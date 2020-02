¿Como va la candidatura de Char a presidencia de Senado?

Desde enero del año pasado, la bancada de senadores de Cambio Radical acordó que Arturo Char, su congresista más votado, fuera su apuesta para presidir el Congreso desde el próximo 20 de julio, algo, que, hasta el momento, no parece tener ninguna discusión dentro de los partidos políticos.



La aspiración de Char, sin embargo, enfrenta nubarrones por cuenta del escándalo de Aída Merlano, que tanto en sus declaraciones como prófuga en Venezuela y como presa en Colombia mencionó en varias ocasiones a Arturo Char. De hecho, el senador tiene una compulsa de copias en la Corte Suprema por ese caso, remitida por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Merlano ha dicho que Char, que apoyó su candidatura al Congreso, no solo estaba enterado de la máquina de comprar votos que funcionaba en la llamada 'Casa Blanca' de Barranquilla (donde fue capturada la excongresista), sino que supuestamente le envió mensajes a la cárcel para que no lo mencionara y le ofreció ayuda en la Corte Suprema.



(Le puede interesar: Piden que el caso de Julio Gerlein sea investigado desde Bogotá)



Sin embargo, la excongresista, quien está huyendo de una condena de 15 años de prisión que le impuso la misma Corte, no ha presentado hasta el momento ninguna prueba de los señalamientos que ha hecho. No lo hizo en Colombia, donde negociaba un acuerdo de colaboración, y tampoco desde Venezuela, donde está protegida por el régimen de Nicolás Maduro.



Arturo Char fue el senador más votado de Cambio Radical (más de 135.000 votos) y la ascendencia de la familia Char en ese partido y en la política nacional es algo que pocos se atreven a poner en duda. Ante las acusaciones de Merlano, surge la pregunta: ¿De qué lado se pondrán los partidos políticos en el Congreso?



(Además: Cancillería inicia trámite para pedir extradición de Merlano a Guaidó)



Hasta ahora, esos señalamientos no parecer haber afectado el camino de Arturo Char hacia la presidencia del Congreso en el tercer año legislativo, el cual comenzará el próximo 20 de julio. Cambio Radical se mantiene firme en esa postulación y, de hecho, su entrada al gabinete del presidente Duque anticipa que la candidatura contaría con los apoyos suficientes. Y, off the record, parlamentarios de otras colectividades no ven por ahora un gran obstáculo para que esa intención salga adelante.



Sin embargo, ya se oyen voces en contra de la eventual presidencia del Congreso para Arturo Char. El senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, aseguró a través de Twitter que eso sería "inaceptable". "Si intentan sentarlo en esa silla, se encontrarán en un estrellón conmigo de proporciones inmensas", dijo.

Lo que sí muchos se preguntan es cuál es el propósito de que su nombre haya comenzado a sonar con tanto tiempo de antelación a la elección formal en el Congreso. La bancada decidió en enero y la designación sería hasta el 20 de julio.



De hecho, como lo informó EL TIEMPO en su momento, la reunión de la bancada de senadores de Cambio Radical en la que se decidió el nombre de Char tenía otro propósito: analizar la agenda legislativa del partido para este 2020.



No obstante, algunos senadores propusieron que su candidato a presidir el Congreso se eligiera de una vez, en esa reunión, tomando en cuenta que se venía hablando del tema desde el año pasado.



En síntesis, la posibilidad de que Arturo Char presida el Congreso en el siguiente año de sesiones ordinarias sigue firme. Char deberá, en todo caso, enfrentar la averiguación en la Corte Suprema por el escándalo Merlano.

POLÍTICA