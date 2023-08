El presidente Gustavo Petro publicó este 21 de agosto un mensaje en el que aseguró que "la sequía cierra el canal de Panamá". Esto lo hizo reposteando un video que muestra a varias embarcaciones esperando el paso en dicho canal.



(En contexto: ¿Qué está pasando en Canal de Panamá? Reportan más de 200 embarcaciones esperando paso)

La Presidencia de ese país, a través de su cuenta oficial en Twitter (X), le respondió al jefe de Estado y le manifestó que no era cierta la información que compartió en su perfil, pues si bien la sequía sí los está afectando, el canal no ha cerrado, como lo aseguró el primer mandatario colombiano.



"Señor Presidente de Colombia @petrogustavo, el Canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad", aseguraron.

Señor Presidente de Colombia @petrogustavo, el Canal de Panamá mantiene abiertas sus operaciones y el libre tránsito para facilitar la movilidad y el comercio mundial. La información que circula en redes sociales no es cierta y distorsiona la realidad. https://t.co/rBgUYgbBYY — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) August 22, 2023

Facebook Twitter Linkedin

Tránsito de un buque portacontenedores por el canal de Panamá. Foto: Bienvenido Velasco. Efe

Este lunes, miembros que trabajan en el Canal de Panamá le dijeron a Efe que había al menos 134 embarcaciones esperando para cruzar. El 'trancón' de barcos es una de las consecuencias de las medidas adoptadas por la sequía que afecta su cuenca, por lo que ha ampliado una de las condiciones de reserva para agilizar los tránsitos.



Informaron que para este mes, el tiempo medio de espera para "tránsitos no reservados" se sitúa entre 9 y 11 días.



"Cabe destacar que, los tránsitos por las esclusas Neopanamax", la ampliación operativa desde junio de 2016, "mantienen su promedio normal de 10 por día, de manera que dichos tránsitos no se han visto impactados por la medida", agregó el Canal en una respuesta enviada a EFE.



(Puede seguir leyendo: Presidente Gustavo Petro visitó a su hijo Nicolás: 'Como padre siempre tendrá mi apoyo')



Y es que desde el pasado 30 de julio la Administración del Canal de Panamá (ACP) limitó a 32 - de un máximo de 38 - el número de buques que puede transitar diariamente por la vía, de 82 kilómetros de longitud y por donde pasa alrededor del 3 % del comercio mundial.

REDACCIÓN POLÍTICA con información de Efe