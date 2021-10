5 pasos a seguir para votar en las elecciones legislativas de 2022

El 9 de marzo del próximo año se llevarán a cabo las elecciones legislativas en las que los colombianos elegirán en las urnas a los próximos integrantes del Congreso de la República - conformado por Senado y Cámara de Representantes - y del Parlamento Andino.



(Lea también: ¡Atención! Jóvenes podrán votar y ser elegidos desde los 14 años).

​

​La Registraduría Nacional, que habilitó un total de 10.627 puestos de votación para esta jornada, recomienda a todos los ciudadanos acercarse temprano a las urnas y conocer con anterioridad su puesto y mesa de votación, para evitar contratiempos o filas a la hora de votar.



(Le puede interesar: Registraduría emite la fecha de las elecciones presidenciales 2022).

Estas son las cinco recomendaciones que realizan antes de los comicios del próximo año:

1. Verifique su puesto de votación

Todos los ciudadanos deben consultar en la página Web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, en el botón 'Consulte aquí su lugar de votación', la dirección exacta de su puesto de votación. Esto con el fin de facilitar su ubicación antes del domingo 9 de marzo y garantizar que ese día pueda sufragar sin ningún contratiempo.



Así mismo la Registraduría ha instalado más de 2.000 puestos de infovotantes en Registradurías, centros comerciales y establecimientos públicos, donde los ciudadanos podrán averiguar el puesto de votación donde está inscrito y a donde debe acercarse a sufragar ese día.

2. Recuerde el horario de votación

El domingo 9 de marzo las mesas de votación instaladas para estas elecciones estarán habilitadas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m..



Sólo quienes a esa hora al menos ya hayan entregado su cédula de ciudadanía al jurado, podrán efectuar su votación. Los ciudadanos que a las 4:00 p. m. se encuentren en la fila no podrán votar. Por esta razón, se recomienda asistir temprano a las urnas.



(Nota relacionada: Políticos que ya hacen campaña aunque no se ha oficializado su candidatura).

3. Acuda con su cédula de ciudadanía

Al llegar a la mesa asignada, los sufragantes deben presentarle al jurado su cédula de ciudadanía.



Desde el 31 de julio de 2010 la cédula amarilla con hologramas es el único documento válido para poder ejercer el derecho al sufragio en Colombia. La contraseña, la libreta militar, los pases de conducción y cédulas con formato antiguo no son documentos válidos para presentarse a las urnas.



Recuerda que si su cédula no está registrada, no podrá votar.



(Le recomendamos leer: Inscripción de cédulas para elecciones Congreso 2022 arrancó el sábado).

Facebook Twitter Linkedin

Verifique que su cédula esté inscrita. Foto: Archivo/EL TIEMPO

4. Marque con claridad el voto

El sufragante debe solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral. Una vez tenga la tarjeta electoral en la mano, debe dirigirse al cubículo y diligenciar el voto.



Si usted se equivoca al diligenciar el voto, el jurado puede entregar otra tarjeta electoral. Después de devolver la tarjeta dañada, el jurado debe marcarla como 'Inservible' y depositarla en el sobre de color negro.

5. Deposite su voto

Introduzca usted mismo su voto en la urna indicada. Acto seguido, el jurado le devolverá su cédula de ciudadanía. Por tratarse de una elección de carácter ordinario, usted recibirá el certificado electoral, el cual le trae varios beneficios, entre estos, medio día de descanso compensatorio remunerado.



(Siga leyendo: Abrazo entre rivales: Fajardo, Gaviria y Federico Gutiérrez posaron juntos).



POLÍTICA

Notas relacionadas