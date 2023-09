El congresista Agmeth Escaf fue nuevamente abucheado por ciudadanos en Barranquilla. Esta vez ocurrió durante las marchas del 27 de septiembre que fueron promovidas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



En imágenes publicadas en redes sociales se ve al representante a la Cámara del Pacto Histórico con una camiseta de esta colectividad caminando entre manifestantes quienes le gritan improperios.



Escaf, tras escuchar los insultos, siguió su paso y salió de la zona donde ocurrió la incómoda situación.



La movilización en Barranquilla generó caos en el tránsito por la calle 30, donde la Policía de Tránsito desvío los vehículos para que la manifestación pacífica siguiera con su recorrido.



No es la primera vez que a Escaf lo abuchean en Barranquilla, donde hace cerca de un mes vivió una situación difícil durante el debut de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano.

Agmeth Escaf otra vez abucheado, esta vez en las marchas en Barranquilla. pic.twitter.com/9Bta7sLjan — Angela Serrano (@angelaserranom) September 27, 2023

En ese momento, Escaf tuvo una confusión con las sillas que tenían los familiares del ídolo Luis Díaz, por lo que fue blanco de insultos y agresiones físicas al punto que tuvo que reubicarse.



Sobre ese momento, el representante le dijo a EL TIEMPO que era la primera vez que le ocurría “este tipo de agresión y este tipo de violencia política”.

Agmeth Escaf Foto: Prensa Cámara

“Yo he sido representante de mi tierra en lo que ha sido en mi carrera profesional como artista, director y productor en nuestro país. Me pega muy duro la forma en la que me violentan y estigmatizan por la bandera política o por ser parte del gobierno al que represento hoy desde el Congreso de la República delante de mi familia, con mis hijos, con mi hermana, con su abuela”, comentó Escaf sobre ese momento en diálogo con EL TIEMPO.

Lo que dijo Escaf sobre el nuevo caso

En cuanto a este nuevo episodio que vivió en Barranquila, Escaf también se refirió: “Es apenas natural que algunos no estén cómodos con los resultados de unión y fuerza que ha tenido la coalición en el Atlántico”.

A los que quieren seguir instalando el discurso de que hay división en el Pacto Histórico, les digo que hoy estamos más fortalecidos que nunca y aquí… pic.twitter.com/XGBR1Tp6Qf — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 27, 2023

El político agregó que: “A los que quieren seguir instalando el discurso de que hay división en el Pacto Histórico, les digo que hoy estamos más fortalecidos que nunca y aquí estamos, en las calles defendiendo el mandato popular”.



