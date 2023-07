Para el 14 de octubre de 2023 se publicarán las listas de personas que deberán prestar el servicio como jurados de votación en las elecciones regionales. Si bien cumplir con esta designación es de carácter obligatorio, existen cinco razones por las cuales usted podría ser exonerado de esta labor.



Cabe recordar que tanto funcionarios públicos, empleados de empresas privadas, estudiantes de educación superior mayores de 18 años y miembros de partidos y movimientos políticos podrán ser designados como jurados de votación para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre.



Los jurados de votación son los ciudadanos que atienden a los sufragantes el día de las elecciones, realizan el preconteo de votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales.



Para el próximo lunes, 31 de julio, se conformarán las listas de los posibles ciudadanos elegibles como jurados de votación. Para eso, entidades públicas y privadas, así como las universidades, instituciones educativas y partidos y movimientos políticos deberán enviar a la Registraduría Nacional del Estado Civil estos listados.



Verificación para votar. Foto: Registraduría Nacional

Causales de exoneración

Las siguientes son las cinco causales que le permitirían no prestar el servicio de jurado de votación, en caso de ser escogido:



1. Grave enfermedad del jurado o su cónyuge, padre, madre o hijo.



2. Muerte del jurado o de su cónyuge, padre, madre o hijo ocurrida el día de

las elecciones o dentro de los tres días anteriores a la elección.



3. No ser residente en el lugar donde fue designado.



4. Ser menor de 18 años.



5. Haberse inscrito y votar en otro municipio.

Sin embargo, la Registraduría indica que las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado o las abandonen "se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, si no lo son deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos legales vigentes", señala la entidad.



Si no recibe notificación, ¿queda exonerado de prestar el servicio para las elecciones?

El no recibir comunicación no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y, por lo tanto, es importante que todos los ciudadanos verifiquen en los listados que se fijan en lugares públicos si fueron seleccionados para prestar este servicio.

