Abecé sobre ley que crea nuevos castigos por inasistencia alimentaria

La senadora por el partido de 'la U' Maritza Martínez, autora del proyecto de ley que crea nuevos castigos por la inasistencia alimentaria, explicó algunos aspectos de la norma.



¿Cuál es el espíritu de esta ley, que será sancionada este jueves por el presidente Duque?

​

Generar nuevos instrumentos para garantizar el cumplimiento de los derechos alimentarios de los menores. Hoy existen normas que llegan el punto del reconocimiento de la cuota, pero hemos estado fallando en materia de garantizar que esta se pague. No es una ley que pretenda sustituir lo que ya existe, es decir, los procesos declarativos y ejecutivos, sino que trae otras medidas.



¿Es decir que estas nuevas normas son complementarias a la cárcel, por ejemplo?



Sí, nosotros no reformamos ninguna de las disposiciones que hoy están vigentes para estas faltas. Estas son una serie de medidas novedosas o más efectivas, que pretenden ser de fácil acceso para las personas que quieran acudir a mecanismos para hacer cumplir estas obligaciones, las cuales están contempladas en sentencias judiciales, y no quieran ir a un proceso penal, que no quieren ver al deudor alimentario en la cárcel, pero sí generar presión, mayor efectividad para que cumpla con la cuota alimentaria.

La senadora por el partido de 'la U' Maritza Martínez. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

¿Cuál es el panorama de la inasistencia alimentaria en Colombia?



A mí me parece un panorama supremamente grave, aterrador, porque cuando hablamos de la cuota alimentaria estamos hablando de la posibilidad efectiva y real de que un menor tenga acceso a alimentación, vestuario, educación o recreación en condiciones mínimas y dignas. Cuando esta obligación se incumple, pues esto pone en situación de vulnerabilidad a los niños. Al ver las cifras que nos entregó el ente acusador, nos aterramos.



¿Cómo están las cifras?



Nosotros acudimos a la Fiscalía para ver qué tantos procesos por inasistencia alimentaria se tramitaban en el país y lo que encontramos es que en la última década son cerca de 720.000 procesos por este delito, lo cual es un escándalo.

No reformamos ninguna de las disposiciones que hoy están vigentes para estas faltas. Estas son una serie de medidas novedosas o más efectivas, que pretenden ser de fácil acceso

¿Cuál sería la ruta para que el padre moroso llegue a este registro que sea creará con la norma?

​

Si la persona que debe cumplir con la cuota alimentaria no cumple con tres o más de estos pagos, la persona que tiene el menor a cargo acude al juez o comisario de familia que expidió el fallo o el acuerdo conciliatorio y denuncia que no se está cumpliendo con estas cuotas y que ya van tres o más de ellas. El funcionario judicial lo que debe hacer es que dentro de los cinco días siguientes debe notificar al obligado para que demuestre que ya pagó. Si no está en capacidad de hacerlo, la autoridad reporta inmediatamente ante la entidad que administra el registro y la persona queda inscrita en ese momento. Debe hacerse una reglamentación, pero así debe ser el proceso.



¿Cómo es la novedad de los permisos para salir del país de los niños?



Actualmente, el padre o madre moroso, así no haya pagado la cuota alimentaria de su hijo, tiene que expedir autorización para la salida del país del menor. Con esta ley ya no, pierde esa potestad, ese control y, si quiere volver a incidir en este tipo de decisiones, le toca ponerse al día, porque de lo contrario los niños van a poder salir de Colombia sin su autorización.

POLÍTICA