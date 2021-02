'A Uribe hay que derrotarlo en primera vuelta': Gustavo Bolívar

El senador de la Lista de la Decencia, Gustavo Bolívar, escudero de Gustavo Petro, aceleró motores para la campaña de su homólogo para la Presidencia de 2022 y advirtió que al expresidente Álvaro Uribe "hay que derrotarlo en primera vuelta", pues "en segunda es muy difícil".



"Trabajemos para que haya una sola consulta, y que de ella resulte un solo candidato capaz de derrotar a Uribe en Primera vuelta, Maria José. A Uribe hay que derrotarlo en Primera Vuelta. En segunda es muy difícil. El país sabe por qué", trinó.



Esto lo dijo como respuesta a la representante Maria José Pizarro, quien señaló que ve a Gustavo Petro en segunda vuelta y que "ojalá lleguemos en conjunto todos los sectores democráticos del país para derrotar de una vez al Centro Democrático".



"Yo también veo a @petrogustavo en segunda vuelta, y ojalá lleguemos en conjunto todos los sectores democráticos del país para derrotar de una vez al Centro Democrático y a la corruptela en Colombia. Grandeza es lo que se necesita y debemos les debemos exigir", trinó la representante del mismo partido.



Trabajemos para que haya una sola consulta, y que de ella resulte un solo candidato capaz de derrotar a Uribe en Primera vuelta, Maria José.

A Uribe hay que derrotarlo en Primera Vuelta. En segunda es muy difícil. El país sabe por qué. #CuenteConMiVotoPetro https://t.co/L1O50JoVFK — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) February 6, 2021

Tras el trino de Bolívar, Pizarro lo apoyó y afirmó que lo van a derrotar (a Uribe) en las calles con la gente.



"Así es querido @GustavoBolivar, lo vamos a derrotar en las calles con la gente, en las urnas con su apoyo y con grandeza convocando a la unidad!", dijo en la red social.

Así es querido @GustavoBolivar, lo vamos a derrotar en las calles con la gente, en las urnas con su apoyo y con grandeza convocando a la unidad! — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) February 6, 2021

Pizarro es una lideresa política, activista por la paz y la memoria. Ha dedicado su trabajo a recuperar la memoria viva del país y en particular la historia de Carlos Pizarro, máximo comandante del movimiento guerrillero M-19, asesinado tras firmar la paz en 1990.



Sus estudios de artes plásticas la impulsaron a investigar y realizar una curaduría de Pizarro que se ha convertido en exposiciones, documentales, películas y libros.



Días atrás el senador de izquierda Gustavo Petro publicó: "les propongo ganar la presidencia de la República en primera vuelta para cambiar de verdad a Colombia hacia la Paz, el Trabajo y la Democracia".



¿Fue este un 'coqueteo' de Petro a la coalición de centroizquierda?

Les propongo ganar la presidencia de la República en primera vuelta para cambiar de verdad a Colombia hacia la Paz, el Trabajo y la Democracia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 5, 2021

