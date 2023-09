El representante Agmeth Escaf habló con EL TIEMPO tras la situación que se vivió en el estadio Metropolitano de Barranquilla minutos antes de que iniciara el partido de la Selección Colombia.



Escaf tuvo una confusión con las sillas que tenían los familiares del jugador Lucho Díaz. Sin embargo, tras recibir insultos y agresiones físicas, tuvo que reubicarse.



¿Qué fue lo que pasó antes del partido de la Selección Colombia?

Están queriendo llevar lo que ocurrió distrayendo la realidad de la situación con el tema de la familia de Luis Díaz, pero voy a narrar lo que pasó rápidamente: llego al estadio, saludo a muchísima gente, trato de encontrar mi punto de ubicación de mis boletas con una silla y con la fila que corresponde junto con mi familia. Iba con mis hijos, con la abuela de ellos y con mi hermana a ver el partido. Trato de llegar a la fila donde me correspondían las entradas pero desde el momento en el que ya empiezo a bajar a la gradería empieza una un remolino de insultos: me dijeron comunista, asesino...Me dijeron una cantidad de cosas: guerrilleros y demás.



Cuando llego al punto donde estaban ubicadas mis sillas me encuentro con que ahí estaba la señora y le pregunto y me dice no estoy en la misma situación porque a ella también la sacaron de la silla.

El congresista aseguró que es importante dialogar y no crear espacios de violencia. Foto: Tomada de video

Es decir, hubo una confusión...

Sí, fue una confusión. Cuando me dirijo la fila de atrás me encuentro con que hay una horda de personas agresivas. Me insulta una de ellas, me agrede físicamente, me lanza un vaso con cerveza que él tenía en la mano. Yo desconocía que la señora estaba ahí también y nunca tuve ningún altercado con ella, porque ella estaba en la misma situación en la que yo estaba.



Me concentro en tratar de recuperar mis puestos, pero ya venía una horda de insultos y un ambiente un clima bastante peligroso. Ahí decido retirarme porque realmente me echaron de la manera como ustedes vieron tan violenta.

Muchos han rechazado los ataques que recibió, incluso sectores opuestos al suyo...

Es que esta violencia política no la podemos permitir, sobre todo en un entorno de recogimiento patriótico. No podemos cantar el Himno Nacional y a los cinco minutos estar agrediendo a las personas poniéndole tinte político a esto.



Esta violencia política no puede ya cruzar a este tipo de situaciones de violencia física. Estamos mandando un muy mal mensaje.

¿Es la primera vez que le pasa esto?

Lo de las sillas no es la primera vez, lo que pasa por primera vez es este tipo de agresión y este tipo de violencia política. Yo llego al estadio, me saludo con todo el mundo, no solamente amigos, sino también con la hinchada, con gente que lo saluda a uno porque mi tierra siempre tiene una gente muy cálida, muy querida.



Yo he sido representante de mi tierra en lo que ha sido en mi carrera profesional como artista, director y productor en nuestro país. Me pega muy duro la forma en la que me violentan y estigmatizan por la bandera política o por ser parte del gobierno al que represento hoy desde el Congreso de la República delante de mi familia, con mis hijos, con mi hermana, con su abuela. Fue realmente muy triste y doloroso recibir un maltrato de esta manera de parte de la gente de mi tierra.



Esto puede desencadenar en algo más violento. Por eso decido retirarme del lugar. Me alcancé a ir al palco de un amigo con la tristeza profunda de lo que sucedió.

Agmeth Escaf. Foto: Sergio Acero / El Tiempo

¿Qué hacer frente a esta violencia?

Realmente necesitamos ayuda, necesitamos desescalar esta violencia política que está no solamente en los escenarios deportivos sino que se está trasladando incluso a las puertas de las casas de la gente en donde se están agrediendo de verdad y se están lastimando por los tintes políticos.

¿Ha pensado en tomar alguna acción legal tras lo sucedido?

La Policía tiene caracterizadas a las personas. No me he puesto a pensar en eso, creo que quiero hacerle la invitación a esas personas a que nos sentemos a dialogar. Las cosas primero hay que hablarlas. Uno puede disculparse y buscar la manera de que esto sea un mensaje de desescalar la violencia, no aumentarla.



Las acciones jurídicas o penales serían ya un paso siguiente, pero realmente no lo he pensado. Prefiero invitar a estas personas que nos sentemos.

Yo quiero ir al estadio, seguiré yendo y no quiero que me estén insultando. Veré el próximo partido, iré también a buscar mi silla como corresponde. A la administración del estadio hay que decirle que se organice mucho mejor porque esto termina en actos violentos.



La Selección vuelve a jugar este martes 12 de septiembre. Foto: Vanexa Romero/ETCE

Uno los ve a ustedes, los congresistas, discutiendo a veces con insultos en redes sociales y no dando el ejemplo correcto en algunas oportunidades. ¿Qué tanta responsabilidad hay en estas situaciones de violencia política?

​Hay una mala práctica y una mal uso de la herramienta digital porque yo lo vivo todos los días en el Congreso: estamos utilizando la herramienta para generar odio.



En el Congreso se se propician los debates y las discusiones para insultar y no importa el eco en el Congreso, pero esa capsula bien producida la llevan redes y eso es lo que consume la gente. La responsabilidad está en quien produce ese contenido y con qué objetivo: ¿es acabar la dignidad de una persona que trasciende hasta estos escenarios?



Yo no soy del debate violento ni agresivo, pero hay gente que sí en el Congreso.

Si desea ver la entrevista completa, puede escucharla en el video de la parte superior de esta nota.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA