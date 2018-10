Petro denuncia en su cuenta de Twitter amenazas contra su hermano

El senador Gustavo Petro hizo una denuncia este lunes por medio de su cuenta de Twitter donde comparte la fotografía de una carta con la que, según él, amenazan de muerte a su hermano, Juan Fernando Petro.

"Esta carta fue dejada en la casa de mi hermano en Cajicá, Cundinamarca, unos días después que la policía del lugar desmontara las cámaras de vigilancia que vigilaban el acceso", asegura Petro en la leyenda que acompaña la misiva.



Para el excandidato a la presidencia, los responsables del texto son los dirigentes del uribismo. "Quienes son los responsables?: los dirigentes del uribismo que construyen la ideología del odio", dice Petro.

Foto: Tomada del Twitter de Gustavo Petro

En la carta, supuestamente enviada por el grupo irregular Águilas Negras, se da un plazo de tres días al hermano de Petro para salir de la localidad de Cajicá, o de lo contrario será asesinado.



"No daremos más perentoria, los hemos estado siguiendo y su falta de coherencia y de cordura es tal que solamente han demostrado su incapacidad para asumir el correcto derrotero de un país que no necesita semejante calaña y podredumbre. Llegó la hora, muerte a los hijueputas terroristas enemigos de la Patria", continúa el texto.



Además, la carta también se dirige a Edilberto Afanador, Jorge Caica, Édgar León Gómez y Andrés Narváez. A todos se les da el mismo plazo para salir de Cajicá.

'Campaña de calumnias'

Horas antes de la denuncia, Gusavo Petro había estado trinando sobre el ascenso de Jair Bolsonaro en las encuestas para ganar la presidencia de Brasil.



"Bolsonaro puede ganar en Brasil sólo a partir de una gran campaña de calumnias en redes contra Haddad y el progresismo y el apoyo de iglesias de extrema derecha, no fue así que derrotaron la paz en Colombia?, no es así que como no permitieron el triunfo de la Colombia Humana?", protestó Petro.



ELTIEMPO.COM - APP