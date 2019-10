120 organizaciones piden a los candidatos priorizar a la niñez

La mayoría de los candidatos a alcaldías y gobernaciones del país están quedando en deuda con la protección y garantía de los derechos de nuestros niños.



A esa conclusión llegó la organización Niñez Ya, que evaluó los programas de gobierno que inscribieron ante la Registraduría 103 candidatos a alcaldías de ciudades capitales y gobernaciones de 19 departamentos del país. El análisis fue presentado en un documento llamado ‘Candidatos dejan en espera a la niñez’.

Y si bien la mayoría de aspirantes tienen en sus programas de gobierno temas sobre niñez, la evaluación contempló 10 factores considerados claves para avanzar en la garantía de los derechos de esta población, conformada por cerca de 15 millones de personas.



Los temas analizados son: políticas públicas e inversión, salud, educación inicial, educación preescolar, básica y media, juego, participación, fortalecimiento familiar del cuidado y la crianza en la niñez, protección frente a cualquier tipo de violencia, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y cultura de paz, reconciliación y convivencia.

Así, el ejercicio de Niñez Ya arrojó una baja inclusión de programas y estrategias para el cumplimiento de los derechos de los menores de edad. De hecho, la muestra, que para el colectivo es representativa –equivale a 59 de los departamentos–, revela que el 42,72 por ciento de las hojas de ruta de los aspirantes evaluados obtienen una calificación deficiente; el 33,89, aceptable, y el 22,33, sobresaliente. Y sorprende que solo el 0,97 por ciento, de los 103 programas analizados, es considerado excelente (ver gráficos).



El panorama es preocupante si se tiene en cuenta que los candidatos seleccionados para el estudio fueron aquellos que lideraban las encuestas de sus respectivas ciudades y departamentos, en el momento del ejercicio (entre el 15 agosto y 10 de septiembre).

“Con este panorama, si los nuevos mandatarios no hacen ajustes a sus programas de gobierno, cuando los conviertan en Planes de Desarrollo Territorial estarán nuevamente en deuda con la primera infancia, la infancia y la adolescencia de sus respectivos territorios”, señala el informe.



Precisamente, para revertir esta situación, representantes de organizaciones políticas y sociales firmaron ayer un pacto, con el apoyo de EL TIEMPO, en el que se comprometen a incluir en sus programas los temas de protección a la niñez (ver nota anexa).

Los puntos críticos

Pero el informe ‘Candidatos dejan en espera a la niñez’ también llama la atención sobre los programas más contemplados y los que menos aparecen en las rutas de navegación de quienes podrían resultar electos el próximo 27 de octubre.

No obstante, una característica general, según la coordinadora de Niñez Ya, Ángela Constanza Jerez, es que hay mucha información conceptual y de contexto, pero poco se concreta en un programa o estrategia.



De acuerdo con el análisis, los temas que más aparecen en los 103 programas de gobierno evaluados son educación preescolar básica y media, salud y juego (ver gráficos).

La difícil situación que enfrentan las comunidades indígenas en La Guajira, por la sequía y la falta de alimentos, amerita soluciones de fondo. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Un ejemplo claro está en el punto de salud, en el cual hay muchas referencias a nutrición, hábitos y consumo de sustancias psicoactivas, pero no especifican una estrategia. Y poco se refieren a salud mental.



En educación, según el informe, se habla más de vigilancia del programa de alimentación escolar y de transporte, pero no se refieren a educación rural y menos a infraestructura y necesidades de los colegios de estas zonas.



En el punto de juego, que es considerado un factor de desarrollo de los niños, se contempla como competiciones y no como un derecho a tener un espacio para estar o para la recreación.



Y los temas que menos se mencionan son el sistema de responsabilidad penal, participación, políticas públicas y fortalecimiento familiar. En este aspecto, el informe de Niñez Ya destaca que, por ejemplo, si bien Colombia tiene muy buen desarrollo de legislación para la niñez y la adolescencia, son pocos los programas de gobierno que toman la legislación como norte para sus estrategias y para inversión.

