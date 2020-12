Los afros le apuestan a tener su propio candidato presidencial en 2022

El representante a la Cámara John Arley Murillo, de Colombia Renaciente, movimiento de negritudes, aseguró que a los afros no se les tiene en cuenta políticamente y que tanto la izquierda como la derecha los han utilizado.



En ese sentido dijo que la idea es que el próximo año haya un candidato afro para la Presidencia de la República. El congresista incluso dio nombres de quiénes podrían ser.

¿Este año qué balance hace de su gestión?

Creo que hemos logrado una gestión histórica, porque conseguimos darle un dinamismo a la agenda en el Congreso como no se había tenido nunca. La gente siempre ha sentido que las curules afro nunca le apostaban a impulsar iniciativas de la comunidad afro y logramos este año unos resultados históricos, como le repito.



Por ejemplo…

Conseguimos que se asignara un gerente del covid para el Pacífico, que ayudó a impulsar la inversión, pues en la región había un rezago histórico. Por ejemplo, no había una sola cama UCI en todo el Pacífico y logramos que con la designación de ese gerente se avanzara en la consecución de los equipos necesarios para atender la pandemia.



También logramos en la ley de vivienda rural que los consejos comunitarios afro fueran priorizados para la construcción de vivienda, algo que nunca ha hecho ningún gobierno nacional. También obtuvimos la financiación para contenidos televisivos y de cine con enfoque étnico.



Además, que se activara una línea de crédito exclusiva para comunidades negras, con el interés más bajo que existe en el país para financiar proyectos productivos agrícolas. Son 10.000 millones de pesos y una prueba de lo barato es que por cada millón de pesos la persona paga 1.200 pesos de intereses al mes.



¿Alguna otra norma en particular que sienta que haya favorecido a sus comunidades?

Claro que sí. En la ley de turismo logramos la creación y la inclusión, por primera vez, del concepto del etnoturismo, que busca que se cree una categoría especial para impulsar proyectos turísticos de comunidades étnicas



En la ley de emprendimiento logramos dos artículos históricos. El primero que garantiza y obliga al gobierno para que en seis meses cree los mecanismos para garantizar que las comunidades afro accedan especialmente a recursos de emprendimiento. Esto es muy importante porque siempre a las comunidades más alejadas las ponían a pelear por los recursos con Bogotá, Cali y Medellín.



Y otra norma, todavía más histórica, tiene que ver con los temas laborales para la comunidad afro y es que se incluye un incentivo para que todas las entidades que contraten con el Estado y demuestren que tienen el 10 % de su planta perteneciente a comunidades étnicas afro, en caso de un empate en una licitación, esto le dé como un punto adicional. Esto les abre las puertas a las comunidades afro al mercado laboral.

Todos esos resultados lo dejan a usted listo como candidato presidencial, entonces ¿sobre las elecciones del 2022, que están pensando en su partido?

Estamos pensando en que el partido Colombia Renaciente tiene que ser la plataforma para que, por primera vez un partido de origen afro, lleve un candidato, ojalá afro, a la Presidencia de la República. Nosotros hemos demostrado que estamos listos en esa contienda para estar en la pelea presidencial en el 2022.



¿Y ya están mirando nombres para ese candidato?

En Colombia hay afros que tienen capacidad para asumir ese reto. Hay mujeres como Paula Moreno, como Francia Márquez y hombres como Luis Gilberto Murillo. Hay nombres y el partido lo que está es creando ese espacio para que un candidato afro asuma el reto de estar en la contienda llevando a discusión los temas que de verdad le importan y que requiere la comunidad afro. Los candidatos presidenciales nunca tienen una agenda afro. Uno mira la izquierda y la derecha y los temas afro no existen. Y yo creo que nosotros tenemos el deber como afros de impulsar nuestra agenda y eso lo hacemos buscando a alguien que nos represente en esta contienda electoral.



¿Cuándo tendrán definido su candidato?

Estamos en ese proceso, creo que estamos avanzando. El partido se está alistando para una gran convención nacional que realizaremos en marzo para discutir esos temas políticos e ir definiendo la ruta. Estamos socializando el tema, porque creemos que nuestros votos pueden ser decisivos en esta contienda electoral, pueden definir quién es el presidente y porque siempre hemos apoyado a candidatos que no hacen nada por nosotros.



¿Colombia Renaciente, políticamente hablando, en qué lado del espectro se ubica?

Siempre hemos dicho, y ha sido parte de nuestro manifiesto, es que no creemos en los extremos y creemos que los extremos sólo nos usan seguido. Aquí lo que decimos, ningún sector nos representa y los afro debemos tener una agenda propia, porque de lo contrario vamos a seguir siendo utilizados por los demás sectores.



¿Siente que los extremos políticos han utilizado a los afro?

Los extremos han utilizado a los afro, así es



