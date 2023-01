En las últimas horas se conoció una foto de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, en compañía del Musa Abraham Besaile, hijo del exsenador Musa Besaile, condenado por sus vínculos con el paramilitarismo en Córdoba.



La foto ha causado polémica y ha sido rechazada por varios sectores políticos e, incluso, por la familia Petro.



Andrea Petro, hija mayor del jefe de Estado, aseguró que a Nicolás, quien es diputado del Atlántico, se le subió la fama a la cabeza y que su padre "está decepcionado".



“Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”, le dijo Andrea Petro a la revista Cambio.



NO,no nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo sólito... — andrea petro (@andreapetro91) January 6, 2023

Además, afirmó que su hermano siempre hace cosas por su lado y sin consultar. "Yo ya había visto que su novia estaba en la finca de ellos hace unos días, por eso no me sorprende la famosa foto", complementó.



Agregó que ella mantiene informado a su padre sobre sus actuaciones, para conocer la opinión del mandatario, pero su hermano no lo hace.



La foto, además, fue cuestionada por el senador por Alianza Verde Jota Pe Hernández, afirmó que los "Petro acuden a la casa de los Besaile. Los del cambio hacen alianzas politiqueras con los Roys, con las Dilians, con los Char. Ya no los llaman paracos, tampoco los llaman corruptos, ahora los llaman hermanos. Por arte de magia, todos ellos se volvieron impolutos”, fue el reclamo del congresista.