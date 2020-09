¿Por qué se está convocando un paro nacional?

Seis meses atrás, cuando llegó la pandemia causada por el coronavirus a Colombia, el país estaba viviendo una serie de marchas convocadas por diversos sectores y organizada por el que entonces era el Comité Nacional de Paro. Luego de la llegada del covid-19, el país entró en el aislamiento preventivo obligatorio, que impidió que el cronograma de manifestaciones se llevara a cabo.



Sin embargo, a partir de este 1.º de septiembre, el país entró a la fase del aislamiento selectivo, en la cual hay restricciones puntuales y prima la responsabilidad individual. Y con este volvió a sonar la propuesta de convocar nuevamente un paro nacional.

La idea, que ya andaba rodando días atrás, ha tomado fuerza este miércoles y ha sido impulsada desde redes sociales, donde han utilizado la etiqueta #ParoNacionalYa.



Algunos usuarios han señalado al presidente Iván Duque de incumplir las peticiones del paro nacional del año pasado, otros mencionan hechos que han ocurrido en los últimos días, como el préstamo del Gobierno a Avianca.



A esta tendencia también se han sumado políticos opositores como Gustavo Bolívar y María José Pizarro.



Bolívar, por su parte, señaló, en tres trinos, más de 30 motivos para sumarse a esta iniciativa. Algunos de los que mencionó son: "decreto 1174, regalo a Avianca, desempleo del 20 %, negativa a renta básica, fracking, glifosato, bombardeo a niños, 46 masacres en 2020, 135 líderes, 'Ñeñepolítica', 'Merlanopolítica', hace trizas la paz, chuzadas, desaparecidos, perfilamiento tuiteros".



#ParoNacionalYa 15 motivos:



-Decreto 1174

-Regalo a Avianca

-Desempleo del 20%

-Negativa a renta básica

-fracking

-Glifisato

-Bombardeo a niños

-46 masacres en 2020

-135 líderes

-Ñeñe politica

-MerlanoPolítica

-Hace trizas La Paz

-Chuzadas

-Desaparecidos

-Perfilamiento tuiteros — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 2, 2020

A esta voz se sumó la representante a la Cámara de la Lista de la Decencia, quien trinó: "Quería recordales que con la plata que le dieron a Avianca se habría podido pagar la #MatriculaCero de todas las universidades públicas del país durante un año.

#ParoNacionalYa"

Bueno días. Quería recordales que con la plata que le dieron a Avianca se habría podido pagar la #MatriculaCero de todas las universidades públicas del país durante un año. #ParoNacionalYa — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 2, 2020

El partido Farc también estuvo de acuerdo con esta petición: "Las y los líderes sociales son personas como tú, que están inconformes con lo que está pasando y se organizan para defender la vida y la tierra. Apoyamos el llamado a #ParoNacionalYa en un solo grito por la vida y la paz con justicia social", escribió el partido.



Las y los líderes sociales son personas como tú, que están inconformes con lo que está pasando y se organizan para defender la vida y la tierra. Apoyamos el llamado a#ParoNacionalYa en un solo grito por la vida y la paz con justicia social.#MarioIndoblegable pic.twitter.com/OBhttvPsyy — FARC (@PartidoFARC) September 2, 2020

En este mismo sentido, el Movimiento MAIS se sumó a la propuesta. "Condenan a la quiebra a las pymes y salvan a Avianca, masacres diariamente, aprueban 'mico' para el fracking, acaban por decreto con los derechos laborales", trinó.



El congresista de ese partido, Feliciano Valencia, advirtió que sus razones para un paro son: el incumplimiento de los acuerdos, el glifosato, el préstamo de Avianca, la apertura al fracking y el decreto 1174.

#ParoNacionalYa

Por el pésimo gobierno

El país sumido en desigualdad, hambre, violencia y masacres



Asesinatos de líderes sociales, jóvenes y liberadores de la Madre Tierra



Incumplimiento de acuerdos

Glifosato

Préstamo Avianca

Apertura al fracking

Decreto 1174#RentaBasicaYa — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) September 2, 2020

Otro de los sectores que apoya la iniciativa es el sindicato del SENA y la Confederación General del Trabajo (CGT).



En otra esfera están los usuarios que señalan que no es el momento de convocar a unas manifestaciones pues aún la pandemia está presente y esto puede causar un rebrote en el corto plazo.



"Tuvimos un paro de cinco meses. Definitivamente a la izquierda no le gusta que la gente trabaje, no soportan ver a la gente avanzar", escribió una cibernauta.



Tuvimos un paro de 5 meses. Definitivamente a la izquierda no le gusta que la gente trabaje, no soportan ver a la gente avanzar.#ParoNacionalYa — Kick it (@goldenst4rs) September 2, 2020

Otra persona escribió: "#ParoNacionalYa de qué sirve otro paro nacional

@petrogustavo, aumentar los contagiados, la solución es ser conscientes a la hora de votar", trinó otro usuario.



El decreto 1168, por medio del cual se estipuló el aislamiento selectivo, advierte que están prohibidas las aglomeraciones. Según el Ministerio de Salud se entiende por aglomeración de personas "toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos metros, como mínimo, entre persona y persona. De igual manera, en espacios cerrados que impliquen más de 50 personas en un mismo lugar. También se considera que hay aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento".



A esta tendencia se sumó un acto artístico que se conoció este miércoles. Se trata del artista Jhon Fitzgerald, quien inició desde el domingo 30 de agosto una representación artística en modo de huelga, que denominó “un acto poético-artístico en pro del arte, la cultura, la paz y la vida”, en la cual se cosió la boca para no ingerir ni sólidos ni líquidos.



Fitzgerald señala que la manifestación la hace "en contra de las recientes masacres en Colombia para darle voz a través de la huelga y el silencio".



El artista estaba junto a una escultura en homenaje a Dilan Cruz, y advierte que su acto "dignifica la presencia de los seres que partieron en actos de manifestaciones".

El artista se ubica en la calle 19 con carrera 4.ª y allí pasa las noches. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

