En Barranquilla, hubo una gran afluencia de personas durante las marchas del 27 de septiembre. En medio de la manifestación de partidarios del Gobierno, hubo abucheos y chiflidos en contra del representante Agmeth Escaf, algo que ya sufrió durante el partido de la selección Colombia contra Venezuela, el pasado 7 de septiembre.



(Puede ver: Agmeth Escaf, de nuevo abucheado, esta vez en las marchas en Barranquilla)

Ante dicha muestra de rechazo, el representante del Pacto Histórico se manifestó en redes sociales. Con un trino, este acusó a Máximo Noriega y su esposa, la candidata a la gobernación del Atlántico, Verónica Patiño, de ser los responsables de dichas acciones. Noriega fue la ficha de la Colombia Humana para la gobernación pero el escándalo de Nicolás Petro frenó su aspiración. En su reemplazo, a último momento, Fuerza Ciudadana le dio el aval a Patiño.



Según Escaf, los abucheos que sufrió este miércoles no tienen nada que ver con una posible pérdida de popularidad del presidente en Barranquilla. Este apuntó que no tiene lógica esto, por cuenta los chiflidos vinieron en la misma marcha en apoyo al Ejecutivo. Frente a esta tesis, señaló a Noriega de ser el responsable.



(Le puede interesar: 'En nuestras campañas no ingresaron recursos del narcotráfico': Eduardo Noriega)



“Lo que pasó hoy al final de la marcha pasó con personas que como yo también marcharon a favor de las reformas del Gobierno, no con opositores, sino con supuestos ‘aliados’”, dijo Escaf, que aseguró que las muestras de rechazo vienen de un “grupo de secuaces” de Máximo Noriega y Verónica Patiño. Supuestamente habría diferencias por cuenta del apoyo a Alfredo Varela como aspirante único del Pacto a la gobernación.

¿Nadie me quiere en Barranquilla y por eso me abuchean en la calle?



Quieren imponer esa narrativa. Quieren hacer creer que el presidente Petro ha perdido apoyo popular en Barranquilla y que por eso recibo ataques.



Lo que pasó hoy al final de la marcha pasó con personas que… https://t.co/idzyBK8poG pic.twitter.com/LgxujGbyd2 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 27, 2023

“No soportan no ser ellos quienes representen al Pacto en la ciudad y me acusan de haber impedido que Máximo tuviera aval de Colombia Humana y quedara fuera de la contienda”, destacó el representante, que hizo evidente sus diferencias con el político mencionado en el caso de Nicolás Petro.



“Por fortuna siempre bien lejos de ese sujeto de tan dudoso comportamientos”, declaró Escaf, que aseguró que fue una sobrina de Noriega, Lira Álvarez Noriega, una de las que más abucheos hizo en su contra, incluso llegando a publica una imagen de esta en medio de las manifestaciones en su contra.



(Además: Las tres claves del discurso del presidente Petro en las marchas del 27 de septiembre)



“Por mi parte seguiré saliendo y defendiendo al Pacto Histórico de corruptos y oportunistas. Así me griten, me abucheen, me inventen infamias. Seguiré firme liderando el Cambio en el Atlántico, así a algunos eso no les guste porque se les dañó el negocio y no podrán seguir haciendo de las suyas a costillas de decir que son ‘petristas’”, concluyó Escaf.