Así se logró la creación de la nueva Coalición de Centro Esperanza

Con muy buen ánimo y con el propósito de encontrar acuerdos que les permitan llegar unidos para las elecciones del próximo año, este domingo la Coalición de la Esperanza y el aspirante presidencial Alejandro Gaviria comenzaron a explorar caminos en ese sentido.



Le puede interesar: ‘Yo no he cambiado mi postura ante la paz, me he reafirmado’: Duque



Y, en efecto, al cierre de esta edición ya estaba listo un acuerdo entre las partes para llegar unidas a una consulta interna que deberá realizarse el próximo 13 de marzo.



Por ahora como aspirantes presidenciales estarán Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán.

Esto significa que Fajardo y Gaviria se terminarán midiendo en las urnas en marzo.



Paralelo a esto se determinó que de ahora en adelante se llamará la Coalición Centro Esperanza y reunirá a sectores de centro y centroizquierda.



(Lea también: ‘El Estado debe recuperar el control territorial’: Santos)



Tras el encuentro igualmente quedó determinado que la próxima semana van a trabajar lo que será su propuesta programática unificada para el 2022.



El anuncio fue hecho por la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien dijo que esto podrá permitir por fin derrotar a la corrupción.



“Hoy hay humo blanco, el cónclave es un éxito. El centro está unido. Tenemos un acuerdo que les vamos a presentar”, dijo Betancourt en una declaración a los medios de comunicación.



Dijo que este acuerdo los va a llevar a escoger de una manera democrática a través de una consulta en marzo próximo “al candidato presidencial que todos los demás candidatos de esta coalición vamos a apoyar”.



(No deje de leer: En Secreto ... La decisión de Dilian Francisca)



Reveló igualmente que definieron un acuerdo programático, unas reglas de juego para la consulta que serán dadas a conocer la próxima semana.



Dijo que todos los precandidatos están unidos “para darle a Colombia la posibilidad de tener una buena opción en segunda vuelta”.

Vamos a ganar, aquí está el presidente de Colombia y aquí está también el inicio de una generación de líderes que va cambiar la historia del país FACEBOOK

TWITTER

“Vamos a ganar, aquí está el presidente de Colombia y aquí está también el inicio de una generación de líderes que va cambiar la historia del país”, dijo Betancourt.

T

ras esto, el precandidato presidencial por el Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, expresó que el centro salió unido y fortalecido con un propósito y objetivo claro, no dejar la segunda vuelta a los extremos. Agregó que el Nuevo Liberalismo continúa en la Coalición.



“El 70 por ciento de los colombianos no se identifica con los extremos, dicen ser de centro, quieren una política distinta, algo que en verdad los represente. En 2018, el centro cometió el error de negarse a una consulta, dejándoles a los extremos en la segunda vuelta. Eso no pasará esta vez y la consulta del 13 de marzo es la garantía”, dijo.



(Lo invitamos a leer: Pico y cédula para pasaportes en Bogotá inicia este lunes)



“Fe una reunión fructífera con los altibajos naturales, con las discusiones, en algún momento alguna molestia, pero tuvimos la altura para superar todos esos obstáculos. Ya estamos listos para avanzar con la coalición Centro Esperanza. Estamos unidos, vamos a avanzar de manera coordinada y vamos a derrotar los extremos”, anunció Fajardo.



El encuentro político

Una vieja casona en la parte antigua del centro de Bogotá fue el escenario escogido para tratar de consolidar un acuerdo. La idea es unir fuerzas en el centro político de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.



(No deje de leer: La explicación a los resultados de las encuestas del Centro Democrático)



La cita estaba pactada para las 8:30 de la mañana. Y muy temprano empezaron a aparecer los protagonistas.



Sin lugar a dudas que la idea de esta reunión fue tener una coalición fuerte para hacer una consulta interna el próximo 13 de marzo.



Lo que se ha pretendido, y parte de la reunión de ayer fue para eso, es que de esa coalición haga parte Alejandro Gaviria. Y ayer se logró.



De acuerdo con el exministro Juan Fernando Cristo, quien fue la persona que motivó este cónclave, lo que se pretendió es avanzar en definir unos acuerdos programáticos.



En el ambiente está claro que por ahora para las elecciones presidenciales del próximo año está el Pacto Histórico, de izquierda, el Equipo Colombia, de centroderecha, la Coalición de la Esperanza, de sectores de centro y de izquierda, y hay una importante cantidad de candidatos independientes, que parecieran hoy no tener una gran posibilidad electoral.

Estamos unidos, vamos a avanzar de manera coordinada y vamos a derrotar los extremos FACEBOOK

TWITTER

La cita formal comenzó pasadas las 10 de la mañana. A los asistentes se les pidió dejar los celulares en otro salón para no entrarlos al de la reunión.



Al encuentro, entre otros, asistieron la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, el exvicepresidente Humberto de la Calle, el exsenador Juan Manuel Galán y su hermano Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá; el senador Jorge Enrique Robledo, el exministro Juan Fernando Cristo y el exgobernador Carlos Amaya

También estuvo la senadora Angélica Lozano, de los ‘verdes’; Berenice Bedoya, de la ASI; Jhon Arley Murillo, de Colombia Renaciente, y Alejandro Gaviria

La reunión fue presidida por De la Calle e Ingrid.



En el mismo sitio del encuentro almorzaron pasadas las 2 de la tarde. Fue un ajiaco santafereño y como postre, cuajada con melao.



(También lea: Santos le responde al general Mora tras críticas a acuerdo de paz)



Murillo les llevó un viche (bebida del Chocó” y Amaya estuvo con su ruana todo el tiempo.



Finalmente, pasadas las 6:30 de la tarde, fue la declaración a los medios de comunicación. El anuncio de lo acordado.



POLÍTICA