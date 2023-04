La reforma de la salud está en 'cuidados intensivos' por la molestia de los partidos de la colación del gobierno Petro -Liberal, Conservador y La U-. Sin embargo, Agmeth Escaf, presidente de la Comisión Séptima donde inicia debate, tiene un parte 'médico' distinto.

(Siga leyendo: Reforma de la salud: Conservador alerta acogida de solo 27% de sus proposiciones).

El congresista del Pacto Histórico ha dicho que en los próximos días habrá un "arduo trabajo" para completar el texto de la reforma con las propuestas de los partidos.

"Las líneas gruesas que tanto se habían discutido ya están concertadas. (...) Los ponentes están en muy buen ánimo, todos. Indiferente a cómo estén los presidentes de partido, objetando... Todos están con un buen ánimo. La salud de la reforma va muy bien", afirmó, en charla con la cadena Blu Radio.

(Además: EPS le responden a Petro por desabastecimiento de medicamentos).

Mostrándose optimista, Escaf aseguró que estaban enfocados en los ajustes de los artículos para "cumplirle a todo el mundo" con el fin de que la reforma salga "bien para todos".

"Si el lunes ya están los textos avalados y hay luz verde en el articulado, el martes (18 de abril), con el favor de Dios, estaremos dando inicio al debate", sentenció.

Los reparos sobre la reforma de la salud

Las declaraciones del congresista Escaf se dieron antes de que salieran a la luz reclamos de los partidos porque no han visto incluidos sus ajustes en el texto de la reforma. Según dicen, la ministra Carolina Corcho se niega a tener en cuenta sus propuestas.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Salud, Carolina Corcho. Foto: Minsalud

(En otras noticias: Domicilios vs. Reforma laboral: estos son los puntos de vista sobre la propuesta).

"El expresidente César Gaviria y Efraín Cepeda están muy molestos con la actitud de la Corcho", le dijo una fuente a EL TIEMPO.



“Queremos nuestras líneas rojas liberales en el proyecto, ella manda a decir que no. No tenemos nada más que hablar con la señora, pero no me presto para destruir el sistema de salud de los colombianos, conmigo y el Partido Liberal no cuenten para semejante acción", se le escuchó decir al expresidente Gaviria.

Para conocer en detalle las fuertes quejas de los partidos sobre la Ministra de Salud y su texto de reforma, puede hacer clic aquí.

También puede leer:

- Curioso error que Time corrigió tras anunciar a Petro entre los más influyentes.

- Tragedia: estos son los policías que murieron tras caída de puente La Vieja.

- 'Organice la casa': sindicatos del Mintrabajo protestan contra ministra Ramírez.

- Revelan video de Iván Duque cuando era niño: deseaba llegar a la Presidencia.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de REDACCIÓN POLÍTICA