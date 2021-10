Partidarios del NO en el plebiscito recuerdan triunfo de hace 5 años

Hace 5 años se vivió una jornada histórica para el país. El 2 de octubre de 2016 se votó el plebiscito por la paz, el cual recogería la opinión de la ciudadanía colombiana sobre los acuerdos de paz firmados entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc.

Con el 99,98% de las mesas de votación escrutadas en el plebiscito convocado por el gobierno, el 50,2% de los votantes optaron por el No, mientras que el 49,7% lo hicieron por el Sí.



Cinco años después de dicha jornada, partidarios y quienes promovieron la campaña por el No recuerdan lo sucedido.



“Pedimos Pacto Nacional para reformar acuerdos de La Habana, lo rechazaron; prefirieron a Farc; habían dicho que de ganar el No se caería el acuerdo; lo impusieron contra la democracia, con proposición del Congreso; dejaron poder terrorista con droga, impunidad y violencia”, expresó Álvaro Uribe, líder del partido Centro Democrático.

Votantes del plebiscito Foto: ELTIEMPO.COM

Asimismo, Óscar Iván Zuluaga, ahora precandidato presidencial, manifestó que el expresidente Juan Manuel Santos “le hizo trampa al país y hoy todos pagamos las consecuencias de la impunidad”.



Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, dijo que hace 5 años Colombia fue a un plebiscito para decidir sobre los acuerdos de La Habana: “El ambiente contra los del No era hostil. Nos llamaban enemigos de la paz. En una elección sin precedentes, los Colombianos votamos No para rechazar la impunidad y exigir un mejor acuerdo”.

Hace 5 años ganó el NO a los acuerdos Santos-Farc, desconocieron el plebiscito, montaron la JEP para proteger criminales que no cumplieron lo acordado,regalaron 26 curules, fortalecieron el narcotráfico,todo para imponer el modelo socialista de destrucción y miseria #OjoConEl2022 pic.twitter.com/1evCPzkddm — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) October 2, 2021

Igualmente, la congresista Margarita Restrepo, manifestó al respecto: “#NosRobaron el plebiscito, pero no nos van a robar la dignidad. #NosRobaron una elección, pero no nos van a robar la democracia”.



El senador Carlos Felipe Mejía también expresó que hace 5 años ganó el No a los acuerdos: “Desconocieron el plebiscito, montaron la JEP para proteger criminales que no cumplieron lo acordado, regalaron 26 curules, fortalecieron el narcotráfico, todo para imponer el modelo socialista de destrucción y miseria”, afirmó.

¡Lo advertí! Se cumplen 5 años del triunfo del NO en el plebiscito. @JuanManSantos le hizo trampa al país y hoy todos pagamos las consecuencias de la impunidad. pic.twitter.com/sxu1Xw64uk — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) October 2, 2021

Sin embargo, los partidarios del No, no fueron los único quienes se pronunciaron a través de redes sociales. Quienes promovieron el Sí, también opinaron al respecto.



El hoy precandidato presidencial, Roy Barreras, expresó: "Hace cinco años siete millones de colombianos dijeron Sí a La Paz sembrando un camino de esperanza, de reconciliación y de perdón. Hagamos #UnPactoPorLaPaz y sigamos construyendo ese camino".

Salvar vidas es un deber moral y cultural. Hagamos #UnPactoPorLaPaz y recuperemos el camino que empezamos a construir hace cinco años de la mano de siete millones de colombianos 🕊 @PactoCol @petrogustavo @MovimientoMAIS @FranciaMarquezM @WRadioColombia @CaracolRadio @lafm pic.twitter.com/aGPiGl4BDF — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 2, 2021

Igualmente, el senador por el Partido Alianza Verde, Antonio Sanguino, manifestó: "Hace 5 años votamos con convicción por el SI en el plebiscito por La Paz. Como Presidente del ⁦@PartidoVerdeCoL me correspondió asumir semejante responsabilidad con el país y La Paz. Volveríamos a votar Sí. Lo haremos en el 22!".



Gabriel Cifuentes, candidato a la Cámara por el Partido Alianza Verde, también expresó: "Lamentable que después de 5 años sigan con el bendito tema del plebiscito. Si su principal argumento político es mirar hacia atrás, como se puede esperar que echen para adelante? Esto demuestra el desespero y la intención de repetir la fórmula de “emberracar” al pueblo. Infame".

Lamentable que después de 5 años sigan con el bendito tema del plebiscito. Si su principal argumento político es mirar hacia atrás, como se puede esperar que echen para adelante? Esto demuestra el desespero y la intención de repetir la fórmula de “emberracar” al pueblo. Infame https://t.co/jCKKErgfHN — Gabriel Cifuentes (@gabocifuentes) October 2, 2021

Hace 5 años votamos con convicción por el SI en el plebiscito por La Paz. Como Presidente del ⁦@PartidoVerdeCoL⁩ me correspondió asumir semejante responsabilidad con el país y La Paz. Volveríamos a votar SI. Lo haremos en el 22! https://t.co/TH65avwLd8 — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) October 2, 2021

