Tras una discusión protagonizada en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante el partido amistoso entre la Selección Colombia y el conjunto de Venezuela, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, habló con EL TIEMPO sobre lo sucedido.



​Según el congresista, él llegó hasta el estadio para ver el partido de Colombia con su familia, pero cuando llegó a la fila en donde tenía sus entradas sintió "un remolino de insultos" en su contra. De hecho, dice que le dijeron "guerrillero y asesino".

Además, dice que con el paso de los minutos varias personas lo agredieron y le tiraron un vaso de cerveza por la cara.



"Me echaron de una manera violenta y esta violencia política no podemos permitirla en un entorno de recogimiento patriótico. No podemos cantar el himno nacional y luego agredir a las personas poniéndole tinte político. Esto no puede pasar a la violencia física", comentó el congresista.

Agmeth Escaf. Foto: Captura de pantalla

​En palabras Escaf, durante "doloroso" que haya recibido este tipo de maltratos por "la bandera política o por el gobierno que representa desde el Congreso".



​Sin embargo, dijo que "la Policía tiene caracterizada a las personas" y que no ha pensado aún si interpondrá alguna acción penal en contra de aquellos que lo agredieron en el estadio Metropolitano.



​"Quiero hacerle la invitación a esas personas que nos sentemos a dialogar. Uno puede disculparse, se puede equivocar, pero este es un mensaje para desescalar la violencia, no aumentarla", comentó el congresista en diálogo con este medio.



No obstante, comenta que la persona que lo agredió estaba incitado por el resto de las personas que lo estaban insultando a él y a su familia.



"Todo el estadio y el país entero debe estar en armonía. Yo los invito a que nos sentemos a dialogar. Yo quiero ir al estadio y seguiré yendo al estadio, pero no quiero que me estén insultando", concluyó Escaf.



Por otro lado, invitó a que la organización del estadio sea más organizado para que los asistentes al evento deportivo no tengan este tipo de discusiones por no tener una silla dónde sentarse.

Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos… pic.twitter.com/niBi1oxUVp — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 8, 2023

Cabe resaltar que el video se volvió viral en redes sociales y que eran familiares de Luis Díaz las personas que estaban sentadas en las sillas a las que se refiere el congresista. Sin embargo, los allegados al jugador no fueron quienes agredieron con insultos a Agmeth Escaf, sino que fueron otros asistentes que estaban en la tribuna de occidental.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

