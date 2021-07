'Soy un romántico incorregible': Uribe a Colombia por 20 de julio

En medio de la instalación del último periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, una jornada de manifestaciones en todo el país y la conmemoración del Día de la Independencia, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, compartió unas palabras dedicatorias al país.



Desde su cuenta de Instagram, el también exsenador difundió mensajes sobre la celebración de este 20 de julio. En estos expresó su apoyo a la fuerza pública y manifestó que se ha "negado a aceptar que Colombia sea una causa perdida".



"Tal vez soy un romántico incorregible, o tal vez tantas bombas y balas me volvieron obstinado, pero siempre me he negado a aceptar de Colombia sea una causa perdida", dijo en la red social.



A ello le respondió la senadora del Centro Democrático, Margarita Restrepo, quien le dijo: "Gracias presidente por su lucha incansable. Colombia se lo agradece".



En su mensaje a la Fuerza Pública expresó dijo que no hay que olvidar "el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas. Reclamemos siempre con vigor una Colombia libre, solidaria, equitativa".



Además, hizo un llamado a sus seguidores para apoyar a las fuerzas militares y policiales comentando que "yo no me pongo el camuflado por respeto, pero como lo dije en la Policía, debajo de este everfit hay una carnita y unos huesitos con alma de soldado, con alma de Policía".

Este fue uno de los mensajes que envió el expresidente Uribe el 20 de julio de 2021. Foto: Instagram: @alvarouribevelez

Finalmente, Uribe escribió que "la independencia y la democracia requieren fortalecimiento diario a través de resolver problemas sociales y de diversa índole, pero, evitar ponerla en riesgo".



