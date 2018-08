¿Uribe, Gaviria, Pastrana y Vargas, ejes de una coalición?

Los expresidentes Álvaro Uribe, César Gaviria y Andrés Pastrana podrían convertirse desde hoy en los inspiradores de una coalición que ponga a salvo los asuntos más importantes del gobierno de Iván Duque.



Uribe, Gaviria y Pastrana han sido aliados y contradictores en distintos tiempos y en virtud de diversas circunstancias, pero hoy los une el gobierno de Duque.

Hasta ahora se habían logrado apenas unas "coincidencias" entre los partidos para elegir directivas del Congreso. La contienda para elegir Contralor General de la República, los tenía a punto de dividirse.



A este grupo podría sumarse el exprecandidato presidencial Germán Vargas Lleras, que sin ser expresidente, tiene su propia jerarquía en la política colombiana.

La unidad de estos cuatro líderes recoge la mayoría de los congresistas para poner a salvo las principales iniciativas de Duque.



Uribe, líder absoluto del Centro Democrático (CD), además de contar prácticamente con la incondicionalidad del presidente Duque, tiene una bancada significativa en el Congreso. Prácticamente se le reconoce como el principal líder en el Capitolio.



Por su peso político específico, Uribe inclusive es escuchado, así no sea acatado, por otros partidos diferente al suyo. Genera respeto entre los congresistas.



El hecho de haber sido Presidente de la República durante 8 años, haber influido en la elección de otros dos mandatarios y haber dejado amigos casi en todos los partidos, le da un espacio muy especial en la política.



Y junto a Uribe ahora está Andrés Pastrana, a quien las bancadas conservadoras le pidieron anoche asumir la jefatura de esa colectividad.



Desde que salió de la Presidencia en 2002, criticado por Uribe, Pastrana se ha mantenido distante de las directivas de su partido. Entre otras razones, porque tras poner fin a su gobierno, las huestes conservadoras se unieron primero a Uribe y luego a Juan Manuel Santos.



Pero hoy, siendo uno de los arquitectos del triunfo de Iván Duque, pues fue clave en la coalición ganadora, Pastrana comienza a recuperar el espacio que le pertenece como jefe natural de su colectividad.



Ahora, por lo menos, va a ser el interlocutor entre el gobierno de Duque y su partido. Y no hay duda de que Pastrana va a ser más influyente en el gobierno de Duque que lo que fue en los de Uribe y Santos.



Pastrana fue duramente criticado por Uribe por los diálogos de paz con las Farc en el Caguán. Prácticamente Uribe fue elegido contra el desprestigio de Pastrana.



Luego el expresidente conservador admitió participar en su gobierno, fue su embajador en Washington, pero apenas por unos meses, porque sus relaciones se rompieron cuando Uribe decidió nombrar Ernesto Samper, en la embajada de Francia.



Pastrana entendió que no cabía en el mismo gobierno con Samper, su archienemigo, y renunció. Y la relación política se fracturó.



Pero la distancia que Pastrana tomó de Juan Manuel Santos, lo aproximó a Uribe.



La coalición que Uribe y Pastrana crearon para oponerse primero al proceso de paz con las Farc y cuestionar el gobierno de Santos los juntó y los llevó a construir la coalición que permitió el triunfo de Duque.



Hoy Uribe y Pastrana son coequiperos, constructores del mismo gobierno.

En esa misma dirección, el conservatismo acaba de declararse esta mañana Partido de Gobierno, en cumplimiento de los parámetros establecidos por el Estatuto de la Oposición. Esta norma ordena que los partidos, dentro del mes siguiente a la instalación del Gobierno, se declararán afectos al Gobierno, en la oposición o en la independencia.



Pero ahora se suma César Gaviria y una buena parte del Partido Liberal, aliados principalísimos del gobierno de Juan Manuel Santos.



César Gaviria, una de las pocas figuras con las que Duque admitió reunirse tan pronto fue elegido, le aporta al proceso de generar gobernabilidad, no solo su prestigio y experiencia política, sino sus huestes liberales.



Uribe, Gaviria y Pastrana son capaces de generar un bloque político y parlamentario que permite mejorar de manera considerable los niveles de gobernabilidad de Duque.



Los tres se van a reunir hoy y uno de sus primeros acuerdos sería tener un candidato de unidad para la Contraloría General de la República, que seguramente será apoyado por sus bancadas.



Pero a esta tripleta que representa lo más granado del poder político en Colombia podría llegar Germán Vargas Lleras.



Vargas fue uno de los derrotados en las recientes elecciones presidenciales, pero tiene la decisión de seguir protagonizando la vida política.



Tiene en su haber una bancada parlamentaria significativa, que de quedar suelta, podría generarle de vez en cuando alguna incomodidad al gobierno del presidente Duque y a su coalición.



De hecho, el pasado 20 de julio Vargas hizo todos los esfuerzos por poner un presidente del Senado en alianza con los sectores de oposición, en abierto reto a las fuerzas amigas de Duque, y estuvo a punto de lograrlo.



Esta mañana trascendió que Uribe también se reunirá por aparte con Vargas Lleras.



Si el jefe de Cambio Radical (CR) entra en este embrión de la coalición, el gobierno de Duque podría navegar más tranquilo en las aguas tempestuosas agitadas por una oposición rabiosa, la más radical y fuerte en muchos años.



