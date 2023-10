'Acierta el Senado': Benedetti sobre elección de Vladimir Fernández como magistrado

Este martes, el Senado eligió al nuevo magistrado de la Corte Constitucional que reemplazará a Alejandro Linares Cantillo cuando este deje el alto tribunal el próximo 2 de diciembre. Se trata de Vladimir Fernández Andrade, actual secretario jurídico de la Presidencia de la República.



Tras su elección, son varios los políticos y exfuncionarios del Gobierno que han reaccionado. Una de las voces que celebró la elección de Fernández en el Congreso fue el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Benedetti, quien salió del Gobierno tras el escándalo de Laura Sarabia y Marelbys Meza, destacó la trayectoria del nuevo magistrado y aseguró que se eligió a un “jurista de excelente nivel”.



"Acierta el Senado al elegir a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Su carrera y amplia trayectoria lo hacen un jurista de excelente nivel. Lo conozco y sé que garantizará la legalidad y el cumplimiento de la Constitución", dijo Benedetti en X.

Acierta el Senado al elegir a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Su carrera y amplia trayectoria lo hacen un jurista de excelente nivel. Lo conozco y sé que garantizará la legalidad y el cumplimiento de la Constitución. — Armando Benedetti (@AABenedetti) October 17, 2023

La elección de Fernández se dio en una sesión que arrancó poco antes de las 2 de la tarde de este martes y estuvo antecedida por una proposición radicada por el senador Humberto de la Calle, quien solicitó escuchar con detenimiento a los candidatos y aplazar la elección, pero esta fue sometida a votación y no prosperó.



El secretario jurídico de Palacio -quien fue postulado por el presidente Petro el pasado 2 de octubre- consiguió la elección con 88 votos a favor. Fueron siete votos en blanco, dos para Cielo Rusinque y uno para Gerardo Vega.



Fernández Andrade estará en el puesto por un periodo constitucional de ocho años. "Hay absoluta independencia con el Gobierno, a pesar de ser el secretario jurídico del Presidente. He ejercido con independencia", dijo Fernández.



En su intervención se centró en el diseño institucional frente a la Corte Constitucional; y destacó que la alta corte debe adaptarse a “los nuevos retos”; por eso, propuso “avanzar en estudiar la inteligencia artificial y comenzar a regularla”, además de tomar en cuenta el tema de las de las migraciones y el cambio climático.



"No es por las leyes por las que subsiste el Estado, sino por el poder legislativo", agregó.

REDACCIÓN POLÍTICA

