La disputa entre el representante Agmeth Escaf y el periodista -creador de Matarife- Daniel Mendoza está a la orden del día.



Todo empezó porque Escaf denunció que Mendoza lo coaccionó para respaldar la candidatura del abogado Miguel Ángel del Río a la Cámara de Representantes, lo que pretendía que él cediera su lugar en el Congreso.

El congresista también afirmó que el comunicador le estaba proponiendo a Del Río como posible candidato a fiscal o ministro de Defensa.



Frente a sus declaraciones, el creador de 'Matarife' dijo que denunciará penalmente a Agmeth Escaf. "Nunca he tenido ni su teléfono, ni nunca he hablado con él, lo que dice es falso y deberá probarlo en los tribunales. Agmeth Escaf es un traidor de la causa de Gustavo Petro y Gustavo Bolívar", agregó el periodista en un comunicado.



Comunicado:



1) Denunciaré penalmente a Agmeth Escaf. @agmethescaf.



2) Nunca he tenido ni su teléfono, ni nunca he hablado con él.



3) Lo que dice es falso y deberá probarlo en los tribunales



4) Agmeth Escaf es un traidor de la causa de @petrogustavo y de @GustavoBolivar — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) January 23, 2023

El representante no se quedó callado y le respondió: "Espero tu denuncia, Daniel Mendoza".

​

Y para sustentar su posición, Escaf publicó unas aparentes conversaciones con Mendoza, donde este le hace señalamientos "difamatorios".



Mendoza: ¿es mentira que comenzaste a atacarme aquí en Twitter asegurando que soy del clan Char y que borraste esos trinos difamatorios y ofreciste hacerme campaña a cambio de puestos para tu amigo?



Te refresco la memoria entonces. Yo no miento: me difamaste y me presionaste. https://t.co/mP09Xmv2Cb pic.twitter.com/7u4nBOhdl5 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 23, 2023

"¿Es mentira que comenzaste a atacarme aquí en Twitter asegurando que soy del clan Char y que borraste esos trinos difamatorios y ofreciste hacerme campaña a cambio de puestos para tu amigo? Te refresco la memoria entonces. Yo no miento: me difamaste y me presionaste", aseguró Escaf en un trino.



Finalmente, el representante animó al comunicador a "meter el denuncio penal". "No les tengo miedo a ninguno de ustedes. El tiempo de callar pasó", sentenció en su mensaje.



Mayra Tenorio

REDACCIÓN POLÍTICA