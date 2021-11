Abelardo De La Espriella hace oficial su respaldo a María Fernanda Cabal

"Me representas, me identifico con tu manera de ver la política, con tu carácter y tu autoridad. Llegó la hora de que Colombia tenga a una mujer en la Presidencia", escribió el abogado Abelardo de la Espriella oficializando su respaldo a la precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.



Por medio de un video de dos minutos de duración, el cual fue publicado en su cuenta de Twitter, el famoso abogado le dio un claro espaldarazo a Cabal, quien, junto a Rafael Nieto, Paloma Valencia, Óscar Iván Zuluaga y Alirio Barrera, se están disputando la candidatura del partido de Gobierno.



Para De la Espriella, Cabal es una "mujer que representa patriotismo" y que lo representa.



"Hay que apostar por este proyecto fantástica de María Fernanda. Me siento muy orgulloso de acompañarte hoy Mafe. Eres una patriota de verdad y siento que no solamente me representas a mí sino a muchas personas que creemos en la democracia, en la institucionalidad, en la Fuerza Publica, y en los valores republicanos que han hecho que hoy seamos el país que somos", le dijo el abogado a la senadora uribista.



Por su parte, la política le agradeció "por tu apoyo, por tus palabras, por tu confianza y por ser ser Cabal".



También dijo que "hoy es el momento de la mujer, no porque seamos superiores porque el hombre también es especial, es porque tenemos ese don que queremos extender por toda Colombia, porque Colombia se merece ser prospera y por que no hay libertad sin autoridad".



Al finalizar la grabación, Abelardo le pasó una espada, llamándola 'Generala' y pidiéndole que "salve usted la Patria".



Abelardo De La Espriella hace oficial su respaldo a la candidatura presidencial de @MariaFdaCabal:



"Me representas, me identifico con tu manera de ver la política, con tu carácter y tu autoridad. Llegó la hora de que Colombia tenga a una mujer en la Presidencia".#SoyCabal pic.twitter.com/HPZRUwHwSe — DE LA ESPRIELLA Lawyers (@DELAESPRIELLAE) November 6, 2021

El próximo 22 de noviembre se conocerá quien va a ser el candidato presidencial oficial del uribismo. A partir del 13 de este mes comienzan las votaciones al interior de la colectividad política y según se dio a conocer, Cabal aparece primera en un sondeo interno que realizó el partido para ir conociendo cómo va la intención de voto.



De igual manera, en las encuestas que se han hecho a nivel nacional, Cabal aparece por encima de Óscar Iván Zuluaga.



EL TIEMPO conoció incluso que los otros dos precandidatos Paloma Valencia y Rafael Nieto, ya se habrían volcado hacia Cabal y le estarían brindado su apoyo.



POLÍTICA