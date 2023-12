Otty Patiño revela en 'Bocas' detalles desconocidos del secuestro de Álvaro Gómez

“Con Petro nunca fuimos muy amigos. Pertenecíamos ambos al M-19, pero nos tocó militar en espacios distintos. No tenemos una amistad cercana”, dijo el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, en entrevista con la revista Bocas. “Nunca fui de su círculo. Aun así, había cierta valoración mutua. Su vida política es asombrosa. Pero lo que menos ha existido ahí es amiguismo. De amistad, nada".

(Lea la entrevista completa aquí: Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz: 'Con Petro nunca fuimos muy amigos')

En la entrevista, Patiño hace un recuento de su vida como miembro fundador del M-19 y relata detalles desconocidos de hechos como el robo de la espada de Bolívar, la toma de la Embajada de la República Dominicana o el secuestro de Álvaro Gómez.

“Se escogieron varios personajes y entre ellos estaba Álvaro Gómez. Se hizo la operación y se le secuestró. Ahí se inició un diálogo interesante entre Gómez y Pizarro. Muy valioso, porque empezó a encontrarse un camino posible de un acuerdo nacional hacia la paz”, señaló el Alto Comisionado, que además narra cómo estuvo al mando del operativo de liberación del político conservador y luego compartió espacio con él en la Asamblea Constituyente, donde Gómez no accedió a tener una cercanía.

"Cuando llegó el momento de matricular en un jardín a mi hija María Victoria -cuenta Patiño en la entrevista-, fuimos a un colegio de primaria que tenía la hija de Álvaro Gómez. Ella no quiso recibirla porque era hija mía. Y claro, después uno entiende el profundo dolor que sintió esos días. El secuestro deja una huella de dolor muy alta. Porque son días y días de intenso sufrimiento. Eso no se borra fácilmente".

Patiño, que desde la dejación de armas en 1990 ha trabajado en observatorios de paz y ha apoyado varios procesos de pacificación con diferentes organizaciones, comenta en la revista Bocas cómo, tras su tiempo en el monte, ha reconocido los efectos dolorosos del secuestro. “Sobre el tema del secuestro, sobre el daño profundo que hace en la vida de las personas, he hecho reflexiones muy profundas. Incluso los secuestros que salen bien, entre comillas, no son buenos. Incluso en los que a la persona no le pasa nada, los que no son extorsivos sino políticos —dice Patiño—. (...) Todo secuestro es un error, además de un horror".

El Alto Comisionado señala que este es un momento que debe ser aprovechado por el ELN. "Hoy en el país es posible hacer reformas importantes, pero no desde las armas. Y esos momentos son muy cortos. Le dije (a ‘Gabino’): si ustedes esperan a hacer la revolución, se van a morir ahí, de lo que sea, pero no van a hacer ni la revolución ni la reforma. Se van a morir en la inutilidad absoluta”.