivadas de su asociación con Pablo Escobar y sus implicaciones en el magnicidio de Galán".



Mientras que el analista Pedro Viveros considera que este caso "los métodos santofimisistas nos recuerda una época que pensábamos superada".



Para Viveros, su regreso, "no ayuda al castigo político que debería tener por los hechos en los que se vio involucrado".

​

POLÍTICA