Los hijos pueden empezar a empaparse de política de acuerdo a su etapa de desarrollo y también, a la forma cómo aborden sus padres este aspecto. Para eso existen algunas recomendaciones.



(Le puede interesar: Juntas Administradoras Locales: ¿qué son y por qué se eligen?)

La especialista en salud mental de menores, Zilkia Rivera Orraca, habló para el portal Esmental y detalló que los padres deben estimular a que los niños se informen sobre la política según los temas que les interesan y su etapa de desarrollo.



A partir de esta aclaración, se sugieren los siguientes pasos para hablar de política con los hijos.

Esperar a que las inquietudes surjan

En primer lugar, Zilkia Rivera Orraca sostiene que los encargados del menor deben esperar a que las inquietudes surjan de manera natural por su propia cuenta. Es decir, el menor es el que debe hacer el primer acercamiento.



“A veces, cuando abordamos asuntos complejos, estamos partiendo de la premisa del adulto y no la necesidad del niño”, explica.



Al promover el dialogo, entonces, se debe escuchar el conocimiento ya adquirido por el niño. Ahora bien, la edad en la que comienzan a surgir las inquietudes o dudas sobre asuntos políticos o del Gobierno pueden variar según el entorno del los niños y su madurez.

Facebook Twitter Linkedin

Así luce el Congreso para la plenaria del Senado. Foto: Mateo García / EL TIEMPO

Preguntar qué entienden

Una vez sus hijos hagan ese primer acercamiento, puede preguntarles qué entienden de la situación actual o cuáles son las dudas que tienen. De esa manera se tendrá un punto de partida para explicar el contexto a fondo. Además, se recomienda ofrecer respuestas simples, sencillas y de acuerdo con la etapa de desarrollo del niño.



La ONG Cecodap dice que no se deben descartar sus propias interpretaciones de la realidad.

No viciarlos de su propia opinión

Jacklyn Pérez Traverzo, consejera educativa indica en el portal Esmental que los niños imitan lo que sus modelos construyen frente a ellos; por ende, es importante no compartir con ellos opiniones muy desviadas y no hablar mal de las figuras políticas para no viciarlos con la opinión del adulto.



“El mejor ejercicio es buscar los puntos en contraposición, argumentarlos y conversarlos para que sientan la confianza de expresar su verdadera preferencia sin presiones”, señala Cecodap.

Definiciones de términos básicos

Otra forma de entrar en conversaciones políticas es a partir de la explicación sencilla de algunos conceptos básicos. Por ejemplo: estructura del estado, el voto y sus deberes y derechos como ciudadano.

Puede reconocer que no sabe

A veces, las inquietudes políticas de los hijos pueden ser más complejas de lo que creemos. Por eso, Cecodap indica que es válido reconocer que hay temas políticos que muchas personas por su formación, creencias personales y estilo de vida, no se sienten capaces de tratar.



Cecodap recuerda que “el trabajo en la crianza no es reproducir una mirada del mundo en el otro, sino generar las condiciones para que esos nuevos seres tengan las herramientas para forjar su propio punto de vista” y agrega que este puede ser parecido al de su familia, pero depende también de factores externos.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a penram@eltiempo.com



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA



Reciba